Tokyo Energy & Systems改由Rimini Street提供SAP应用支持服务

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商和Salesforce合作伙伴。该公司今日宣布，为发电厂和变电站安装和维护设备的日本领先建筑施工公司Tokyo Energy & Systems Inc.已改由Rimini Street为其SAP应用提供支持服务。通过改换至Rimini Street，Tokyo Energy & Systems随即节省了50%的年度支持费用，以及之前运营ERP所需的时间、成本和资源，并且利用这些节省的成本来改善其邮件系统、群件和安全系统。Tokyo Energy & Systems还计划将节省的资金用于部署物联网设备，以满足该公司电力设施的环境数据和维护需求。

ERP成本分析助力运营效率提升

自2014年以来，Tokyo Energy & Systems已部署近1,500份SAP许可证，用于会计、库存控制、薪资处理和工作管理。部署ERP的最初目的是集中管理用于在全日本运营和维护建筑工地的规范。该公司原本计划在部署一年后开始运行其ERP系统，但由于用户培训耗时而导致系统在两年之后才开始全面运行，这也随之导致其SAP系统定制延迟。

尽管系统自那时起一直运行稳定，但运行硬件的成本却成为长期存在的问题，于是他们决定在2018年开始向基础设施即服务提供商迁移。此外，该公司还对其SAP平台进行了评估，确定高昂的维护成本是需要优先解决的问题。在审核支持服务费用的过程中，由第三方提供支持服务被视为一种方案，并因此选中Rimini Street。

Tokyo Energy & Systems信息通信技术(ICT)推广部经理Kotaro Matsuhashi表示：“我们原本能够通过部署SAP平台来对建筑工地实施集中管理，但系统投入运行的耽搁时间远远超出了我们的计划日程，并且运行系统的巨大成本也是个问题。改换至Rimini Street以及迁移到云端，让我们能够节省大量预算，用于升级全国各地建筑工地的IT环境，以及提高我们的内部运营效率。”

增强的支持模式加快IT环境改善

Tokyo Energy & Systems如今能够从改由Rimini Street提供支持服务之日起，为其当前稳定的SAP系统获得响应超快的一流支持服务至少15年。该公司还分配到一名资深的Rimini Street首席支持工程师(PSE)——他们平均拥有15年的从业经验，并获得Rimini Street业界领先的服务水平协议(SLA)，可保证有本地工程师团队全年无休解决支持服务问题，以及针对一级优先(Priority 1)重大问题的响应时间不超过15分钟。

Tokyo Energy & Systems信息通信技术推广事业组负责人Masato Douzono表示：“过去，供应商多数情况下在相当长的时间后才响应我们的IT服务请求，这是相当严重的问题。现在，我们可从Rimini Street获得快速且精准的支持服务，我们在系统问题上花费的时间也大幅缩短。我们的团队现能够专注于改善和推进我们的IT环境，而不必经常需要供应商来管理我们的支持服务问题。”

依托业务驱动发展路线图收回控制权

Tokyo Energy & Systems已经能够顺利地将其资源重新投入于升级和现代化改造该组织的IT基础设施，同时通过选择由Rimini Street围绕其业务目标设计的业务驱动发展路线图，收回其IT发展路线图控制权。

Tokyo Energy & Systems执行官兼信息通信技术推广部总经理Yukihiro Kurihara表示：“我们在2018年将信息系统部改名为信息通信技术推广部，并对我们的IT基础设施进行现代化改造。通过利用Rimini Street服务，我们的支持成本减半，而且我们已经能够释放内部资源，这一改变深得人心。这使得我们有机会应对新的IT挑战，并努力实现我们自己的以业务为驱动力的IT发展路线图，而不再是遵循供应商的发展路线图。我们未来的部分计划是将业务扩展至电力设施的建设后运营管理。”

Rimini Street日本区总经理Yorio Wakisaka表示：“Tokyo Energy & Systems意识到，若要保持竞争力和敏捷性，他们需升级IT基础设施以继续走在数字创新的最前沿。改由Rimini Street提供支持服务之后，该组织已经能够快速转变其IT环境，从而让IT部门提高效率，进而在转型中的能源市场上推动业务增长，巩固竞争优势。这家公司通过摆脱供应商束缚，重新获得对其IT发展路线图的控制权，现在他们可以维持当前稳定的SAP应用，同时根据自己的情况规划未来。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。自2005年以来，该公司以屡获殊荣的创新服务方案重新定义了企业软件支持服务，该方案使IBM、微软、甲骨文、Salesforce、SAP和其他软件经销商的授权许可持有企业可以节省高达90%的总维护成本。客户至少可在15年内继续使用其现有软件版本，无需进行任何升级。各行各业超过1,850家全球性组织、财富500强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的第三方支持提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com/，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。(C-RMNI)

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长动议和我们关于此等动议投资的预期的陈述。这些陈述基于不同的假设以及管理层当前的预期，并非是对实际业绩的预测，也不是历史事实。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；与公司诉讼有关的甲骨文退还资金的最终金额和时间；以有利条件筹集额外股权或进行债务融资的需要和能力，以及我们能否从运营中产生现金流，以帮助资金增加对我们增长计划的投资；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求；我们未发行的13.00% A轮优先股的条款和影响；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；最近推出的产品和服务的成功，包括 Rimini Street Mobility、Rimini Street Analytics、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street于2019年5月9日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的内容，Rimini Street未来的Form 10-K年报、Form 10-Q季报和Form 8-K现状报告不时对此等内容的更新以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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