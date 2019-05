Tokyo Energy & Systems se cambia al soporte de Rimini Street para sus aplicaciones SAP

Tokyo Energy & Systems Switches to Rimini Street for SAP Application Support (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce, anunció hoy que Tokyo Energy & Systems Inc., una compañía líder en construcción de Japón que instala y mantiene equipos para centrales eléctricas y subestaciones, se ha cambiado al soporte de Rimini Street para sus aplicaciones SAP. Al cambiarse a Rimini Street, Tokyo Energy & Systems de inmediato registró ahorros del 50 % en tarifas de soporte anual, y además ahorró tiempo, costos y recursos previamente utilizados para sus operaciones de planeamiento de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) y ha utilizado estos ahorros de costos para mejorar su sistema de correo, su software colaborativo y su sistema de seguridad. Tokyo Energy & Systems también está planificando aplicar estos ahorros en la implementación de dispositivos de la Internet de las cosas (Internet of things, IoT) que recopilan datos ambientales y necesidades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la compañía.

El análisis de costos de ERP conduce a la eficiencia operativa

Tokyo Energy & Systems ha implementado 1500 licencias de SAP desde 2014 para contabilidad, control del inventario, procesamiento de nóminas y gestión de trabajo. El propósito inicial de la implementación de ERP fue gestionar de forma centralizada los códigos que se utilizan para administrar y mantener los sitios de construcción en todo el país. La compañía planificó comenzar a operar su sistema de ERP un año después de la implementación; sin embargo, tardó dos años para lograr la operatividad total del sistema debido al tiempo requerido para la capacitación de usuarios, lo que a su vez causó retrasos en la personalización de su sistema SAP.

Si bien el sistema ha estado funcionando de forma continua desde ese momento, el costo de ejecutar el hardware se ha vuelto un problema de larga data, por lo que en 2018 decidieron comenzar a migrar a infraestructura como servicio (Infrastructure as a Service, IaaS). Además, la compañía llevó a cabo una revisión de su plataforma SAP e identificó los altos costos de mantenimiento como una prioridad que debe abordarse. Durante este proceso en el que se examinaron los costos de soporte, se propuso como opción el soporte de terceros y, como resultado, se seleccionó a Rimini Street.

“Pudimos gestionar de forma centralizada los sitios de construcción al implementar la plataforma SAP; sin embargo, el retraso para que el sistema logre su operatividad total superó ampliamente nuestra fecha planificada, y los enormes costos para operar el sistema se convirtieron en un problema”, señaló Kotaro Matsuhashi, gerente del departamento de Promoción de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Tokyo Energy & Systems. “El cambio a Rimini Street y la migración a la nube nos ha permitido no solo el ahorro de un importante presupuesto que ha sido utilizado para actualizar nuestro entorno de TI para sitios de construcción en todo el país, sino la mejora de nuestra eficiencia operativa interna”.

El modelo de soporte mejorado acelera las mejoras en el entorno de TI

Tokyo Energy & Systems ahora recibe soporte de primer nivel y de excelente respuesta para su sistema SAP actual y estable por un mínimo de 15 años desde el momento en que la compañía hizo la transición a Rimini Street. A la compañía se le asignó un ingeniero de soporte primario (Primary Support Engineer, PSE) de nivel sénior de Rimini Street —los PSE tienen una experiencia promedio de 15 años— y recibe el acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA) líder en la industria de Rimini Street que garantiza el acceso a un equipo de ingenieros locales las 24 horas del día, 7 días a la semana, todo el año para atender cualquier problema de soporte y un tiempo de respuesta de 15 minutos para casos críticos de Prioridad 1.

“En el pasado, llevaba mucho tiempo que el proveedor respondiera nuestras numerosas solicitudes de servicio de TI, lo que se convirtió en un problema evidente”, señaló Masato Douzono, director del Grupo de Promoción de ICT, Tokyo Energy & Systems. “Ahora, recibimos un respaldo rápido y preciso para Rimini Street, y el tiempo que invertimos en problemas con el sistema se redujo significativamente. Nuestro equipo puede concentrarse en mejorar y promover nuestro entorno de TI en lugar de tener que gestionar constantemente nuestros problemas de soporte con el proveedor”.

Recuperación del control con un mapa de ruta basado en los negocios

Tokyo Energy & Systems pudo redireccionar con éxito sus recursos al actualizar y modernizar la infraestructura de TI de la organización; además, recuperó el control de su planificación de TI al elegir un mapa de ruta basado en los negocios impulsado por Rimini Street y diseñado en virtud de los objetivos del negocio.

“Le cambiamos el nombre al departamento de Sistemas de Información, que en 2018 pasó a llamarse departamento de Promoción de TIC y modernizamos nuestra infraestructura de TI”, señaló Yukihiro Kurihara, funcionario ejecutivo y gerente general del departamento de Promoción de TIC, Tokyo Energy & Systems. “Al aprovechar los servicios de Rimini Street, nuestros costos de soporte se redujeron a la mitad y pudimos liberar recursos internos, y esto significó un cambio favorable. Esto nos dio la oportunidad de asumir nuevos desafíos de TI y trabajar para lograr la actualización de nuestro mapa de ruta de TI basado en los negocios en lugar de seguir el mapa de ruta del proveedor. Parte de nuestros planes a futuro incluyen ampliar nuestro negocio a la gestión de operaciones de centrales eléctricas posteriores a la construcción”.

“Tokyo Energy & Systems se dio cuenta de que, para mantener su competitividad y agilidad, debe fomentar su infraestructura”, señaló Yorio Wakisaka, gerente general de Rimini Street, Japón. “Al migrar a Rimini Street, la organización pudo transformar rápidamente su entorno de TI, lo que permitió que el departamento de TI se volviera más eficaz impulsando el crecimiento comercial y la ventaja competitiva en un mercado energético cambiante. La compañía recuperó el control de su mapa de ruta de TI al liberarse de la dependencia de proveedores, y ahora pueden mantener su aplicación de SAP de forma estable y actualizada mientras planifican el futuro en sus propios términos”.

