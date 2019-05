Toshiba Memory e Western Digital investem conjuntamente em unidade para fabricação de memória flash em Kitakami, Japão

TOKYO & SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Memory Corporation e Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) finalizaram um acordo formal para investir conjuntamente na unidade de fabricação “K1” que a Toshiba Memory está construindo atualmente em Kitakami, município de Iwate, Japão.

A unidade K1 produzirá memória flash 3D para atender a crescente demanda para armazenamento em aplicações como, por exemplo, data centers, smartphones e automóveis autônomos. Espera-se que a construção da unidade K1 seja completada no outono de 2019. Os investimentos conjuntos de capital das empresas em equipamentos para a unidade K1 permitirá que a produção inicial de memórias flash 3D de 96 camadas comece em 2020, com a produção significativa esperada para começar mais tarde, naquele ano.

A Toshiba Memory e a Western Digital continuarão cultivando e ampliando sua liderança nos seus respectivos negócios de memória, desenvolvendo ativamente iniciativas voltadas para fortalecer a competitividade tecnológica, promovendo o desenvolvimento conjunto da memória flash em 3D e fazendo investimentos de capital, de acordo com as tendências do mercado.

“Estamos determinados a demonstrar a liderança da Toshiba Memory no mercado, incluindo a colaboração com a Western Digital para executar ativamente as iniciativas que fortalecerão a nossa competitividade mútua”, disse Yasuo Naruke, presidente e diretor executivo da Toshiba Memory. “Estamos ansiosos para desenvolver conjuntamente a memória flash 3D e realizar investimentos sob medida para as oportunidades de negócio promissoras”.

“O acordo para investir conjuntamente na unidade K1 marca a continuação de nossa colaboração altamente bem-sucedida com a Toshiba Memory, que tem impulsionado o crescimento e a inovação da tecnologia flash NAND por duas décadas,” disse Steve Milligan, diretor executivo da Western Digital. “A estratégia de investimentos de longo prazo da Western Digital para a unidade de Kitakami reflete o nosso compromisso contínuo para impulsionar o desenvolvimento e a fabricação da tecnologia flash com a Toshiba Memory. Essa expansão nos posiciona bem para o fornecimento de memória flash mais competitivo para atender às tendências de demanda de longo prazo com base no volume crescente, velocidade, variedade e valor dos dados”.

A Toshiba Memory Corporation, líder mundial em soluções de memória, dedica-se ao desenvolvimento, à produção e às vendas de memória flash e SSDs. Em abril de 2017, a Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND, em 1987. A Toshiba Memory é pioneira em soluções e serviços de memória flash de ponta que enriquecem a vida das pessoas e ampliam os horizontes da sociedade. A tecnologia inovadora de memória flash em 3D da empresa, a BiCS FLASH™, está moldando o futuro da armazenagem em aplicativos de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSDs, automotivos e centros de dados. Para obter mais informação sobre a Toshiba Memory, acesse https://business.toshiba-memory.com/en-jp/

A Western Digital cria ambientes para que os dados se desenvolvam. Como líder em infraestrutura de dados, a empresa está conduzindo a inovação necessária para ajudar os clientes a capturar, preservar, acessar e transformar uma diversidade de dados em constante crescimento. Onde quer que os dados vivam, de centros de dados avançados a sensores móveis e a dispositivos móveis, nossas soluções, líderes do setor, oferecem as possibilidades de dados. As soluções centradas em dados a Western Digital são compostas pelas marcas Western Digital®, G-Technology™, SanDisk® and WD®.

Este comunicado de imprensa contém certas declarações prospectivas, incluindo declarações sobre o significado do Private Securities Litigation Reform Act of 1995, incluindo declarações referentes ao investimento conjunto em memória flash NAND, a construção e a programação da produção para as instalações K1, demanda para memória flash, avanços tecnológicos, portfólio de produção e posicionamento do mercado. Há vários riscos e incertezas que podem fazer com que estas declarações prospectivas sejam imprecisas, incluindo, entre outras: incertezas com relação à joint venture da memória flash NAND; volatilidade das condições econômicas globais; condições de negócios e crescimento no ecossistema de armazenamento; impacto de produtos e preços competitivos; aceitação no mercado e custos dos materiais de commodities e dos componentes de materiais; ações de concorrentes; avanços inesperados em tecnologias concorrentes; desenvolvimento e introdução de produtos com base em novas tecnologias e expansão para novos mercados de armazenamento de dados; riscos relacionados com aquisições, fusões e joint ventures; dificuldades ou atrasos na manufatura; o resultado de processos legais; e outros riscos e incertezas listados nos documentos da Western Digital para a Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC), incluindo o formulário 10-K da Western Digital protocolado na “SEC” em 7 de maio de 2019, para os quais a sua atenção é dirigida. Não deve ser dada confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data nelas contida, e nem a Western Digital, nem a Toshiba Memory assumem obrigação de atualizar as referidas declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes.

Western Digital, a logomarca Western Digital, G-Technology, SanDisk e WD são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todas as demais marcas pertencem aos seus respectivos titulares.

