TOKYO & SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Memory Corporation en Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) hebben een formele overeenkomst gesloten om gezamenlijk te investeren in de “K1” productiefaciliteit die Toshiba Memory momenteel bouwt in Kitakami, Iwate Prefectuur, Japan.

De K1-fabriek zal 3D-flash-geheugen produceren om te voldoen aan de groeiende vraag naar opslag in toepassingen zoals datacenters, smartphones en autonome auto’s. De bouw van de K1-faciliteit zal naar verwachting in het najaar van 2019 worden afgerond. De gezamenlijke kapitaalinvesteringen van de bedrijven in apparatuur voor de K1-fabriek zullen de eerste productie van 96 lagen 3D-flashgeheugen mogelijk maken, te beginnen in het kalenderjaar 2020, met een aanzienlijke productie die naar verwachting later in het jaar zal beginnen.

