A Takeda e a London School of Hygiene & Tropical Medicine estabelecem a “Cátedra Takeda em Saúde Infantil Mundial”

OSAKA, Japão e LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502/NYSE: TAK) (“Takeda”) e a London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) anunciarão hoje na recepção noturna, realizada pela Embaixada do Japão no Reino Unido, a criação da Cátedra Takeda em Saúde Infantil Mundial, com a doação de 3 milhões de libras esterlinas pela Takeda à LSHTM. A primeira cátedra corporativa totalmente provida da Universidade apoiará pesquisas vitais para reduzir 5,3 milhões de mortes infantis em países de baixa e média renda.

A doação da Takeda permitirá que a LSHTM recrute um pesquisador e educador renomado para se juntar à sua equipe acadêmica inovadora como o primeiro titular da Cátedra Takeda em Saúde Infantil Mundial. Este cargo desempenhará um papel fundamental na consolidação da pesquisa em saúde infantil da LSHTM em mais de 100 países, acelerando a mudança para um dos maiores desafios mundiais de saúde e fortalecendo ainda mais a posição da LSHTM como líder em saúde materna, infantil e adolescente.

Christophe Weber, presidente e diretor executivo da Takeda, declarou: “o objetivo da Takeda é prosperar no avanço da inovação que ajuda a resolver necessidades médicas não atendidas, tanto através da nossa própria P&D quanto em colaboração com parceiros excepcionais do mundo todo. Acreditamos que a pesquisa mundial em saúde e o treinamento de novos profissionais mundiais de saúde são essenciais para a transformação contínua da ciência em terapias que mudam a vida dos pacientes. A Cátedra faz as duas coisas. Estamos muito felizes em fazer parceria com a LSHTM, conhecida por ser pioneira em pesquisas e que ocupa uma posição única para atingir todo o impacto potencial da Cátedra e, ao fazê-lo, beneficiar diretamente milhões de crianças e suas famílias”.

Por meio de suas atividades de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), a Takeda apoia o treinamento e capacitação de profissionais de saúde, campanhas de imunização, fortalecimento do sistema de saúde e de saúde materna, infantil e neonatal no mundo em desenvolvimento há mais de uma década. Além disso, a Takeda tem uma longa história de apoio à saúde infantil além da RSC. Há mais de 70 anos, a empresa fornece vacinas essenciais para as crianças do Japão e, mais recentemente, está trabalhando para expandir o impacto sobre a saúde mundial além do Japão por meio de uma estrutura com potencial para transformar o cenário global de várias doenças negligenciadas.

Mais de cinco milhões de crianças menores de cinco anos morrem a cada ano, sendo que metade delas morre no período neonatal (do nascimento até um mês de idade), sendo o segundo maior número devido a infecções infantis, como pneumonia e diarreia. Embora a grande maioria dessas mortes seja evitável, as principais lacunas de pesquisa permanecem. A Cátedra Takeda em Saúde Infantil Mundial permitirá que uma “estrela em ascensão” colabore com pesquisas, políticas públicas e prestação de assistência médica desenvolvendo liderança de pensamento sobre a sobrevivência e saúde infantil por meio de pesquisas inovadoras, incluindo vacinas, cuidados neonatais, subnutrição e diagnósticos e tratamentos de infecções.

O professor Baron Peter Piot, diretor da LSHTM, declarou: “estamos honrados em fazer parceria com a Takeda para criar esta Cátedra de Professores, a primeira na história da nossa Universidade a ser totalmente provida por meio de apoio corporativo. Essa doação é incrivelmente valiosa, pois fornece financiamento contínuo e apoio para uma Cátedra de Professores em Saúde Infantil Mundial – uma parte essencial de nossa missão contínua de melhorar a saúde no mundo todo. Somos profundamente gratos à Takeda por sua generosidade, pois trabalhamos juntos para transformar a saúde das gerações futuras”.

O professor Joy Lawn, diretor do MARCH Centre (Maternal Adolescent, Reproductive & Child Health Centre [Centro de Saúde Materna, Reprodutiva e Infantil]) da LSHTM, disse: “a Cátedra Takeda avançará a base de evidências para sobrevivência e saúde infantil no mundo todo, possibilitará inovações e dará ênfase importante à ciência e às realidades da implementação de assistência médica. Essa Cátedra será fundamental para vincular as evidências à ação, especialmente na África subsaariana e no Sul da Ásia, onde ocorre a maioria das mortes infantis. Somos gratos pelo apoio generoso da Takeda, que promoverá a saúde infantil no mundo todo e alinha-se com a missão da London School of Hygiene & Tropical Medicine e com o MARCH Centre da nossa universidade”.

O recrutamento internacional para a Cátedra Takeda em Saúde Infantil Mundial começará em maio. Devido à natureza vitalícia dessa doação, essa função será concedida a gerações de acadêmicos, permitindo que as melhores e mais brilhantes mentes acadêmicas tenham a liberdade de explorar formas inovadoras de melhorar a saúde mundial.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502/NYSE: TAK) é uma líder biofarmacêutica global, orientada por P&D e baseada em valores sediada no Japão, com o compromisso de levar uma melhor saúde e um futuro mais brilhante aos pacientes ao transformar a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda foca suas iniciativas em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Gastroenterologia (GI), Doenças Raras e Neurociência. Também realizamos investimentos de P&D direcionados a Terapias derivadas do plasma e Vacinas. Estamos focando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença nas vidas das pessoas ao avançar a fronteira de novas opções de tratamento e potencializar nosso mecanismo aprimorado de P&D colaborativo e capacidades para criar um pipeline robusto de modalidade diversa. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida para pacientes, trabalhando com parceiros em cuidados de saúde em mais de 80 países e regiões.

Para obter mais informações, acesse https://www.takeda.com

Sobre a London School of Hygiene & Tropical Medicine

A London School of Hygiene & Tropical Medicine é um centro líder mundial de pesquisa e ensino de pós-graduação em saúde pública e mundial, com 4.500 alunos e mais de 3.000 funcionários trabalhando em mais de 100 países. A LSHTM é uma das instituições de pesquisa mais bem conceituadas do Reino Unido e uma das principais universidades do mundo em saúde pública e mundial. Nossa missão é melhorar a saúde e a igualdade de saúde no Reino Unido e no mundo, trabalhando em parceria para alcançar a excelência na pesquisa em saúde pública e mundial, na educação e transformação de conhecimento em políticas e práticas. Para mais informações, acesse www.lshtm.ac.uk e https://march.lshtm.ac.uk/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.