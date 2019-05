Takeda und die London School of Hygiene & Tropical Medicine gründen den „Takeda Chair in Global Child Health“

OSAKA (Japan) und LONDON--(BUSINESS WIRE)--Die Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502 / NYSE: TAK) (im Folgenden kurz „Takeda“) und die London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM, zu Deutsch Londoner Hochschule für Hygiene und Tropenmedizin) geben heute an einer Abendveranstaltung der japanischen Botschaft im Vereinigten Königreich die Einrichtung des Takeda-Lehrstuhls für globale Kindergesundheit (Takeda Chair in Global Child Health) bekannt, der mit einer Stiftung von 3 Millionen GBP von Takeda an die LSHTM ausgestattet ist. Als erster vollständig von einem Unternehmen gestifteter Lehrstuhl der Schule wird er wichtige Forschungsarbeiten zur Verringerung der 5,3 Millionen Todesfälle unter Kindern in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen unterstützen.

Die Spende von Takeda ermöglicht es der LSHTM, einen erstklassigen Forscher und Pädagogen einzustellen, der als erster Inhaber des Takeda-Lehrstuhls für globale Kindergesundheit in ein innovatives akademisches Team aufgenommen wird. Diese Position wird eine entscheidende Rolle bei der Konsolidierung der Kindergesundheitsforschung der LSHTM in mehr als 100 Ländern spielen, den Wandel für eine der größten globalen Herausforderungen im Gesundheitsbereich beschleunigen und die Stellung der LSHTM als führende Organisation auf dem Fachgebiet der Gesundheit von Müttern, Kindern und Jugendlichen weiter stärken.

Christophe Weber, Präsident und CEO von Takeda, erklärte: „Das Ziel von Takeda ist es, an der Spitze der Innovation zu stehen, die zur Lösung von ungedecktem medizinischem Bedarf beiträgt, sowohl durch unsere eigene Forschung und Entwicklung als auch in Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Partnern auf der ganzen Welt. Wir glauben, dass die globale Gesundheitsforschung und die Ausbildung neuer globaler medizinischer Fachkräfte von wesentlicher Bedeutung für die kontinuierliche Umsetzung von Wissenschaft in lebensverändernde Therapien für Patienten sind. Dieser Lehrstuhl leistet beides. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der LSHTM, die für ihre bahnbrechende Forschung bekannt und in der Lage ist, das volle Potenzial des Lehrstuhls auszuschöpfen und damit Millionen von Kindern und ihren Familien direkt zu helfen.“

Durch Aktivitäten im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) unterstützt Takeda seit über einem Jahrzehnt die Ausbildung und den Aufbau von Kapazitäten für Gesundheitspersonal, Impfkampagnen, die Stärkung des Gesundheitssystems und die Gesundheit von Müttern, Kindern und Neugeborenen in Entwicklungsländern. Darüber hinaus hat Takeda über CSR hinaus eine lange Tradition in der Unterstützung der Gesundheit von Kindern. Seit über 70 Jahren liefert das Unternehmen wichtige Impfstoffe für die Kinder in Japan und arbeitet in jüngerer Zeit daran, die Auswirkungen auf die globale Gesundheit über Japan hinaus auszuweiten, und zwar durch eine Pipeline mit dem Potenzial, das globale Bild für mehrere vernachlässigte Krankheiten zu verändern.

Mehr als fünf Millionen Kinder unter fünf Jahren sterben jedes Jahr, wobei die Hälfte noch im Neugeborenenalter (bis einen Monat nach der Geburt) stirbt und die nächstgrößte Zahl auf Kindheitsinfektionen wie Lungenentzündung und Durchfall zurückzuführen ist. Auch wenn die große Mehrheit dieser Todesfälle vermeidbar ist, bleiben wichtige Forschungslücken bestehen. Der Takeda-Lehrstuhl für globale Kindergesundheit wird es einem „aufsteigenden Stern“ ermöglichen, Forschung, öffentliche Grundsätze und Gesundheitsversorgung zu verbinden, indem er durch innovative Forschung in Bereichen wie Impfstoffen, Neonatalpflege, Unterernährung sowie Infektionsdiagnostik und -behandlung eine Vordenkerrolle in Bezug auf Überlebenschancen und Gesundheit von Kindern einnimmt.

Professor Baron Peter Piot, Direktor der LSHTM, erklärte: „Es ist uns eine Ehre, mit Takeda zusammenzuarbeiten, um diesen Lehrstuhl zu schaffen, der als erster in der Geschichte unserer Schule vollständig durch ein Unternehmen gestiftet wurde. Diese Spende ist unglaublich wertvoll, da sie die laufende Finanzierung und Unterstützung eines Lehrstuhls für globale Kindergesundheit ermöglicht – ein zentraler Bestandteil unseres laufenden Auftrags, die Gesundheit weltweit zu verbessern. Wir sind Takeda zutiefst dankbar für diese großzügige Maßnahme und wir werden gemeinsam daran arbeiten, die Gesundheit zukünftiger Generationen zu verändern.“

Professor Joy Lawn, Direktorin des MARCH Centre der LSHTM (Centre for Maternal, Adolescent, Reproductive & Child Health, auf Deutsch Zentrum für Mütter-, Jugend-, reproduktive und Kindergesundheit), sagte: „Der Takeda-Lehrstuhl wird die Evidenzgrundlage für die Überlebenschancen und die Gesundheit von Kindern auf der ganzen Welt verbessern, Innovationen ermöglichen und einen wichtigen Schwerpunkt auf die Wissenschaft und die Realitäten ihrer Umsetzung im Gesundheitswesen legen. Der Lehrstuhl wird dazu beitragen, Nachweise mit Maßnahmen zu verknüpfen, insbesondere im Afrika südlich der Sahara und in Südasien, wo die Mehrheit der Kindersterblichkeit vorkommt. Wir sind dankbar für die großzügige Unterstützung von Takeda, durch welche die Gesundheit von Kindern weltweit gefördert wird und die sich am Auftrag der London School of Hygiene & Tropical Medicine und des MARCH Centre an unserer Schule orientiert.“

Die internationale Rekrutierung für den Takeda-Lehrstuhl für globale Kindergesundheit beginnt im Mai. Aufgrund des fortwährenden Charakters dieser Stiftung wird diese Rolle Generationen von Akademikern übertragen werden, womit es den besten und intelligentesten akademischen Köpfen ermöglicht wird, innovative Wege zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu erkunden.

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502 / NYSE: TAK) ist ein weltweit agierender, wertebasierter Biopharmakonzern mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung und Hauptsitz in Japan. Er sieht seinen Auftrag darin, Patienten eine bessere Gesundheit und eine positivere Zukunft zu ermöglichen, indem er aus wissenschaftlicher Forschung hoch innovative Medikamente gewinnt. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, Gastroenterologie (GI), seltene Krankheiten und Neurowissenschaften. Wir investieren auch gezielt Teile unseres Forschungs- und Entwicklungsbudgets in Therapien mit Plasmaderivaten und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung hoch innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen effizient zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nutzen unseren verbesserten, synergiebetonten Forschungs- und Entwicklungsbereich sowie unsere Fähigkeiten zur Schaffung einer robusten, auf unterschiedlichen Modalitäten basierenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten im Gesundheitswesen in etwa 80 Ländern und Regionen.

Über die London School of Hygiene & Tropical Medicine

Die London School of Hygiene & Tropical Medicine (Londoner Schule für Hygiene und Tropenmedizin) ist ein weltweit führendes Zentrum für Forschung und weiterführende Studien im Bereich der öffentlichen und globalen Gesundheit mit 4500 Studierenden und mehr als 3000 Mitarbeitern in über 100 Ländern. Die LSHTM ist eine der am höchsten bewerteten Forschungseinrichtungen in Großbritannien und eine der weltweit führenden Hochschulen für öffentliche und globale Gesundheit. Unser Auftrag ist es, die Gesundheit und die Chancengleichheit im Gesundheitswesen im Vereinigten Königreich und weltweit zu verbessern. Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen, um hervorragende Leistungen in der öffentlichen und globalen Gesundheitsforschung, der Bildung und der Umsetzung von Wissen in Politik und Praxis zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lshtm.ac.uk und https://march.lshtm.ac.uk/

