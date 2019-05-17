Bertin Technologies獲得兩項重大的環境輻射監測合約

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--CNIM集團的子公司Bertin Technologies已被瑞士當局和代表亞美尼亞的歐盟委員會選中，為其提供量身打造的輻射監測系統。

這些新合約再一次證明Bertin在環境輻射監測系統(ERMS)領域擁有的深厚專長，也顯示出該公司具備符合特殊要求的靈活性。

瑞士當局選擇Bertin來更新其MADUK1和NADAM2輻射監測網路。Bertin Technologies還在歐盟資助的合約架構內，贏得亞美尼亞核監管局(ANRA)的招標，為改善亞美尼亞Metsamor核電廠3附近和周圍的輻射監測提供設備和服務。

Bertin解決方案對核設施周圍的空氣、土壤和水源進行放射性監測，或在全國進行監測以幫助確保人身安全。

這些解決方案提供各種感測器，包含伽馬劑量測量、空氣監測和光譜分析以鑑別核種。收集的資料透過可防止意外的安全頻道傳輸，包括無線電、4G或衛星。再由中央資料管理系統對形勢進行即時管理、分析和視覺化操作。

在Saphymo（2015年收購）擁有的深入專長的基礎上，Bertin開發並改善了用於偵測和監測游離輻射的尖端儀器設備，符合最嚴格的國際要求。

這些合約證明了Bertin團隊在放射性監測領域的專長

1 由聯邦核安全監察局(ENSI)經營的自動劑量率監測網路，於1993年在核設施附近建立

2 全國的伽瑪輻射緊急監測系統，由聯邦民防局旗下的聯邦特殊事務專家中心NAZ經營

3 該專案由歐盟EuropeAid/139508/DH/SUP/AM ProjectA3.01/15A資助

關於BERTIN TECHNOLOGIES

Bertin Technologies在全球開發、生產和銷售創新的系統和設備。在其620名員工中，有2/3是工程師和高階管理人員。該公司活躍於全球舞臺，其2018年營業額近1億歐元。

其儀器儀表業務部門致力於為核能、國防、安全和生命科學等全球主要市場提供創新的測量和取樣技術。

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