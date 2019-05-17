Bertin Technologies獲得兩項重大的環境輻射監測合約

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Bertin offers a broad range of sensors and turnkey network solutions for all tasks related to the monitoring of radiation in the environment including gamma dose rate measurement, spectroscopic analysis and air monitoring.

巴黎--()--(美國商業資訊)--CNIM集團的子公司Bertin Technologies已被瑞士當局和代表亞美尼亞的歐盟委員會選中，為其提供量身打造的輻射監測系統。

這些新合約再一次證明Bertin在環境輻射監測系統(ERMS)領域擁有的深厚專長，也顯示出該公司具備符合特殊要求的靈活性。

瑞士當局選擇Bertin來更新其MADUK1和NADAM2輻射監測網路。Bertin Technologies還在歐盟資助的合約架構內，贏得亞美尼亞核監管局(ANRA)的招標，為改善亞美尼亞Metsamor核電廠3附近和周圍的輻射監測提供設備和服務

Bertin解決方案核設施周圍的空氣、土壤和水源進行放射性監測，或在全國進行監測以幫助確保人身安全

這些解決方案提供各種感測器，包含伽馬劑量測量空氣監測光譜分析以鑑別核種。收集的資料透過可防止意外的安全頻道傳輸，包括無線電、4G或衛星。再由中央資料管理系統對形勢進行即時管理、分析和視覺化操作。

Saphymo（2015年收購）擁有的深入專長的基礎上，Bertin開發並改善了用於偵測和監測游離輻射的尖端儀器設備，符合最嚴格的國際要求。

這些合約證明了Bertin團隊在放射性監測領域的專長

1 聯邦核安全監察局(ENSI)經營的自動劑量率監測網路，於1993年在核設施附近建立
2 全國的伽瑪輻射緊急監測系統，由聯邦民防局旗下的聯邦特殊事務專家中心NAZ經營
3 該專案由歐盟EuropeAid/139508/DH/SUP/AM ProjectA3.01/15A資助

關於BERTIN TECHNOLOGIES

Bertin Technologies在全球開發、生產和銷售創新的系統和設備。在其620名員工中，有2/3是工程師和高階管理人員。該公司活躍於全球舞臺，其2018年營業額近1億歐元。

其儀器儀表業務部門致力於為核能、國防、安全和生命科學等全球主要市場提供創新的測量和取樣技術。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒體連絡人
Frédérique Vigezzi
frederique.vigezzi@gootenberg.fr
電話：+ 33 1 43 59 29 84

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