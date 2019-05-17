Bertin Technologies获得两项重大的环境辐射监测合同

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Bertin offers a broad range of sensors and turnkey network solutions for all tasks related to the monitoring of radiation in the environment including gamma dose rate measurement, spectroscopic analysis and air monitoring.

巴黎--()--(美国商业资讯)--CNIM集团的子公司Bertin Technologies已被瑞士当局和代表亚美尼亚的欧盟委员会选中，为其提供量身定制的辐射监测系统。

这些新合同再一次证明了Bertin在环境辐射监测系统(ERMS)领域拥有的深厚专长，也显示了该公司具备满足特殊要求的灵活性。

瑞士当局选择Bertin更新其MADUK1和NADAM2辐射监测网络。Bertin Technologies还在欧盟资助的合同框架内，赢得了亚美尼亚核监管局(ANRA)的招标，为改善亚美尼亚Metsamor核电厂3附近和周围的辐射监测提供设备和服务

Bertin解决方案将核设施周围的空气、土壤和水源进行放射性监测，或在全国范围内进行监测以帮助确保人身安全

这些解决方案提供各种传感器，通过伽马剂量测量空气监测光谱分析进行放射性核素鉴定。收集的数据通过可防止意外的安全通道传输，包括无线电、4G或卫星。再由中央数据管理系统对形势进行实时管理、分析和可视化操作。

Saphymo（2015年收购）拥有的深入专长的基础上，Bertin开发并优化了检测和监测电离辐射的尖端仪器设备，符合最严格的国际要求。

这些合同证明了Bertin团队在放射性监测领域的特长

1 联邦核安全监察局(ENSI)运营的自动剂量率监测网络，于1993年在核设施附近建立
2 全国范围的伽玛辐射应急监测系统，由联邦民防局下属的联邦特殊事务专家中心NAZ运营
3 该项目由欧盟EuropeAid/139508/DH/SUP/AM ProjectA3.01/15A资助

关于BERTIN TECHNOLOGIES

Bertin Technologies在全球范围开发、生产和销售创新的系统和设备。在其620名员工中，有2/3是工程师和高级管理人员。该公司活跃于全球舞台，其2018年营业额近1亿欧元。

其仪器仪表业务部门致力于为核能、国防、安全和生命科学等全球主要市场提供创新的测量和取样技术。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人
Frédérique Vigezzi
frederique.vigezzi@gootenberg.fr
电话：+ 33 1 43 59 29 84

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