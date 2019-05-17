Bertin Technologies获得两项重大的环境辐射监测合同

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--CNIM集团的子公司Bertin Technologies已被瑞士当局和代表亚美尼亚的欧盟委员会选中，为其提供量身定制的辐射监测系统。

这些新合同再一次证明了Bertin在环境辐射监测系统(ERMS)领域拥有的深厚专长，也显示了该公司具备满足特殊要求的灵活性。

瑞士当局选择Bertin更新其MADUK1和NADAM2辐射监测网络。Bertin Technologies还在欧盟资助的合同框架内，赢得了亚美尼亚核监管局(ANRA)的招标，为改善亚美尼亚Metsamor核电厂3附近和周围的辐射监测提供设备和服务。

Bertin解决方案将对核设施周围的空气、土壤和水源进行放射性监测，或在全国范围内进行监测以帮助确保人身安全。

这些解决方案提供各种传感器，通过伽马剂量测量、空气监测和光谱分析进行放射性核素鉴定。收集的数据通过可防止意外的安全通道传输，包括无线电、4G或卫星。再由中央数据管理系统对形势进行实时管理、分析和可视化操作。

在Saphymo（2015年收购）拥有的深入专长的基础上，Bertin开发并优化了检测和监测电离辐射的尖端仪器设备，符合最严格的国际要求。

这些合同证明了Bertin团队在放射性监测领域的特长

1 由联邦核安全监察局(ENSI)运营的自动剂量率监测网络，于1993年在核设施附近建立

2 全国范围的伽玛辐射应急监测系统，由联邦民防局下属的联邦特殊事务专家中心NAZ运营

3 该项目由欧盟EuropeAid/139508/DH/SUP/AM ProjectA3.01/15A资助

关于BERTIN TECHNOLOGIES

Bertin Technologies在全球范围开发、生产和销售创新的系统和设备。在其620名员工中，有2/3是工程师和高级管理人员。该公司活跃于全球舞台，其2018年营业额近1亿欧元。

其仪器仪表业务部门致力于为核能、国防、安全和生命科学等全球主要市场提供创新的测量和取样技术。

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