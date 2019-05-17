格林那達聖喬治大學、諾桑比亞大學擴大聯合醫學教育計畫

英格蘭紐卡素--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--聖喬治大學(St. George’s University)和諾桑比亞大學(Northumbria University)今天宣佈，擴大雙方聯合醫學培訓計畫，學生將能夠在英國完成最長達兩年的臨床前和醫學教育課程。

聖喬治大學校長G. Richard Olds博士表示：「聖喬治大學的師生來自全球140多個國家。對於我們許多學生來說，在英國求學更加方便。此次與諾桑比亞大學合作讓我們的學生擁有靈活的選擇，同時保證他們能夠接受與我們在格林那達所提供的同樣一流的教育課程。」

根據擴大後合作關係的條款，聖喬治大學醫學院/諾桑比亞大學五年醫學學位計畫的學生，將能夠在諾桑比亞大學擁有3.3萬多名學生的英國校區求學最長達兩年時間，為臨床醫學原理打好基礎。他們將和其在聖喬治大學格林那達校區的同學們學習同樣的課程，包括臨床前研習和醫學基本原理。他們還將獲得諾桑比亞大學醫學科學高等教育文憑。

然後，學生將在格林那達完成一年的臨床醫學原理學習，之後將進行兩年的臨床實習，其中最多有六個月時間在英國進行，剩餘時間在美國或加拿大完成。

聖喬治-諾桑比亞聯合計畫創立於2007年，旨在為高素質的國際學生提供接受世界級西方醫學教育的途徑。自那以來已有超過1,700名學生在諾桑比亞大學校區開始接受聖喬治的醫師培訓。

該計畫的畢業生將有資格申請參加「擴大專業培訓途徑」(Widening Access to Specialty Training, WAST)計畫。WAST是英國國民保健服務體系(National Health Service)的「健康教育英格蘭」(Health Education England)行動，在學生完成實習之後，通過研究生培訓為學生提供在英國進行醫師註冊的途徑。這項研究生培訓在英國、歐盟和英聯邦國家得到認可，可以申請執照。

Olds表示：「我們努力向最有需要的地方輸送我們的畢業生。我們的畢業生學識豐富，能夠滿足英國乃至全世界面臨合格醫務人員短缺之社區的需求。」

聖喬治大學基礎科學助理院長、在紐卡素的學術負責人James Coey博士表示：「能夠進一步發展與諾桑比亞大學以及更廣大的NHS的合作關係，我們倍感振奮。聖喬治和諾桑比亞之間的合作，使我們的學生能夠在格林那達、英國、美國及其他地區的醫療體系中累積經驗。我堅信，我們的畢業生不僅能夠在住院醫師職位的面試中脫穎而出，同時也將繼續成長為具有真正全球視野的優秀醫師。」

諾桑比亞大學副校長Peter Francis教授表示：「我們與聖喬治大學建立了長期合作關係，我們非常高興與他們攜手提供這一創新的聯合醫學計畫，為培養未來醫師貢獻力量。

「這對我們而言是極好的機會，歡迎更多世界各地的學生來到紐卡素。與我們在一起長期學習，他們將受益於我們世界首屈一指的學術人員、以研究為基礎的教學方式、一流的設施以及紐卡素令人愉悅的城市生活。」

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由Raitt Orr & Associates代表聖喬治大學發佈。

致編輯：

聖喬治大學是國際教育中心，吸引了來自140多個國家的師生前往西印度群島的格林那達島。聖喬治大學與世界各地的教育機構建立關係，包括美國、英國、加拿大、澳洲和愛爾蘭。

這所大學為全世界提供了2萬多名醫生、獸醫、科學家、公共衛生和商業專業人士。大學課程獲得眾多管理當局的認可和批准。

查詢詳情，請造訪www.sgu.edu。

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