Ryder introduit RyderGyde™, l’application mobile de gestion de flotte commerciale pour ses clients au Canada

RyderGyde, the free mobile application and the only one of its kind allowing users to do everything from quickly rent a commercial truck from Ryder Rental location to schedule maintenance appointments in 60 seconds or less, now offers the same fleet management digital features available in the United States to Ryder customers in Canada.(Photo: Business Wire)

Users in Canada can now utilize the free RyderGyde app to schedule maintenance, log fuel receipts, and expedite roadside assistance.

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Ryder System, Inc. (NYSE : R), un leader dans les solutions de gestion de flotte commerciale, de transport dédié et de chaînes d’approvisionnement, a annoncé aujourd’hui que RyderGyde™ est désormais disponible pour ses clients au Canada. RyderGyde, l’application mobile gratuite et unique en son genre permettant aux utilisateurs de tout faire, de la location rapide d’un camion commercial auprès de Ryder Rental en passant par la prise de rendez-vous d’entretien en 60 secondes ou moins, offre désormais aux clients de Ryder au Canada les mêmes fonctionnalités numériques de gestion de flotte que celles disponibles aux États-Unis.

« Le marché canadien offre d’énormes possibilités de croissance à RyderGyde et à ses utilisateurs, du fait des défis complexes que représente la gestion de flotte au Canada », a déclaré Dennis Cooke, président des Solutions de gestion de flotte chez Ryder. « Chaque fonctionnalité de RyderGyde a été développée sur la base des interactions entre les chauffeurs et les gestionnaires de flotte, et nous sommes certains que nos clients au Canada fourniront des commentaires qui seront utilisés pour continuer d’améliorer l’expérience RyderGyde pour tous les utilisateurs. »

En outre, RyderGyde a apporté des améliorations à sa fonctionnalité de réparation de véhicules en bordure de route avec le lancement d’un assistant de bordure de route. Cette nouvelle fonctionnalité permet au conducteur, en cas de panne de son véhicule, de scanner le numéro d’identification du véhicule et d’envoyer les informations concernant le problème et l’emplacement à un centre de répartition des activités de maintenance, permettant à un véhicule d’assistance d’arriver sur les lieux en quelques minutes.

« Avec l’assistant de bordure de route RyderGyde, un véhicule qui tombe en panne aux États-Unis et au Canada peut désormais bénéficier d’une assistance plus rapide grâce à une expérience numérique simplifiée, par opposition aux appels téléphoniques à un centre de service », a ajouté M. Cooke. « Nos clients sont toujours à la recherche de meilleures façons de gérer leur entreprise et l’assistant de bordure de route RyderGyde fournit à nos clients un outil numérisé efficace permettant d’obtenir rapidement une assistance en bordure de route. »

Avec l’application mobile RyderGyde, les chauffeurs, les propriétaires et les gestionnaires de flottes aux États-Unis et au Canada ont désormais accès à une expérience numérique personnalisée et rationalisée pour gérer plus efficacement leurs flottes.

Les utilisateurs de RyderGyde peuvent visualiser et gérer les véhicules de leur flotte qui nécessitent des opérations d’entretien et regrouper les véhicules qui sont les plus importants pour un gestionnaire de flotte. La combinaison de lecture du compteur kilométrique et des données télématiques d’un véhicule détermine le moment où celui-ci est prêt pour un entretien; le véhicule est alors automatiquement marqué dans l’application, de même que les rendez-vous de maintenance préventive à venir, qui sont ensuite suivis par le biais de la fonction de planification de RyderGyde. Les plus de 800 points de service Ryder sont également affichés en Amérique du Nord par le biais de l’application mobile. Le portefeuille de fonctionnalités de RyderGyde comprend également la possibilité de parcourir l’ensemble des stocks de véhicules d’occasion de Ryder.

Pour créer une solution de ravitaillement en carburant encore plus robuste, les clients de Ryder peuvent également consigner leurs reçus de carburant à l’aide de la technologie de lecture d’images au sein de RyderGyde pour saisir et stocker rapidement les informations. La fonction de capture des reçus de carburant de RyderGyde atténue les difficultés liées à la déclaration de taxe sur le carburant. Les utilisateurs de RyderGyde aux États-Unis peuvent également comparer les tarifs de carburant dans le cadre des contrats passés par Ryder avec ceux d’autres stations-service afin de leur permettre de prendre les bonnes décisions en matière de ravitaillement en carburant.

L’application RyderGyde™ est disponible pour les appareils iOS et Android et peut être téléchargée dans l’App Store et sur Google Play. Pour en savoir plus, consultez ryder.com/rydergyde.

À propos de Ryder

Ryder est une société du classement Fortune 500® de solutions de gestion de flotte commerciale, de transport dédié et de chaîne d’approvisionnement. Les actions de Ryder (NYSE : R) sont une des composantes de la moyenne de transport Dow Jones et de l’indice S&P MidCap 400®. Ryder, qui propose des services de location de camions commerciaux, de crédit-bail de camions , de vente de camions d’occasion, et d’acheminement sur le dernier kilomètre, a été nommée parmi « Les entreprises les plus admirées au monde » par Fortune, ainsi que comme l’un des « Meilleurs employeurs d’Amérique » et des « Meilleurs employeurs de femmes en Amérique » par Forbes. La société est régulièrement reconnue pour ses pratiques de pointe dans l’industrie en matière de logistique tierce, pour ses solutions en matière de flotte et de chaîne d’approvisionnement respectueuses de l’environnement, pour ses programmes de sûreté et de sécurité de classe mondiale et pour ses recrutements d’anciens combattants. Pour plus d’informations, consultez www.ryder.com ou notre salle de presse, et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

Remarque concernant les énoncés prospectifs : Certaines déclarations et certains renseignements du présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs », au sens de la loi « Federal Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces énoncés prospectifs sont basés sur nos stratégies et attentes actuelles et sont sujets à des risques, des incertitudes et des hypothèses. En conséquence, ces énoncés prospectifs devraient être évalués en tenant compte des nombreux risques et incertitudes pouvant faire varier sensiblement les résultats et événements actuels de ces énoncés prospectifs, y compris les risques indiqués dans nos dépôts périodiques auprès de la Securities and Exchange Commission. De nouveaux risques émergent de temps à autre. Il n’est pas possible pour la direction de prédire tous ces facteurs de risque ni d’évaluer l’impact de ces risques sur nos activités. Aussi nous déclinons toute obligation de publiquement mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit suite à la découverte de tout nouveau renseignement, à tout événement futur ou pour toute autre raison.

