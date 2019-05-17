武田與倫敦衛生與熱帶醫學院設立「武田全球兒童健康教授」

日本大阪和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 武田藥品工業株式會社(TOKYO:4502/NYSE:TAK)（「武田」）和倫敦衛生與熱帶醫學院(LSHTM)將在今晚召開的日本駐英國大使館招待會上宣布，由武田向LSHTM捐款300萬英鎊，設立武田全球兒童健康教授(Takeda Chair in Global Child Health)。該學院首個由企業全額資助的教授將支援減少中低收入國家530萬兒童死亡的關鍵研究。

武田的捐款將使LSHTM能夠招募一位世界級研究員暨教師加入其創新學術團隊，擔任武田全球兒童健康教授的職務。該職位將在鞏固LSHTM在100多個國家的兒童健康研究方面發揮關鍵作用，加快針對全球最大健康挑戰之一的變革，進一步加強LSHTM在孕婦、兒童及青少年健康領域的領先地位。

武田總裁兼執行長Christophe Weber表示：「武田的宗旨是透過我們自有研發以及與全球傑出夥伴協作並舉，引領創新最尖端，從而幫助滿足未獲滿足的醫療需求。我們認為，全球健康研究以及新輩全球醫療保健專業人員的培訓對於科學不斷轉化為扭轉患者命運的治療藥物是極為重要的。這位教授可同時從事這兩項工作。LSHTM以其先驅性研究而著稱，在實現該教授的全部潛在影響力方面具有獨一無二的地位，與他們合作將直接造福數百萬兒童及其家人，我們對此感到振奮。」

武田透過其企業社會責任(CSR)活動，已在開發中國家支援衛生工作者培訓及能力建構、接種運動、衛生系統強化、孕婦、兒童及新生兒健康達十年以上。在CSR以外，武田擁有支援兒童健康的悠久歷史。公司向日本兒童供應關鍵疫苗已超過70年，最近正透過可望轉變若干被忽視疾病全球格局的產品管線，努力擴大對日本以外的全球健康的影響力。

每年有500多萬5歲以下兒童死亡，其中半數死於新生兒期（即出生至1月齡），其次是肺炎和腹瀉等兒童期感染。儘管上述死亡中多數是可以預防的，但仍存在關鍵的研究空白區。武田全球兒童健康教授將培養一位「閃耀之星」，透過疫苗、新生兒醫護、營養不良、感染診治等領域的創新研究，發展兒童生存與健康領域的意見領袖地位，來橋接研究、公共政策和醫療保健交付。

LSHTM院長Baron Peter Piot教授表示：「我們很榮幸與武田合作設立這一講座教授，這是本院歷史上首個由企業全額資助的教授。該捐款價值不菲，為全球兒童健康教授講座教授提供了持久的經費和支持，該講座教授是我們增進全球健康的不懈使命的樞紐部分。我們對武田的慷慨深表感謝，我們將攜手致力於未來數代人的健康轉型。」

LSHTM的MARCH中心（青少女母親、生殖及兒童健康中心）主任Joy Lawn教授表示：「武田教授將推動全世界兒童生存及兒童健康的證據庫、實現創新、推動強調科學及醫療保健落實現實的重要性。該教授在證據與行動的關聯方面將是舉足輕重的，尤其是在撒哈拉沙漠以南非洲和南亞，兒童死亡多數發生在這些地區。我們感謝武田的慷慨支持，這些支持將增進全世界兒童的健康，與倫敦衛生與熱帶醫學院和本院MARCH中心的使命是一致的。」

武田全球兒童健康教授的全球招募將在5月開始。鑒於該捐款的常設性質，該講座教授將授予數代學人，使最優秀最智慧的學術思想能夠擁有探索增進全球健康創新途徑的自由度。

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TOKYO:4502/NYSE:TAK)是一家總部位於日本、以價值為基礎的研發導向型生物製藥業領袖，致力於將科學轉化為高度創新的藥品，從而為患者提供更佳的健康和更美好的未來。武田的研發努力專注於腫瘤學、胃腸病學、罕見疾病和神經科學。我們還對血漿衍生療法和疫苗進行有針對性的研發投資。我們正致力於開發高度創新的藥物，透過推動新治療方案的尖端，利用我們增強的協作研發引擎和能力，創造強大的、模式多樣化的產品線，為改變人們的生活做出貢獻。我們的員工致力於改善患者的生活品質，與近80個國家和地區的醫療領域合作夥伴攜手合作。

如需詳情，請造訪https://www.takeda.com

關於倫敦衛生與熱帶醫學院

倫敦衛生與熱帶醫學院是一家世界領先的公共及全球衛生研究與研究生教學中心，擁有4,500名學生，在100多個國家擁有3,000多名員工。LSHTM是英國排名最高的研究機構之一，也是世界領先的公共及全球衛生學院之一。我們的使命是增進英國和全世界的健康與健康平等；透過夥伴關係協同成為公共及全球衛生研究、教學以及知識向政策與實務轉化的典範。欲瞭解進一步資訊，請造訪www.lshtm.ac.uk和https://march.lshtm.ac.uk/

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