武田与伦敦卫生学与热带医学院设立“武田全球儿童健康教授”

日本大阪和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 武田药品工业株式会社(TOKYO:4502/NYSE:TAK)（“武田”）和伦敦卫生学与热带医学院(LSHTM)将在今晚召开的日本驻英国大使馆招待会上宣布，由武田向LSHTM捐款300万英镑，设立武田全球儿童健康教授(Takeda Chair in Global Child Health)。该学院首个由企业全额资助的教授将支持减少中低收入国家530万儿童死亡的关键研究。

武田的捐款将使LSHTM能够招募一位世界级研究员暨教员加入其创新学术团队，担任武田全球儿童健康教授的职务。该职位将在巩固LSHTM在100多个国家的儿童健康研究方面发挥关键作用，加快针对全球最大健康挑战之一的变革，进一步加强LSHTM在孕妇、儿童及青少年健康领域的领先地位。

武田总裁兼首席执行官Christophe Weber表示：“武田的宗旨是通过我们自家研发以及与全球杰出伙伴协作并举，引领创新最前沿，从而帮助满足未获满足的医疗需求。我们认为，全球健康研究以及新辈全球医疗保健专业人员的培训对于科学不断转化为扭转患者命运的治疗药物是至关重要的。这位教授可同时从事这两项工作。LSHTM以其先驱性研究而著称，在实现该教授的全部潜在影响力方面具有独一无二的地位，与他们合作将直接造福数百万儿童及其家人，我们对此感到振奋。”

武田通过其企业社会责任(CSR)活动，已在发展中国家支持卫生工作者培训及能力建设、接种运动、卫生系统强化、孕妇、儿童及新生儿健康达十年以上。在CSR以外，武田拥有支持儿童健康的悠久历史。公司向日本儿童供应关键疫苗已超过70年，最近正通过有望转变若干被忽视疾病全球格局的产品管线，努力扩大对日本以外的全球健康的影响力。

每年有500多万5岁以下儿童死亡，其中半数死于新生儿期（即出生至1月龄），其次是肺炎和腹泻等儿童期感染。尽管上述死亡中多数是可以预防的，但仍存在关键的研究空白区。武田全球儿童健康教授将赋能一位“走红的明星”，通过疫苗、新生儿医护、营养不良、感染诊治等领域的创新研究，发展儿童生存与健康领域的意见领袖地位，来桥接研究、公共政策和医疗保健交付。

LSHTM院长Baron Peter Piot教授表示：“我们很荣幸与武田合作设立这一教席，这是我院历史上首个由企业全额资助的教授。该捐款价值不菲，为全球儿童健康教授教席提供了持久的经费和支持，该教席是我们增进全球健康的不懈使命的枢纽部分。我们对武田的慷慨深表感谢，我们将携手致力于未来数代人的健康转型。”

LSHTM的MARCH中心（青少女母亲、生殖及儿童健康中心）教授Joy Lawn教授表示：“武田教授将推动全世界儿童生存及儿童健康的证据库、实现创新、推动强调科学及医疗保健落实现实的重要性。该教授在证据与行动的关联方面将是举足轻重的，尤其是在撒哈拉沙漠以南非洲和南亚，儿童死亡多数发生在这些地区。我们感谢武田的慷慨支持，这些支持将增进全世界儿童的健康，与伦敦卫生学与热带医学院和我院MARCH中心的使命是一致的。”

武田全球儿童健康教授将在5月开始面向全球招募。鉴于该捐款的常设性质，该教席将授予数代学人，使最优秀最智慧的学术头脑能够拥有探索增进全球健康创新途径的自由度。

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TOKYO:4502/NYSE:TAK)是一家总部位于日本、以价值为基础的研发驱动型生物制药业领袖，致力于将科学转化为高度创新的药品，从而为患者提供更佳的健康和更美好的未来。武田的研发努力专注于肿瘤学、胃肠病学、罕见疾病和神经科学。我们还对血浆衍生疗法和疫苗进行有针对性的研发投资。我们正致力于开发高度创新的药物，通过推进新治疗方案的前沿，利用我们增强的协作研发引擎和能力，创造强大的、模式多样化的产品线，为改变人们的生活做出贡献。我们的员工致力于改善患者的生活品质，与近80个国家和地区的医疗领域合作伙伴携手合作。

垂询详情，请访问https://www.takeda.com

关于伦敦卫生学与热带医学院

伦敦卫生学与热带医学院是一家世界领先的公共及全球卫生研究与研究生教学中心，拥有4,500名学生，在100多个国家拥有3,000多名员工。LSHTM是英国排名最前列的研究机构之一，也是世界领先的公共及全球卫生学院之一。我们的使命是增进英国和全世界的健康和健康平等；通过伙伴关系协同成为公共及全球卫生研究、教学以及知识向政策与实践转化的典范。欲了解进一步信息，请访问www.lshtm.ac.uk和https://march.lshtm.ac.uk/

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