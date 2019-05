La Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances, partenaires du groupe Korian pour développer les colocations pour seniors Ages&Vie dans toute la France

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

La Banque des Territoires, Crédit Agricole Assurances, premier groupe d’assurances en France et le groupe Korian (Paris:KORI), leader européen des services de soin et d’accompagnement aux seniors, annoncent un partenariat pour développer des maisons Ages&Vie, une solution alternative d’habitat partagé pour les personnes âgées sur le territoire français.

A horizon 2024, ce seront 150 implantations nouvelles qui seront lancées sur l’ensemble du territoire, soit près de 300 maisons, proposant 3 000 places d’hébergement et permettant la création de 1 500 emplois directs d’auxiliaires de vie.

Ce partenariat permettra le développement dès 2019 de 28 nouveaux projets dans 17 départements1. Chaque projet fait l’objet d’un accord préalable avec la commune et le département concernés. Les bâtiments seront tous construits selon la norme NF Habitat HQE.

Ce partenariat se matérialise par la création d’une SCI, qui portera l’investissement immobilier, au capital de laquelle entreront la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances aux côtés de Korian. La Banque des Territoires sera actionnaire à hauteur de 35%, tout comme Crédit Agricole Assurances, le solde du capital étant détenu par Korian.

Ces résidences seront exploitées par la société franc-comtoise Ages&Vie, créée en 2008 par Nicolas Perrette, Simon Vouillot et Thierry Morel et dont le Groupe Korian est devenu le principal actionnaire en 2018. Ages&Vie, qui emploie 200 salariés, exploite d’ores et déjà un parc de 50 résidences dans 30 communes différentes de la région Bourgogne Franche Comté. Ces résidences sont organisées autour d’unités pouvant accueillir chacune huit personnes âgées, qui, tout en disposant d’un espace privatif, partagent des lieux de vie communs et sont aidées par des auxiliaires de vie, qui logent pour certaines sur place avec leur famille.

Cette forme d’habitat inclusif, intermédiaire entre le maintien à domicile et l’accueil en maison de retraite médicalisée, comble un besoin jusque-là mal couvert en matière d’accompagnement social de proximité du grand âge et est particulièrement adaptée aux besoins des communes rurales et péri-urbaines.

1. Ain, Allier, Finistère, Indre-et-Loire, Isère, Loir-et-Cher, Loiret, Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Vosges.

« Acteur majeur de la santé et du bien vieillir, Crédit Agricole Assurances est fier de ce partenariat qui va permettre l’accompagnement des seniors en région. Le groupe Crédit Agricole est fortement implanté sur les territoires au travers de ses 39 Caisses régionales, qui ont la possibilité de s’associer à ce projet de développement d’Ages&Vie. Cette présence régionale nous permet d’entretenir des liens de proximité étroits avec nos clients et de les accompagner dans tous les moments de vie qui comptent dont le grand âge. » déclare Frédéric Thomas, Directeur général de Crédit Agricole Assurances.

« En contribuant au développement d’une nouvelle offre d’hébergement pour les personnes âgées, la Banque des Territoires répond pleinement à sa mission d’être au service de territoires plus inclusifs. Avec une population des plus de 75 ans qui augmentera de plus de 70% d'ici 2060, les collectivités locales, en particulier celles situées en zone rurale, proposent des solutions permettant de vieillir en toute sérénité. C’est le cas de cet habitat partagé qui, avec un accompagnement spécifique, répond pleinement au souhait de 90% des Français de vieillir à domicile » précise Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires» précise Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires.

« Je me réjouis que la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances s’engagent aux côtés d’Ages&Vie pour concevoir et développer des solutions nouvelles pour l’accompagnement du grand âge. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir accélérer fortement la cadence de développement des résidences Ages&Vie et répondre concrètement aux besoins exprimés par les communes dans les territoires ruraux et péri-urbains. » indique Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian.

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 4 600 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2018 s’élève à 33,5 milliards d’euros (normes IFRS). www.ca-assurances.com

A propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

www.banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

A propos de Korian

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile. www.korian.com