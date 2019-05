Aegon verkoopt belang in joint ventures met Sony Life in Japan

DEN HAAG, Nederland--(BUSINESS WIRE)--“We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat, door veranderende marktomstandigheden, ons variable annuity bedrijf beter volledig in handen kan komen van Sony Life, waarmee we jarenlang constructief hebben samengewerkt”, aldus Alex Wynaendts, CEO van Aegon. “Ik ben ervan overtuigd dat deze transactie voor iedereen het beste is. Het biedt Aegon de gelegenheid zich volledig te richten op zijn veelbelovende bedrijfsactiviteiten in Azië. Dit zijn met name activiteiten die de snelst groeiende klantsegmenten bedienen en die ons de beste groeikansen bieden.”

De verkoop sluit aan bij de strategie van Aegon om zich te richten op winstgevende groei en het genereren van kapitaal. De verkoop heeft geen materieel effect op de kapitaalpositie van Aegon en leidt naar verwachting tot een boekwinst van ongeveer EUR 50 miljoen. Deze wordt gerapporteerd onder ‘Overige baten’ wanneer de transactie is afgerond. Op dat moment zal de opbrengst van de verkoop aan de holding worden uitgekeerd.

De details van de verkoop worden op dit moment afgerond en zijn onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring van toezichthouders. Dit proces zal naar verwachting voor het einde van 2019 worden afgerond. Voor een soepele overdracht zal Aegon voor een beperkte periode de joint venture blijven ondersteunen met hedging, advies en administratieve diensten. Zodra de definitieve overeenkomsten zijn getekend volgt meer informatie.

Aegon blijft zich richten op snelgroeiende klantsegmenten in Azië. De belangrijkste producten in de regio zijn universal life en inkomensbeschermingsverzekeringen. Universal life producten worden voornamelijk aan het hogere klantsegment aangeboden door Transamerica Life Bermuda (TLB). TLB breidt momenteel zijn activiteiten uit naar andere regio’s. De producten voor inkomensbescherming worden verkocht via directe kanalen en digitale distributieplatformen in joint ventures. In China richt Aegon zich op inkomensbescherming bij bepaalde ernstige ziekten en op whole life producten. Daarmee heeft de joint venture de afgelopen vijf jaar een groei van de verkopen kunnen realiseren. Aegon investeert ook in digitale platforms in andere Aziatische markten om zo zijn distributiekracht uit te breiden. Aegon Industrial Fund Management Company, de succesvolle Chinese joint venture voor vermogensbeheer, is een hoeksteen van de groeistrategie van Aegon Asset Management.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Over Aegon

Over Aegon Aegon’s geschiedenis gaat 175 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie op aegon.com

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

