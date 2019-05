LAVAL, Quebec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, una CRO di medie dimensioni specializzata in un approccio flessibile, innovativo per fornire uno sviluppo completo di farmaci alla fase iniziale dalla selezione di candidati principali a proof of concept, ha annunciato oggi di aver stretto un accordo per assistere la piattaforma Investigational New Drug (WIND) di WuXi AppTec. WIND abbina servizi di CRO di massimo livello e gestione di programmi interfunzionali ed esperienza di normative globali per sostenere domande di IND. A WuXi Clinical, il braccio clinico CRO di WuXi AppTec, avrà la responsabilità di gestire la collaborazione e garantire un'esperienza senza soluzione di continuità.

Altasciences fornirà le sue soluzioni di servizi completi, compresi farmacologia clinica, studi clinici first-in-human e proof-of-concept, gestione dei programmi, stesura di testi medici, biostatistica e gestione di dati per supportare e condurre servizi clinici di fase iniziale completi per i diversi programmi in corso WIND di WuXi AppTec.

