Q3醫療器材有限公司與美敦力簽署生物可降解膽道和胰腺支架經銷協議

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於愛爾蘭都柏林的Q3醫療器材有限公司（「Q3醫療」）今天宣布，公司已與美敦力公司（Medtronic plc）就阿基米德(ARCHIMEDES)產品簽署了經銷協議。阿基米德是市場上第一個完全生物可降解的膽道和胰腺支架，是傳統塑膠支架的替代品。

美敦力的胃腸和肝病業務部門隸屬於其微創治療部門，其和Q3醫療達成六年獨家協議，在西歐、美國和日本市場銷售阿基米德生物可吸收支架，並有其他區域的權利。Q3醫療將繼續擴大其在東南亞、拉丁美洲、東歐和中東的業務。

膽道和胰管支架一般是由塑膠或金屬製成，而阿基米德產品由可降解材料組合製成，可根據患者的需要選擇不同的降解速度。在支架中使用降解材料可減少當前支架常見的二次介入，並避免了目前塑膠和金屬支架通常需要的支架再移除手術。阿基米德已經通過CE認證。

Q3醫療總裁兼執行長Eric Mangiardi表示：「我們很高興也很幸運能與世界領先的醫療器材公司美敦力合作。達成這項協議是我們邁向成為全球生物可降解植入產品領先研發公司目標的重要一步。」Mangiardi進一步表示：「阿基米德產品能夠避免傳統塑膠支架產品所需的二次移除手術，這可以在改善患者護理的同時減少全球醫療系統的數十億歐元支出。」

關於Q3醫療

Q3醫療器材有限公司是一家愛爾蘭控股公司，專注於併購新醫療器材業務，年收入達1000萬歐元。控股公司透過其在德國溫森（QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH，AMG International GmbH）、中國上海（Q-SAN）和美國北卡羅來納州夏洛特（QualiMed USA）的子公司擴展業務，專注於開發、製造和銷售用於心臟病學疾病、周邊血管疾病和非血管疾病患者治療的微創器材。

獨資子公司專注於其核心微創、可生物降解和藥物輸送技術的全球持續發展和商品化。公司的產品現在透過其委託加工、貼牌和自有品牌網路銷往全球50多個國家。Q3醫療，透過其獨資子公司，專注於三個領域：生物可吸收植入物，微創技術和藥物輸送平臺。

Q3醫療器材有限公司是由一些全球企業家、製造商、經銷商、行業醫生和專注於醫療器材業務開發和收購的投資人創立。公司致力於透過幫助人們創造價值。

欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.q3medical.com/。

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