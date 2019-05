LONDEN--(BUSINESS WIRE)--MetLife heeft vandaag aangekondigd dat het zijn samenwerking met Special Olympics en Habitat for Humanity heeft vernieuwd om werknemers in zijn EMEA-markten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika de mogelijkheid te bieden vrijwilligerswerk te doen in gemeenschapsprojecten.

De 4000 medewerkers van MetLife in 26 EMEA-landen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten met een van de organisaties tijdens de Community-week van de regio, die half mei begint. Medewerkers kunnen zich aanmelden voor een Special Olympics-evenement om te sporten met jongeren met een verstandelijke beperking of lokale Habitat for Humanity-initiatieven te ondersteunen en om gebouwen in achtergestelde gebieden te bouwen of renoveren.

