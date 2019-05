Eutelsat participe à une étude de la NASA

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat America Corp., une filiale d’Eutelsat Communications (Paris:ETL), a été sélectionnée par la NASA pour participer au programme NextSTEP-2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships-2), dans le cadre d’une étude de la NASA portant sur les partenariats et services de relais spatiaux.

Le programme NextSTEP-2 a pour objectif d’établir des partenariats avec des sociétés américaines afin d’évaluer l’incorporation d’éléments commerciaux dans les futurs services de relais spatiaux qui seront fournis par les réseaux de communication et de navigation spatiales (SCaN) de l’agence.

Cette première étape, pour laquelle Eutelsat America Corp. a été retenue, est une étude de cinq mois qui examinera comment les services de navigation et de communication par relais peuvent être fournis en faisant appel à des solutions commerciales, grâce à l’interopérabilité des réseaux commerciaux et ceux de la NASA. L'étude déterminera les éléments nécessaires à l'intégration de la technologie optique de la NASA au sein des satellites commerciaux. Ce projet pourrait donner lieu à des partenariats public-privé afin de développer et d’introduire de nouvelles capacités opérationnelles pour les missions de la NASA.

David Bair, Directeur général d'Eutelsat America Corp., a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir été choisis par la NASA pour ce projet, qui évalue les partenariats avec des opérateurs commerciaux du secteur afin de stimuler la croissance du marché des services de relais de communications par satellite. Ce projet pourra servir aux futures missions de la NASA pour de nouvelles et grandes découvertes scientifiques, dans le droit fil de l'architecture de nouvelle génération imaginée par l’agence. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la réussite de cette première étape et à la perspective de continuer à collaborer avec la NASA au fur et à mesure du développement de ce projet. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses installations au sol, Eutelsat permet à ses clients opérant dans les marchés de la Vidéo, des Données, des Services aux gouvernements et de la Connectivité Fixe et Mobile d’établir efficacement tous types de communications avec leurs propres clients, quelle que soit leur localisation. Eutelsat diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, auprès d’une audience constituée d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau de bureaux et de téléports répartis dans le monde entier. Ses équipes, composées d'un millier de collaborateurs originaires de 46 pays, s’investissent au quotidien pour offrir un service d'un très haut niveau de qualité.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

www.eutelsat.com – Suivez-nous sur Twitter @Eutelsat_SA