艾納斯資本和Pyrinas將成立1.2億美元基金 為美國生命科學新創公司開發共用實驗室生態系統

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 同為知臨集團（那斯達克股票代號: APM）聯屬公司的艾納斯資本(Aeneas Capital)和Pyrinas將成立旗艦基金——Pyrinas 美國醫療房地產基金 1 SP，用於美國生命科學行業的共用辦公空間和孵化設施的收購及開發；

有機會投資美國最具活力的房地產類型之一，而目前絕大多數亞太國家都沒有這樣的投資機會。在亞太房地產投資之外，實現地域和資產類別的多元化；

進入諸多不同行業中，門檻最高的生命科學領域；

我們的顧問/管理團隊在此領域有著豐富且獨到的經驗，並已擁有成熟的營運記錄。

位於香港的艾納斯資本有限公司（ACL）和Pyrinas 房地產管理有限公司（Pyrinas），宣布成立Pyrinas 美國醫療房地產基金 SP1，該基金規模1.2億美元，是一項創新的封閉式房地產基金，在地域方面，主要關注北美的指定城市。在聯屬公司知臨集團（那斯達克股票代號: APM）的生態系統支援下，該基金最核心的投資目標是對房地產進行收購，並再開發成為適合生命科學領域新創公司的共用實驗室和孵化設施，而生命科學是北美最活躍的行業之一。該基金的投資將主要集中在北美的四個選定城市（即美國的劍橋、波士頓、休斯頓、舊金山，和加拿大的多倫多）。

Pyrinas執行長一王瑞恩先生談道：「這幾個城市的選定，是基於幾個我們認為能有效利用生命科學行業強勁成長的關鍵因素。本基金將專注於購買和開發適用於醫療和生命科學領域的房地產，特別是採用共用工作空間模式的實驗室。我們看到，在北美創投市場推動下，生命科學企業和新創公司對工作空間的需求越來越強勁。」

本基金目標發行規模高達1.2億美元，目標年報酬率15-19%（內部淨報酬率 Net IRR），計畫週期為4年加1年延長期。目前，Pyrinas正與若干機構投資人和合作方積極溝通中。

連同我們的聯屬公司知臨集團（那斯達克股票代號: APM ）和艾納斯資本，本基金亦將扶持醫學研究和智慧財產權的發展，促進科學家、研究人員、投資人及產業參與者之間的合作；同時，為促進產業、投資人、政府和學術界之間形成合作互動的生態系統，提供房地產解決方案。

本基金僅針對機構和專業投資人，並受到某些特定司法管轄區內的限制。

集團概覽

Pyrinas房地產管理有限公司（Pyrinas）成立於2018年，是艾納斯集團的房地產分支，也是知臨集團的聯屬公司。Pyrinas目前正在香港管理兩個實驗室設施和一個診所設施。如欲瞭解更多有關Pyrinas的資訊，請造訪www.pyrinasgroup.com。

艾納斯集團有限公司是艾納斯資本有限公司（ACL）之母公司，公司是具有跨境服務能力的、提供科技服務的、多位元一體的金融機構。如欲瞭解更多有關艾納斯集團有限公司的資訊，請造訪www.aeneasgroup.com。

知臨集團有限公司（那斯達克票代號: APM ）是一家正在開發多種治療候選藥物和醫療器材的生物醫藥公司，公司致力於將旗下技術進行研發和商品化，以解決全球已被觀察到但卻尚未被解決的醫療需要。如欲瞭解更多有關知臨集團有限公司的資訊，請造訪www.aptorumgroup.com。

免責聲明。本新聞稿內所含資訊概不構成對任何司法管轄區內的證券或任何其他金融工具的投資要約或招攬。

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