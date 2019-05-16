LifeArc與GVK BIO慶祝夥伴關係十週年，將研究轉變為挽救生命的藥品

印度海德拉巴和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 一流的全球性委託研發機構(CRDO) GVK BIO與英國頂尖的醫學研究慈善組織之一LifeArc欣然宣佈，雙方成功的合作夥伴關係迎來十週年。LifeArc與GVK BIO之間的合作為兩家組織帶來共同的願景：促進新型研究構想轉變為能夠顯著造福病患的潛在藥品。

LifeArc的創新之道在於利用與學術界及一流服務機構的合作夥伴關係，推動研發轉變為有前景的藥品。十年來，LifeArc科學團隊在有病患需求的疾病領域努力專攻調控有治療潛力的新型標的，並且在GVK BIO團隊的協助下，快速且具有成本效益地合成複合分子，以驅動有效性和安全性的反覆改進。

從此項合作夥伴關係發現的有前景新型化學物質，已由LifeArc推向臨床開發，或已對一流的跨國製藥公司授權，包括最近宣佈的神經科學領域的一宗交易。隨著此項合作夥伴關係由策略關係演進為優先夥伴關係，GVK BIO團隊已透過支持生化檢測、進行藥物代謝及藥物動力學圖譜研究，壯大了LifeArc的內部生物學成果，並將很快開發細胞檢測並展開蛋白質表現及純化研究。

GVK BIO董事兼執行長Manni Kantipudi表示：「與LifeArc及其世界級科學家團隊合作是我們的榮幸，他們已完成Keytruda®、Tysabri®、Entyvio®等藥品。此項夥伴關係的長期性和此項合作的變革性成果，證明GVK BIO團隊的能力及其致力於與客戶攜手合作，為人類生命創造不同。我們期待在未來的歲月中延續與LifeArc的成功關係。」

在評論此項合作夥伴關係時，LifeArc執行長Melanie Lee表示：「LifeArc致力於使科學創新能造福病患。我們與GVK BIO的合作夥伴關係是共同目標及合作能夠創造真實價值的絕佳典範。」

關於GVK BIO

GVK BIO是服務全球生物製藥業的一流委託研發機構，總部位於印度海德拉巴，擁有包括美國加州在內的5處營運地點。GVK BIO創立於2001年，擁有超過18年涵蓋整個研發價值鏈的經驗，專注於速度與品質，同時確保安全與遵循法規。GVK BIO的團隊包括2100多位高度合格的科學家，其後盾是無衝突的商業模式、定義完善且可升級的流程、現代化的設施，以及強大的以客戶為中心的合作之道，專注於將客戶的產品推向市場。www.gvkbio.com

關於LifeArc

LifeArc是自籌資金的醫學研究慈善組織。我們的使命是推動早期科學轉變為醫療保健治療或診斷產品，並能夠經過完整的開發過程而提供病患使用。我們一直從事此項工作達25年以上，我們的工作成果是4種獲得許可證的藥品和一種抗生素抗藥性診斷產品。我們的成功使我們能夠探索新方法來刺激並資助轉譯。我們擁有自家的藥物發現和診斷產品設施，並得到技術轉讓與智慧財產權專家的支持，他們同時為外部客戶提供服務。我們的模式立足於合作，我們與各類團體合作，包括醫學研究慈善組織、研究機構、產業界和科學家。www.lifearc.org；Twitter @lifearc1

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