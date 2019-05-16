LifeArc与GVK BIO庆祝伙伴关系十周年，将研究转化为挽救生命的药品

印度海得拉巴和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 领先的全球性合同研发组织(CRDO) GVK BIO与英国顶级医学研究慈善组织之一LifeArc欣然宣布，双方的一项成功伙伴关系迎来十周年。LifeArc与GVK BIO之间的合作为两家组织带来一个共同的愿景：促进新型研究理念转化为有望显著造福患者的药品。

LifeArc的创新之道在于发挥与学术界及领先服务组织的伙伴关系的优势，来促进发现转化为有前景的药品。十年来，LifeArc科学团队在有患者需求的疾病领域努力专攻调控有治疗前景的新型靶点，并通过GVK BIO团队的协助，快速且具有成本效益地合成复合分子，以驱动有效性和安全性的迭代提高。

通过此项伙伴关系发现的有前景的新型化学物质，已由LifeArc推向临床开发，或已向领先的跨国药企授权，包括最近宣布的神经科学领域的一宗交易。随着此项伙伴关系由策略关系演进为优选伙伴关系，GVK BIO团队已通过支持生化检测、开展药物代谢及药动指标定性研究，壮大了LifeArc的内部生物学成果，并将很快开发细胞检测并开展蛋白质表达及提纯研究。

GVK BIO董事兼首席执行官Manni Kantipudi表示：“与LifeArc及其世界级科学家团队协作是我们的荣幸，他们已交付了Keytruda®、Tysabri®、Entyvio®等药品。此项伙伴关系的长期性和此项协作的变革性成果，证明了GVK BIO团队的能力及其承诺，即与客户携手为人类生命创造不同。我们期待在未来的岁月中续写与LifeArc的成功关系。”

在评论此项伙伴关系时，LifeArc首席执行官Melanie Lee表示：“我们LifeArc致力于使科学创新能造福患者。我们与GVK BIO的伙伴关系是共同目标及协作能够创造真实价值的绝佳典范。”

关于GVK BIO

GVK BIO是服务于全球生物制药行业的领先的合同研发组织，总部位于印度海得拉巴，拥有包括美国加州在内的5处运营单位。GVK BIO创立于2001年，拥有研发价值链全程超过18年的经验，专注于速度与品质，同时确保安全与合规。GVK BIO的团队包括2100多位具有高度资质的科学家，其后盾是无冲突的商业模式、定义完善且可升级的流程、现代化的设施，以及强大的客户为中心的合作之道，专注于将客户的产品推向市场。www.gvkbio.com

关于LifeArc

LifeArc是一家自筹资金的医学研究慈善组织。我们的使命是促进早期科学向医疗保健治疗或诊断产品转化，并能够通过完整的开发过程为患者所用。我们一直在从事此项工作达25年以上，我们的工作成果是4种获得许可证的药品和一种抗生素耐药诊断产品。我们的成功允许我们探索刺激并资助转化的新方法。我们拥有自家的药物发现和诊断产品设施，并得到技术转让暨知识产权专家的支持，他们同时为外部客户提供服务。我们的模式立足于协作，我们与各类团体合作，包括医学研究慈善组织、研究组织、产业界和科学家。www.lifearc.org；Twitter @lifearc1

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