Syncordis宣佈與Temenos締結全球策略性合作夥伴關係

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Larsen & Toubro Infotech (LTI)旗下全資子公司Syncordis S.A.今日宣佈與銀行軟體公司Temenos建立全球策略性合作夥伴關係。此次合作將使Syncordis能夠無縫地為全球各地的銀行提供一系列Temenos認證服務。

憑藉特有的專注焦點和全面的專業知識，Syncordis已成為部署下一代核心銀行平臺Temenos T24 Transact及Temenos WealthSuite的專家。透過全球合作關係，Syncordis將進一步提升能力，提供橫跨Temenos產品組合的各種服務，同時處理全球Temenos客戶的遷移、培訓、測試和升級要求。

Syncordis執行長Guillaume Desjonqueres表示：「我們很高興能與雲端原生、雲端無關的銀行軟體市場領導者Temenos合作，並且有信心透過這一策略性聯盟，為客戶提供卓越的服務和體驗。」

LTI營運長Nachiket Deshpande表示：「隨著金融服務業進行轉型，各組織機構必須合力創新，為客戶解決棘手的問題。Syncordis和LTI將與Temenos攜手合作，以因應這一需求，提供創新服務，並為我們在銀行與財富管理領域的全球客戶改善經營績效。」

Temenos合夥人與營運主管Neal McLoughlin表示：「Temenos深知合作關係的力量，我們已建立了銀行業最具活力的社群。也很高興將我們與Syncordis的合作關係擴展到全球策略性聯盟並重視他們的承諾。雙方將共同利用我們的雲端原生、雲端無關銀行軟體的力量來改變銀行業。」

Syncordis已開發出業界領先的加速器，有助於更快、更一致的Temenos部署，同時掌握銀行業現代化服務快速成長的市場機會。此次合作將使Syncordis成為端到端部署、平臺升級和加強效能調校方面值得信賴的Temenos合作夥伴。

關於Syncordis：

總部位於盧森堡的LTI旗下公司Syncordis S.A.提供高品質的端到端部署和系統整合專案，專注於Temenos銀行軟體。Syncordis在全球設有12個辦事處，擁有逾300名專家，致力於讓其國際客戶能夠掌控數位轉型，並在日新月異的市場中取得成功。近期與NIELSEN+PARTNER合併之後，Syncordis目前已將Temenos T24 Transact、軟體即服務(SaaS)解決方案及生產支援服務方面超過15年的業務和技術專長及經驗，與在Temenos WealthSuite、Temenos Infinity和DataSource方面24年以上的經驗相結合。此舉促使Syncordis成為全球Temenos客戶的財富管理專家和一站式合作夥伴。查詢詳情，敬請造訪 www.syncordisconsulting.com。

關於Temenos：

總部位於日內瓦的Temenos AG (SIX: TEMN)是全球銀行軟體領導者，與銀行及其他金融機構攜手合作，以改變業務格局，同時引領日益變化的市場。包括50大銀行中的41家在內的全球3,000多家公司依靠Temenos處理超過5億銀行客戶的日常交易和客戶互動。Temenos提供雲端原生、雲端無關的前臺和核心銀行業務、支付、基金管理和財富管理軟體產品，使銀行能夠提供一致、無縫的客戶旅程並獲得卓越營運。實務證明，Temenos客戶比同業更具獲利能力：與運行傳統應用程式的銀行相比，他們的七年期平均資產報酬率、股本報酬率和成本/收入比分別高出31%和36%以及低8.6個百分點。查詢詳情，敬請造訪www.temenos.com。

關於LTI：

Larsen & Toubro Infotech (NSE: LTI, BSE: 540005)是全球科技顧問和數位解決方案公司，協助300多家客戶在融合時代取得成功。LTI在30個國家/地區經營業務，利用可支援行動、社群、分析、物聯網和雲端業務旅程的Mosaic平臺，為客戶提供更多服務並促進數位轉型。LTI於1997年成立，為Larsen & Toubro Limited旗下的子公司，公司獨特的傳統提供無與倫比的實際專業知識，以解決各行各業企業面臨的最複雜挑戰。我們的團隊擁有逾28,000名LTItes，每天都致力於讓我們的客戶能夠改善業務和科技運作的效率，並為客戶、員工和股東創造價值。欲瞭解更多資訊，敬請造訪www.Lntinfotech.com或在@LTI_Global關注我們。

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