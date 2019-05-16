Syncordis宣布与Temenos缔结全球战略合作关系

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Larsen & Toubro Infotech (LTI)旗下全资子公司Syncordis S.A.今日宣布与银行软件公司Temenos建立全球战略合作关系。此次合作将使Syncordis能够无缝地向全球各地的银行提供一系列Temenos认证服务。

凭借特有的专注度和全面的专业知识，Syncordis已成为下一代核心银行平台Temenos T24 Transact及Temenos WealthSuite的部署专家。通过全球合作关系，Syncordis将进一步提升能力，提供横跨Temenos产品组合的各种服务，同时满足全球Temenos客户的迁移、培训、测试和升级要求。

Syncordis首席执行官Guillaume Desjonqueres表示：“我们很高兴能与云原生、云不可知银行软件的市场领导者Temenos合作，并且有信心通过这一战略联盟，为客户提供卓越的服务和体验。”

LTI首席运营官Nachiket Deshpande表示：“随着金融服务业的转型，各组织机构必须合力创新，为客户解决棘手的问题。Syncordis和LTI将与Temenos携手合作，以满足这一需求，提供创新服务，并为我们在银行与理财管理领域的全球客户改善经营绩效。”

Temenos合伙人与运营主管Neal McLoughlin表示：“Temenos深知合作关系的力量，我们已建立了银行业最具活力的社区。也很高兴将我们与Syncordis的合作关系扩展到全球战略联盟并重视他们的承诺。双方将共同利用我们的云原生、云不可知银行软件的力量来改变银行业格局。”

Syncordis开发的业界领先的加速器可帮助实现更快、更一致的Temenos部署，同时抓住银行业现代化服务快速增长的市场机遇。此次合作将使Syncordis成为端到端部署、平台升级和性能调优增强方面值得信赖的Temenos合作伙伴。

关于Syncordis：

总部位于卢森堡的LTI旗下公司Syncordis S.A.提供高质量的端到端部署和系统整合项目，专注于Temenos银行软件。Syncordis在全球设有12个办事处，拥有逾300名专家，致力于让其国际客户能够掌控数字化转型，并在当下日新月异的市场中取得成功。近期与NIELSEN+PARTNER合并之后，Syncordis目前已将Temenos T24 Transact、软件即服务(SaaS)解决方案及生产支持服务方面超过15年的业务和技术专长及经验，与在Temenos WealthSuite、Temenos Infinity和DataSource方面24年以上的经验相结合。此举促使Syncordis成为全球Temenos客户的理财管理专家和一站式合作伙伴。垂询详情，敬请访问 www.syncordisconsulting.com。

关于Temenos：

总部位于日内瓦的Temenos AG (SIX: TEMN)是全球银行软件领导者，与银行及其他金融机构携手合作，以改变业务格局，同时引领日益变化的市场。包括50强银行中的41家在内的全球3,000多家公司依靠Temenos处理超过5亿银行客户的日常交易和客户互动。Temenos提供云原生、云不可知前台和核心银行业务、支付、基金管理和理财管理软件产品，使银行能够提供一致、无缝的客户之旅并实现卓越运营。实践证明，Temenos客户比同行更具盈利能力：与运行传统应用程序的银行相比，他们的七年期平均资产回报率、股本回报率和成本/收入分别高出31%和36%以及低8.6个百分点。垂询详情，敬请访问www.temenos.com。

关于LTI：

Larsen & Toubro Infotech (NSE: LTI, BSE: 540005)是一家全球技术咨询和数字解决方案公司，致力于帮助300多家客户在融合时代取得成功。借助在30个国家/地区开展业务运营，我们通过LTI支持移动、社交、分析、物联网和云端业务之旅的Mosaic平台，为我们的客户提供更多的服务，以及加快数字化转型。我们于1997年作为Larsen & Toubro Limited的旗下子公司成立，通过公司独特的传统获得无与伦比的实际专业知识，可应对各行各业企业面临的最复杂挑战。我们的团队拥有逾28,000名LTItes，每天都致力于让我们的客户能够提高业务和技术运营效率，并为客户、员工和股东创造价值。欲了解更多信息，敬请访问www.Lntinfotech.com或在@LTI_Global关注我们。

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