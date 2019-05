Bertin Technologies remporte deux contrats majeurs pour la surveillance radiologique de l’environnement

Bertin Instruments offre une large gamme de produits et de solutions réseaux clés en main pour la surveillance de la radioactivité dans l'environnement, comprenant la mesure du débit de dose gamma, l'analyse spectroscopique et le contrôle des aérosols.

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Bertin Technologies, filiale du groupe CNIM, a été sélectionné par la Suisse et la Commission Européenne – pour le compte de l’Arménie – pour la fourniture de réseaux de surveillance radiologique de l’environnement clés en main. Ces nouveaux contrats réaffirment l’expertise de Bertin dans le domaine de la surveillance de la radioactivité environnementale et témoignent de son agilité pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

Le gouvernement suisse a choisi Bertin pour le renouvellement de ses réseaux de surveillance radiologique de l’environnement MADUK1 et NADAM2.

Bertin a également remporté un appel d’offres de l’ANRA, l’agence de régulation nucléaire arménienne, dans le cadre d’un accord passé avec l’Union Européenne visant à fournir des services et équipements pour améliorer la surveillance radiologique aux abords de la centrale nucléaire de Metsamor3, en Arménie.

Les solutions de Bertin mesurent la radioactivité dans l’air, le sol et l’eau près des installations nucléaires ou répondent aux grands enjeux de sûreté nationale pour la sécurité des populations.

Elles comprennent une large gamme de sondes pour la mesure du débit de dose gamma, de la contamination radioactive des particules de l’air, ainsi que l’analyse spectroscopique pour l’identification de radionucléides.

Les données collectées sont diffusées par le biais de réseaux fiables et sécurisés puis analysées en temps réel par un serveur central.

Soutenu par le savoir-faire de Saphymo (société acquise en 2015), Bertin a développé et optimisé des instruments de pointe pour la détection et la surveillance de rayonnements ionisants, adaptés aux exigences internationales les plus strictes.

Ces contrats mettent en avant l’expertise de Bertin pour la surveillance radiologique

1 réseau de surveillance automatique du débit de dose à proximité d'installations nucléaires dirigé par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)

2 réseau automatique de mesure et d'alarme pour les rayonnements gamma exploité par NAZ, le centre fédéral d'expertise pour les incidents exceptionnels, une division de l'Office fédéral de la protection civile

3 Projet financé par l'Union européenne EuropeAid / 139508 / DH / SUP / AM Projet A3.01 / 15A

A PROPOS DE BERTIN TECHNOLOGIES

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments innovants. Parmi ses 620 collaborateurs, on compte 2/3 d’ingénieurs et de cadres de haut niveau. Son chiffre d’affaires s’élève à près de 100 millions d’euros en 2018. L’entreprise est active au niveau mondial. Sa gamme de systèmes et instrumentation propose des solutions innovantes pour des marchés à forte valeur ajoutée tels que le nucléaire, la défense, la sécurité et les sciences de la vie.