AIQ, société singapourienne spécialisée dans l'IA, annonce des partenariats en Russie avec Publicis Media Russie et VK.com, le premier réseau social en Russie

SINGAPOUR et SAINT-PÉTERSBOURG, Russie--(BUSINESS WIRE)--AIQ Pte Ltd, la start-up basée à Singapour spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et proposant une technologie IA exclusive de vision par ordinateur qui transforme les entreprises dans le monde en ligne d'aujourd'hui qui accorde de plus en plus la priorité au mobile, a annoncé de nouveaux partenariats avec Publicis Media Russie (leader mondial du marketing, de la communication et de la transformation numérique) et VKontakte (ou VK), le géant russe des réseaux sociaux. Cette collaboration a permis à Publicis Media Russie d'ajouter la technologie de vision par ordinateur et de reconnaissance vidéo d’AIQ à son portefeuille, enrichissant la gamme d'offres pour les agences et les capacités du Groupe Publicis pour inclure des solutions multicanaux connectant en toute fluidité les médias physiques aux actifs numériques.

Dans le cadre d'une campagne conceptualisée par le Groupe Publicis, la technologie de reconnaissance visuelle d'AIQ a été présentée de manière unique dans les plus grandes villes de Russie ; les utilisateurs ont interagi avec des publicités extérieures pour obtenir des incitations de joueur pour Clever, une appli de jeu en ligne dans VK.com, le réseau social le plus populaire en Russie.

Julia Udovenko, directrice de la transformation des activités chez Publicis Media Russie, a précisé : « Il est essentiel pour le Groupe Publicis d'offrir une expérience utilisateur fluide à notre public. La technologie de reconnaissance d'image d'AIQ permet d'entrer en contact avec des clients à un niveau plus approfondi et d'introduire des éléments d'interactions numériques aux médias visuels hors ligne qui, d'après l'ACAR, se sont montés en 2018 à 248,7 milliards de roubles (3,9 milliards USD). Pour notre campagne, le taux d'engagement dans les médias hors ligne a été trois fois plus important, ce qui montre un niveau d'intérêt élevé du public.

Pour l'avenir, nous entrevoyons un vaste potentiel d'utilisation de cette technologie en travaillant avec à la fois des sociétés technologiques et des marques de biens de grande consommation. La technologie d'AIQ est idéale pour les entreprises de biens de grande consommation qui utilisent traditionnellement les médias hors ligne sur le marché russe et sont intéressées par de nouveaux moyens pour connecter les médias hors ligne avec des outils en ligne. »

John Ng, porte-parole innovation chez Publicis Media Singapore et directeur général de l'unité commerciale Gouvernement de Singapour de l'agence, a ajouté : « Nous sommes vraiment enthousiasmés par la capacité de Publicis Media à permettre la transformation numérique sans entrave par-delà les frontières grâce à ce partenariat. La plateforme de reconnaissance visuelle et vidéo d'AIQ nous permet de combler le fossé qui sépare les médias hors ligne et en ligne. L'occasion d'intégrer les données comportementales des consommateurs hors ligne avec des connaissances en ligne améliore grandement la capacité de nos clients à rapprocher les individus des marques. »

VK.com, une entité du groupe Mail.Ru, a une appli de jeu – Clever – qui affiche plus de 5 millions de téléchargements depuis son lancement en mars 2018.

« Via VK.com, nous considérons qu'il existe un énorme potentiel pour que la technologie de reconnaissance d'image d'AIQ devienne une norme pour propulser les activités commerciales et les tâches quotidiennes. Il s'agit d'une simple plateforme, qui peut cependant apporter une nouvelle manière de connecter les médias hors ligne avec les actifs en ligne, rapidement et de façon amusante », a déclaré Irina Rumyantseva, directrice des produits publicitaires et de la monétisation publicitaire chez VK.

« Nos partenariats avec Publicis Media Russie et Mail.Ru mettent en évidence le travail révolutionnaire que les agences médias et les marques sont capables d'effectuer. Avec notre plateforme de reconnaissance visuelle et vidéo, nous souhaitons travailler sur davantage de partenariats de ce type sur les marchés B2C et B2B afin de faire passer les interactions avec les clients et les engagements à un tout autre niveau. Nous sommes encouragés par les résultats obtenus en Russie jusqu'à présent et nous efforçons d'apporter notre technologie à davantage d'entreprises en Europe », a expliqué Marcus Tan, PDG d'AIQ.

AIQ s'enorgueillit d'être l'un des rares acteurs dans le monde à offrir une technologie exclusive de reconnaissance vidéo. La société s'est engagée à ce que sa technologie IA de vision par ordinateur procure un meilleur retour sur investissement aux marques, aux propriétaires d’entreprises et aux propriétaires de médias.

« Chez Enterprise Singapore, nous sommes ravis qu'AIQ soit l'une des premières sociétés technologiques singapouriennes à avoir fait une percée en Russie. Nous sommes convaincus qu'AIQ est bien placée pour surfer sur le dynamisme du marché russe, s'expliquant par une croissance de la classe moyenne et du secteur privé. Avec ses partenariats, il est prévisible que la technologie de reconnaissance visuelle et vidéo d'AIQ offre une multitude de possibilités pour que les entreprises impliquent les clients des médias physiques dans les plateformes en ligne », a affirmé Raheed Nargund, directeur régional groupe chez Enterprise Singapore.

À propos de la technologie d'AIQ

AIQ propose des solutions avec sa technologie exclusive d'IA pour la reconnaissance d'image et vidéo. Grâce à notre technologie de vision par ordinateur, les marques et les entreprises sont en mesure d'atteindre leurs objectifs commerciaux en utilisant des solutions innovantes, intégrant les interactions avec les clients sur toutes les plateformes en ligne et hors ligne. www.aiq.tech

