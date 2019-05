Tech Data faz parceira com a Deep Instinct para fornecer Deep Learning que frustra os ataques cibernéticos

CLEARWATER, Flórida--(BUSINESS WIRE)--Tech Data (Nasdaq:TECD) anunciou hoje que fez parceria com a Deep Instinct, a primeira empresa a aplicar uma estrutura deep learning completa construída propositalmente para a segurança cibernética. A plataforma de segurança cibernética Deep Learning oferece maior proteção ao prever com precisão ataques cibernéticos prejudiciais conhecidos e desconhecidos, terminando a execução e evitando quaisquer possíveis danos. Através dessa parceria, a Tech Data oferecerá a linha de produtos Deep Instinct aos clientes nos EUA, Canadá e América Latina.

“Acreditamos que as ferramentas de Deep Learning baseadas em inteligência artificial (IA) são a próxima onda de proteção cibernética avançada” disse Alex Ryals, vice-presidente de soluções de segurança, Américas na Tech Data. “Porque essas ferramentas são autônomas e estão constantemente aprendendo, não somente elas exigem menos atualizações — mas, ao contrário das ferramentas de aprendizagem por máquina típicas, elas também não exigem intervenção humana e engenharia de recursos adicionais, o que ajuda a obter custos de suporte e gerenciamento mais baixos. Fornecer opções como a Deep Instinct aos nossos clientes permite que eles estejam na vanguarda da segurança, enquanto se concentram no crescimento dos seus negócios”.

Os métodos Deep Learning são baseados em camadas usadas em redes neurais artificiais e são modelados a partir de como a mente humana aprende. A rede neural profunda do Deep Instinct aprende a prever e a evitar todos os tipos de ameaças cibernéticas, tanto baseadas em arquivos e sem arquivos, e seus recursos de previsão se tornam instintivos. Como resultado, os malwares conhecidos e os vistos pela primeira vez e os ataques com ameaças persistentes avançados (Advanced persistent thereat, APT) são previstos e evitados no tempo zero. O modelo baseado em deep-learning também alcança uma taxa de detecção muito mais alta e taxa de falsos positivos menor para arquivos novos, quando comparado com as melhores soluções de aprendizagem por máquina disponíveis.

Deep Instinct é fornecida com precisão e velocidade incoparável em qualquer lugar em um ecossistema empresarial, tirando proveito do poder dos recursos de previsão da Deep Learning para oferecer proteção muticamadas em todos os enpoints, servidores, dispositivos móveis e sistemas operacionais (Windows, macOS, Android e ChromeOS). De acordo com os testes realizados pelo SE Labs, Deep Instinct tinha 100 por cento de taxa de prevenção e interceptação quando um novos vírus ou código malware eram liberados, sem interferir com o desempenho do sistema.

“Deep Instinct evita os ataques cibernéticos que os demais não podem detectar e nossas soluções baseadas em Deep Learning são o único modo com o qual as equipes de segurança podem se preparar para as ameaças cibernéticas conhecidas e desconhecidas”, disse Guy Caspi, diretor executivo da Deep Instinct. “Enquanto embarcamos em novas rotas para o nosso mercado por meio dessa parceria, confiamos no conhecimento e na capacidade da Tech Data de expandir o alcance das nossas ofertas para as equipes de segurança em todo o globo”.

Deep Instinct trabalha com produtos instalados atualmente sem interrupção e é autocontido nos endpoints de modo que ele não precisa de uma conexão de rede ou intervenção humana para funcionar. A solução também vem com um painel que permite que as equipes técnicas revisem e gerenciem eventos forenses que foram evitados.

“Estamos entusiasmados com o prospecto das ferramentas de Deep Learning baseadas em inteligência artificial da Tech Dataq para apoiar a segurança”, disse Yuda Saydun, presidente da CyVent, um provedor de segurança impulsionado por IA e parceiro de canal da Tech Data. “Os nossos clientes estão sempre procurando pelas melhores e mais avançadas soluções para apoiar suas necessidades de segurança e, com base naquilo que vimos da Deep Instinct, os nossos clientes vão gostar do valor que essa solução levará às suas organizações”.

Para mais informações sobre as ofertas de Deep Instinct da Tech Data, envie um e-mail para DeepInstinctUS@techdata.com ou ligue para (800) 237-8931.

Sobre a Tech Data

A Tech Data conecta o mundo com o poder da tecnologia. Nosso portfólio de produtos, serviços e soluções completos, mão de obra altamente especializada e expertise nas tecnologias de próxima geração permitem que os parceiros de canal tragam ao mercado os produtos e soluções que o mundo precisa para se conectar, crescer e avançar. A Tech Data está classificada como n.° 83 na Fortune 500® e foi considerada como uma das Empresas Mais Admiradas do Mundo da Fortune por 10 anos seguidos. Para saber mais, visite www.techdata.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn eFacebook.

Sobre a Deep Instinct

Deep Instinct é a primeira empresa a aplicar deep learning à segurança cibernética. Deep learning é inspirada pela capacidade da mente humana de aprender. Assim que a mente aprende a identificar um objeto, sua identificação se torna natural. De modo similar, a mente da rede neural profunda artificial da Deep Instinct aprende a evitar qualquer tipo de ameaça cibernética, seus recursos de previsão se tornam instintivos. Como resultado, qualquer tipo de malware, conhecido e novo, malwares vistos pela primeira vez, dia zero, ataques de ransomwares eAPTs de qualquer tipo são previstos no tempo zero com precisão e velocidade sem igual em qualquer lugar na empresa — rede, EPP, dispositivos móveis— permitindo uma proteção multicamadas. Para saber mais, visite: http://www.deepinstinct.com.

