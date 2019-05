SOPHIA ANTIPOLIS, France--(BUSINESS WIRE)--Silicon Mobility, le leader technologique des solutions de contrôle pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, annonce le succès du projet GMG-EHL mené avec le soutien de Valeo sur l’électrification des systèmes de propulsion automobile. Les résultats du projet ont démontré que la solution OLEA® de Silicon Mobility améliore le rendement énergétique, réduit les émissions de CO 2, renforce la sureté de fonctionnement et diminue le coût global de l’électronique de contrôle des systèmes d’hybridation électrique légère des véhicules.

Face à la nécessité de réduire l’empreinte carbone du transport routier, Silicon Mobility, avec Valeo en soutien, répond en 2015 à l’appel à projet « véhicule routier et mobilité du futur » lancé par l’ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) et s’appuie sur le programme technologique « véhicule 2l/100km » de la PFA (Plateforme Automobile qui rassemble la filière automobile en France) pour élaborer le projet GMG-EHL (contrôle commande intégré Gear Motor driven Generator – une Électronique pour Hybridation Légère).

Après trois années de travaux, Silicon Mobility se félicite des résultats obtenus. GMG-EHL a permis la création et l’industrialisation d’OLEA® FPCU (Field Programmable Control Unit), une unité de traitement semi-conducteur offrant des capacités uniques de calcul temps réel et de sûreté de fonctionnement. OLEA® FPCU est accompagné de sa chaine de développement OLEA® COMPOSER. Validée en laboratoire dans un système d’hybridation légère de Valeo, la solution OLEA® a démontré ses capacités d’amélioration du rendement énergétique du couple onduleur/moteur électrique permettant d’envisager une réduction des émissions de CO 2 de 5%. Les travaux ont également permis de démontrer une réduction pouvant aller jusqu’à 50% des coûts récurrents de l’électronique de contrôle ainsi que des coûts non-récurrents liés au développement du logiciel.

« Silicon Mobility a su parfaitement répondre aux besoins des systèmes d’hybridation en développant une solution de contrôle efficace » déclare Guillaume Devauchelle, vice-président Innovation et recherche scientifique de Valeo.

« La collaboration avec Valeo, leader mondial des systèmes d’hybridation, a été un formidable accélérateur pour l’industrialisation d’OLEA® et la démonstration de ses bénéfices énergétiques et économiques » déclare Bruno Paucard, président de Silicon Mobility. « Nous sommes plus que jamais engagé à poursuivre cette relation en contribuant activement au succès des produits de Valeo. »

La synthèse des résultats du projet sont consultables sur le site internet de l’ADEME.

