LifeArc e GVK BIO celebram uma década de parceria e transformam pesquisa em medicamentos que salvam vidas

HYDERABAD, Índia e LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A GVK BIO, uma CRDO (Organização de Pesquisa e Desenvolvimento por Contrato) líder global, e a LifeArc, uma das principais organizações beneficentes de pesquisa médica do Reino Unido, têm o prazer de anunciar o 10º aniversário de uma parceria de sucesso. A colaboração entre a LifeArc e a GVK BIO reúne duas organizações com uma visão singular: transformar novas ideias de pesquisa em possíveis medicamentos que poderão fazer significativa diferença na vida de pacientes.

O nova abordagem da LifeArc envolve promover parcerias com acadêmicos e as principais organizações de serviços para transformar descobertas em medicamentos promissores. Na última década, equipes científicas da LifeArc concentraram os seus esforços em ajustar novos alvos com potencial terapêutico de doenças na direção das necessidades dos pacientes, com a ajuda da equipe da GVK BIO na sintetização de moléculas complexas, de forma rápida e econômica, para promover o aprimoramento iterativo em eficácia e segurança.

Novas substâncias químicas descobertas pela parceria foram transformadas pela LifeArc em desenvolvimentos clínicos ou foram registradas por empresas farmacêuticas líderes globais, inclusive um acordo anunciado recentemente na área de neurociência. À medida que a parceria evoluiu de relacionamento tático para a parceria preferida, a equipe da GVK BIO aumentou iniciativas internas de biologia da LifeArc, com suporte a análises bioquímicas, realização de estudos de perfis farmacocinéticos e metabolismos de medicamentos e, em breve, desenvolverá análises celulares e fará estudos de expressão e purificação de proteínas.

“Foi um privilégio ter colaborado com a LifeArc e a sua equipe de cientistas de nível internacional que apresentaram medicamentos como Keytruda®, Tysabri® e Entyvio®, entre outros”, disse Manni Kantipudi, diretor e CEO da GVK BIO. “A longevidade da parceria e os resultados transformadores da colaboração são testemunho da capacidade da equipe da GVK BIO e do seu compromisso de trabalhar com clientes para fazer diferença na vida humana. Esperamos continuar esse relacionamento de sucesso com a LifeArc nos próximos anos.”

Ao comentar a parceria, Melanie Lee, CEO da LifeArc, disse: “Na LifeArc, temos o compromisso de transformar inovação científica para beneficiar pacientes. A nossa parceria com a GVK BIO é um forte exemplo de como objetivos comuns e colaboração podem gerar valor verdadeiro.”

Sobre a GVK BIO

A GVK BIO, líder em Organização de Pesquisa e Desenvolvimento por Contrato que atua no setor biofarmacêutico global, tem sede em Hyderabad, Índia, e operações em sete unidades, inclusive na Califórnia, EUA. Fundada em 2001, a GVK BIO tem mais de 18 anos de experiência na cadeia de valor de Pesquisa e Desenvolvimento com foco em velocidade e qualidade com a garantia de segurança e conformidade. A equipe da GVK BIO com mais de 2100 cientistas altamente qualificados, com o suporte de um modelo de negócios sem conflitos, processos bem definidos e escaláveis, instalações modernas e forte abordagem de parceria voltada ao cliente, tem como foco levar ao mercado os produtos dos seus clientes. www.gvkbio.com

Sobre a LifeArc

LifeArc é uma organização beneficente autofinanciada de pesquisa médica. A nossa missão é promover a transformação de primeiros estágios de ciência em tratamentos de cuidados de saúde ou diagnósticos que podem ser conduzidos ao total desenvolvimento e se tornarem disponíveis a pacientes. Fazemos isso há mais de 25 anos, e o nosso trabalho resultou no registro de quadro medicamentos e um diagnóstico de resistência a antibióticos. O nosso sucesso nos permite explorar novas abordagens para estimular e financiar a transformação. Temos as nossas próprias instalações de descobertas de fármacos e diagnósticos, que contam com apoio de especialistas em transferência de tecnologias e em propriedade intelectual, que também oferecem serviços a clientes externos. O nosso modelo se fundamenta na colaboração, e realizamos parcerias com ampla gama de grupos, entre eles, organizações beneficentes de pesquisa médica, setor, cientistas e organizações de pesquisa. www.lifearc.org; Twitter @lifearc1

