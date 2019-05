LifeArc et GVK BIO célèbrent une décennie de partenariat et de transformation de la recherche en des médicaments capables de sauver des vies

HYDERABAD, Inde et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--GVK BIO, une organisation de recherche et développement sous contrat (Contract Research and Development Organisation, CRDO) de premier plan, et LifeArc, l’une des plus importantes organisations caritatives axées sur la recherche médicale du Royaume-Uni, ont le plaisir d’annoncer le 10e anniversaire de leur partenariat fructueux. La collaboration entre LifeArc et GVK BIO réunit deux organisations ayant la même vision : faire progresser des idées de recherche novatrices pour potentiellement développer des médicaments capables de faire une différence significative pour les patients.

L’approche novatrice de LifeArc consiste à mettre en place de puissants partenariats avec les universités et de grands organismes de services afin de faire avancer les découvertes et d’obtenir des médicaments prometteurs. Au cours de la dernière décennie, les équipes scientifiques de LifeArc ont concentré leurs efforts sur la modulation de cibles novatrices présentant un potentiel thérapeutique pour des maladies dont les patients attendent la prise en charge. Et l’équipe de GVK BIO a permis de synthétiser rapidement et à moindre coût des molécules complexes afin de générer une amélioration constante de l’efficacité et de la sécurité.

Les nouvelles entités chimiques prometteuses découvertes grâce à ce partenariat ont soit donné lieu à un développement clinique de la part de LifeArc, soit été concédées sous licence à de grandes sociétés pharmaceutiques, avec notamment un accord récemment annoncé dans le domaine des neurosciences. Au fur et à mesure de l’évolution du partenariat, celui-ci passant d’une relation tactique à une association privilégiée, l’équipe de GVK BIO a renforcé les efforts de biologie interne de LifeArc, en soutenant les essais biochimiques, en menant des études de profilage ayant trait au métabolisme et à la pharmacocinétique des médicaments, et bientôt en développant des essais cellulaire ainsi qu’en réalisant des études sur l’expression et la purification des protéines.

« C’est un privilège pour nous que de collaborer avec LifeArc et son équipe de scientifiques de classe mondiale qui ont notamment permis de créer des médicaments tels que Keytruda®, Tysabri® et Entyvio® » a déclaré Manni Kantipudi, directeur et PDG de GVK BIO. « La longévité de ce partenariat et les résultats transformateurs de la collaboration témoignent des capacités de l’équipe de GVK BIO et de son engagement à travailler avec ses clients pour améliorer la vie humaine. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre cette relation fructueuse avec LifeArc au cours des années à venir. »

S’exprimant au sujet du partenariat, Melanie Lee, PDG de LifeArc, a ajoutét : « Chez LifeArc, notre mission est de traduire l’innovation scientifique au profit des patients. Notre partenariat avec GVK BIO est un bon exemple de la manière dont des objectifs partagés et une collaboration peuvent créer une réelle valeur. »

À propos de GVK BIO

GVK BIO, une importante organisation de recherche et développement sous contrat au service de l’industrie biopharmaceutique mondiale, a son siège social à Hyderabad, en Inde, avec également des opérations sur cinq sites, notamment en Californie, aux États-Unis. Fondée en 2001, GVK BIO possède plus de 18 années d’expérience dans la chaîne de valeur de la recherche et du développement, et sa spécialité est de mettre l’accent sur la rapidité et la qualité tout en garantissant la sécurité et la conformité. Composée de plus de 2 100 scientifiques hautement qualifiés, l’équipe de GVK BIO, qui bénéficie d’un modèle commercial non conflictuel, de processus bien définis et évolutifs, d’installations modernes ainsi que d’une approche de partenariat forte et centrée sur le client, vise à assurer la mise sur le marché des produits de ses clients. www.gvkbio.com

À propos de LifeArc

LifeArc est une organisation caritative autofinancée axée sur la recherche médicale. Notre mission est d’arriver à ce que les premières connaissances scientifiques soient traduites en traitements ou diagnostics de soins de santé pouvant être poursuivis jusqu’à leur développement complet et mis à la disposition des patients. Nous faisons cela depuis plus de 25 ans et nos travaux ont abouti à quatre médicaments sous licence ainsi qu’à un test de diagnostic relatif à la résistance aux antibiotiques. Notre succès nous permet d’explorer de nouvelles approches pour stimuler et financer la traduction. Nous disposons de nos propres installations de découverte de médicaments et d’élaboration de diagnostics, et bénéficions de l’apport d’experts en transfert de technologies et en propriété intellectuelle, qui fournissent également des services à des clients externes. Notre modèle repose sur la collaboration et nous travaillons en partenariat avec un large éventail de groupes, notamment des associations caritatives axées sur la recherche médicale, des organisations de recherche, l’industrie en général et des scientifiques. www.lifearc.org ; Twitter @lifearc1

