Scintomics et 1717 Life Science Ventures s'associent dans la coentreprise PENTIXAPHARM pour développer le théranostic ciblé CXCR4

BERLIN & MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Scintomics GmbH et 1717 Life Science Ventures GmbH ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de collaboration pour le développement du duo théranostic PentixaFor / PentixaTher.

PentixaPharm GmbH, basée à Würzburg, s'est engagée à développer PentixaFor et PentixaTher en tant que binôme radiopharmaceutique theranostic, ciblant spécifiquement le récepteur CXCR4 exprimé dans la plupart des maladies à évolution rapide, particulièrement les cancers malins.

Entretiens : "Nous sommes ravis d'avoir trouvé en 1717 LSV un partenaire solide avec une expertise exceptionnelle dans le développement clinique de l'oncologie de précision. En tenant compte des différentes études récentes et réussies de preuve de concept avec PentixaFor et PentixaTher chez l'homme, cette collaboration crée les conditions optimales pour le développement clinique efficace et rapide de ces deux produits thérapeutiques uniques et sans concurrence", a déclaré le professeur Hans-Jürgen Wester, PhD, fondateur de Scintomics et titulaire de la chaire de radiochimie pharmaceutique à l'Université technique de Munich (TUM), Allemagne.

"L'introduction de 68Ga-PentixaFor peut être considéré comme un jalon pour l'imagerie TEP clinique du CXCR4 exprimant des tumeurs malignes", a ajouté le Dr Hakim Bouterfa, co-fondateur de 1717 LSV GmbH et CEO de PentixaPharm. "Nous allons maintenant nous concentrer sur la prochaine étape majeure pour fournir l'endoradiothérapie dirigée par le CXCR4 dans des essais cliniques prospectifs."

A propos de PentixaFor / PentixaTher

Ce couple théranostic cible spécifiquement l'axe CXCR4-CXCR12, qui est impliqué de manière significative dans l'interaction et la prolifération des tumeurs hématologiques et solides ainsi que leur environnement protecteur. L'agent TEP PentixaFor à base de Gallium-68 a démontré une imagerie avancée non seulement pour plusieurs indications hématologiques différentes - y compris la leucémie, le lymphome et le myélome multiple - mais aussi pour d'autres tumeurs solides comme le carcinome cortical et le cancer pulmonaire à petites cellules. En outre, d'autres maladies, comme l'athérosclérose, l'infarctus du myocarde, la splénose et l'accident vasculaire cérébral, peuvent être ciblées avec ce traceur. L'homologue thérapeutique PentixaTher, labellisé avec les émetteurs α- ou β-, offre de nouvelles possibilités de traitement en endoradiothérapie pour la médecine individualisée.

A propos de Scintomics GmbH

Scintomics, basée à Fuerstenfeldbruck/Munich, est une société privée spécialisée dans le théranostic innovant et les technologies radiopharmaceutiques correspondantes, fortement engagée dans les soins personnalisés contre le cancer avec une gamme exceptionnelle de diagnostics fonctionnels et de radiothérapies. Scintomics considère le partenariat de coentreprise avec 1717 LSV comme une nouvelle étape importante vers un positionnement fort en tant que spécialiste du développement radiopharmaceutique.

A propos de 1717 LSV GmbH

1717 LSV, basée à Berlin, est une société privée spécialisée dans le développement de produits radiopharmaceutiques de précision ciblés pour le diagnostic et le traitement ciblés des maladies oncologiques malignes. En permettant aux nouvelles thérapies radiopharmaceutiques de franchir les premières étapes de la fabrication et du développement clinique, 1717 LSV apporte des candidats-médicaments innovants aux patients ayant des besoins médicaux non satisfaits.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.