艾纳斯资本和Pyrinas将成立1.2亿美元基金 为美国生命科学初创公司开发共享实验室生态系统

同为知临集团（納斯达克股票代号: APM）联属公司的艾纳斯资本和Pyrinas将成立旗舰基金——Pyrinas 美国医疗房地产基金 1 SP，用于美国生命科学行业的共享办公空间和孵化设施的收购及开发；

有机会投资美国最具活力的房地产类型之一，而目前绝大多数亚太国家都没有这样的投资机会。在亚太房地产投资之外，实现地域和资产类别的多元化；

进入诸多不同行业中，门槛最高的生命科学领域；

我们的咨询/管理团队在此领域有着丰富且独到的经验，并已拥有成熟的运营记录。

香港--()--

位于香港的艾纳斯资本有限公司（“ACL”）和Pyrinas 房地产管理有限公司（“Pyrinas”），宣布成立Pyrinas 美国医疗房地产基金 SP1，该基金规模1.2亿美元，是一项创新的封闭式房地产基金，在地域方面，主要关注北美的指定城市。在联属公司知临集团（納斯达克股票代号: APM）的生态系统支持下，该基金最核心的投资目标是对房地产进行收购，并再开发成为适合生命科学领域初创公司的共享实验室和孵化设施，而生命科学是北美最活跃的行业之一。该基金的投资将主要集中在北美的四个选定城市（即美国的剑桥、波士顿、休斯顿、三藩市，和加拿大的多伦多）。

Pyrinas首席执行官一王瑞恩先生谈道：这几个城市的选定，是基于几个我们认为能最好地利用生命科学行业强劲增长的关键因素。本基金将专注于购买和开发适用于医疗和生命科学领域的房地产，特别是采用共享工作空间模式的实验室。我们看到，在北美风投市场推动下，生命科学企业和初创公司对工作空间的需求越来越强劲。”

本基金目标发行规模高达1.2亿美元，目标年回报率15-19%（内部净回报率 Net IRR），项目周期为4年加1年延长期。目前，Pyrinas正与若干机构投资者和合作方积极沟通中。

连同我们的联属公司知临集团（納斯达克股票代号: APM ）和艾纳斯资本，本基金亦将扶持医学研究和知识产权的发展，促进科学家、研究人员、投资者及行业参与者之间的合作；同时，为促进行业、投资者、政府和学术界之间形成合作互动的生态系统，提供房地产解决方案。

本基金仅针对机构和专业投资者，并受到某些特定司法管辖区内的限制。

集团概览

Pyrinas房地产管理有限公司（Pyrinas）成立于2018年，是艾纳斯集团的房地产分支，也是知临集团的联属公司。Pyrinas目前正在香港管理两个实验室设施和一个诊所设施。如欲了解更多有关Pyrinas的信息，请访问www.pyrinasgroup.com。

艾纳斯集团有限公司是艾纳斯资本有限公司（“ACL”）之母公司，公司是具有跨境服务能力的、提供科技服务的、多位一体的金融机构。如欲了解更多有关艾纳斯集团有限公司的信息，请访问www.aeneasgroup.com。

知临集团有限公司（納斯达克票代号: APM ）是一家正在开发多种治疗候选药物和医疗器械的生物医药公司，公司致力于将旗下技术进行研发和商业化，以解决全球范围内已被观察到但却尚未被解决的医疗需要。如欲了解更多有关知临集团有限公司的信息，请访问www.aptorumgroup.com。

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