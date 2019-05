Pacific Drilling gibt Ergebnisse des ersten Quartals 2019 bekannt

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (im Folgenden kurz „Pacific Drilling“ oder das „Unternehmen“) hat heute seine Ergebnisse für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Der Nettoverlust im ersten Quartal 2019 betrug 84,0 Millionen US-Dollar (Mio. USD) bzw. 1,12 USD je verwässerte Aktie. Das EBITDA(a) im ersten Quartal 2019 belief sich auf 1,9 Mio. USD.

„Unsere starke operative Leistung, die sich in einer Ertragseffizienz von 98,1 % für das Quartal niederschlägt, und unser Fokus auf Ausgabenmanagement sorgten für bessere Ergebnisse und ein positives EBITDA im Quartal. Wir führen weiterhin Änderungen an unserer Lieferkette und unseren Wartungsabläufen durch, die unsere Betriebskosten bedeutend senken, aber gleichzeitig einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Betrieb ermöglichen“, so CEO Bernie Wolford.

„Während der Markt herausfordernd bleibt, stimmt uns der Aufschwung bei der Auslastung im Sektor zusammen mit der anhaltenden Verbesserung bei der Nachfrage zuversichtlich, was sich anhand der Ausschreibungsaktivitäten sowie direkten Verhandlungen mit Kunden abzeichnet. Wir befinden uns in einer idealen Position, um von dieser zunehmenden Nachfrage durch die Verfügbarkeit unserer Bohrschiffe der sechsten und siebten Generation zu profitieren.“

„Der Auftrag von Equinor für die Pacific Khamsin ist eine klare Bestätigung unseres herausragenden Leistungsnachweises. Dank den fähigen und erfahrenen Besatzungen auf unseren Smart-Stack-Bohranlagen, die durch ein starkes leistungsorientiertes Technikteam unterstützt werden, sind wir in der Lage, die Pacific Khamsin, ein Bohrschiff der siebten Generation, auf wirtschaftliche und effiziente Weise einsatzbereit zu machen. Darüber hinaus wird unsere Erfahrung mit integrierten Dienstleistungen eine Schlüsselrolle spielen, wenn es darum geht, Equinor ein erfolgversprechendes Dienstleistungspaket anzubieten.“

Erläuterung zu Betriebs- und Finanzergebnissen im ersten Quartal 2019

Das Betriebseinkommen aus Auftragsbohrungen im ersten Quartal 2019 betrug 65,9 Mio. USD und enthielt erstattungsfähiges Einkommen in Höhe von 3,4 Mio. USD sowie Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 0,6 Mio. USD. Dies steht im Vergleich zu einem Betriebseinkommen aus Auftragsbohrungen im vierten Quartal 2018 in Höhe von 59,6 Mio. USD mit erstattungsfähigem Einkommen in Höhe von 1,4 Mio. USD und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,9 Mio. USD. Der Einkommensanstieg ergab sich in erster Linie dadurch, dass die Pacific Bora während des gesamten Quartals im Auftrag der Nigerian Agip Exploration Limited, einer Tochtergesellschaft von Eni, tätig war, während sie im vierten Quartal 2018 nicht während des ganzen Zeitraums im Einsatz war.

Die Betriebsausgaben beliefen sich im ersten Quartal 2019 auf 52,3 Mio. USD gegenüber 44,8 Mio. USD im vierten Quartal 2018. Der Anstieg bei den Betriebsausgaben ist in erster Linie auf Kosten zurückzuführen, die durch die Inbetriebnahme der Pacific Santa Ana für einen Auftrag von Total E&P Senegal im Senegal entstanden sind. Darüber hinaus enthielten die Betriebsausgaben Kosten im Zusammenhang mit erstattungsfähigem Einkommen aus dem ersten Quartal 2019 in Höhe von 2,4 Mio. USD, was im Vergleich zu 1,1 Mio. USD im vierten Quartal 2018 steht.

Die Vertriebsgemeinkosten für das erste Quartal 2019 betrugen 11,2 Mio. USD, was im Vergleich zu 13,8 Mio. USD aus dem vierten Quartal 2018 steht. Der Rückgang bei den Vertriebsgemeinkosten ist in erster Linie auf die Auswirkungen der verstärkten Gewichtung von Kostenüberwachung und Prozessoptimierung zurückzuführen.

Das bereinigte EBITDA(a) für das erste Quartal 2019 betrug 4,3 Mio. USD, was im Vergleich zu 3,3 Mio. USD im vierten Quartal 2018 steht.

Die Investitionsausgaben beliefen sich im ersten Quartal 2019 auf 17,6 Mio. USD gegenüber 6,2 Mio. USD im vierten Quartal 2018. Der Anstieg bei den Investitionsausgaben ist hauptsächlich auf bisher geleistete Zahlungen für den Kauf eines Bohrgeräts mit kontrolliertem Druck sowie von Kontrollgeräten zurückzuführen.

Fußnoten

(a) EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Eine Definition des EBITDA und des bereinigten EBITDA sowie eine Überleitung zum Reingewinn können Sie der dieser Mitteilung angefügten Tabelle entnehmen. Die Geschäftsleitung verwendet diese betriebliche Kennzahl, um Unternehmensergebnisse nachzuverfolgen und sie ist der Meinung, dass diese Kennzahl insofern zusätzliche Informationen liefert, als die Auswirkungen unserer betrieblichen Leistungsfähigkeit sowie der anfallenden Betriebs- und Supportkosten im Hinblick auf das Erreichen unserer Ertragsziele dadurch hervorgehoben werden.

Prognose für 2019

Ein Zeitplan zur Prognose von Pacific Drilling für 2019 zum 13. Mai 2019 ist im Unterabschnitt Quartals- und Jahresergebnisse („Quarterly and Annual Results“) des Abschnitts Anlegerpflege („Investor Relations“) auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com verfügbar.

Telefonkonferenz

Pacific Drilling führt am Dienstag, 14. Mai 2019, um 10:00 Uhr Central Time eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Ergebnisse des ersten Quartals 2019 durch. Um Zugang zu der Telefonkonferenz zu erhalten, müssen Teilnehmer sich etwa zehn Minuten vor geplantem Beginn der Konferenz an den Betreiber der Telefonkonferenz unter +1 888-221-3881 innerhalb Nordamerikas beziehungsweise +1 720-452-9217 von außerhalb Nordamerikas wenden und den Bestätigungscode #4796567 eingeben. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird auf der Website des Unternehmens verfügbar gemacht und kann auch unter der Nummer +1 888-203-1112 innerhalb Nordamerikas oder +1 719-457-0820 von außerhalb Nordamerikas unter dem Bestätigungscode #4796567 abgerufen werden.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten hochspezialisierten Tiefseebohrunternehmen zu werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und Informationen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie „damit rechnen“, „der Ansicht sein“, „könnte“, „schätzen“, „erwarten“, „vorhersagen“, „beabsichtigen“, „unsere Fähigkeit“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „prognostiziert“, „sollte“, „dürfte“, „würde“ oder ähnlichen weiteren Begriffen zu erkennen, die in der Regel nicht historischer Natur sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Mitteilung und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem sie gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen Erwartungen oder Prognosen über mögliche zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse aus, einschließlich der zukünftigen finanziellen und operativen Leistung und der Liquiditätssalden, Ertragseffizienzniveaus, Marktausblicke, Trendprognosen, zukünftiger Vertragsmöglichkeiten für Kunden, vertraglicher Tagespreise, unserer Geschäftsstrategien und -pläne oder Managementziele, geschätzter Dauer von Kundenverträgen, Rückstände, erwarteten Investitionen, prognostizierten Kosten und Einsparungen und der möglichen Auswirkungen unserer abgeschlossenen Chapter-11-Verfahren auf unsere zukünftigen Geschäfte und die Fähigkeit, unser Geschäft zu finanzieren.

Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Annahmen und Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf Beurteilungen und Annahmen, da diese Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt über zukünftige Ereignisse getroffen werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse weichen möglicherweise aufgrund einer Vielzahl möglicher Faktoren wesentlich von unseren erwarteten, vermuteten oder prognostizierten Aussagen ab, unter anderem wenn erwähnte Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, sind unter anderem: der globale Öl- und Gasmarkt und seine Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen; der Offshore-Bohrmarkt, einschließlich reduzierter Investitionsausgaben unserer Kunden; Veränderungen beim weltweiten Öl- und Gasangebot und der entsprechenden Nachfrage; die Verfügbarkeit von Bohranlagen sowie Angebot und Nachfrage nach Bohranlagen mit hohen Anforderungen und anderen Bohranlagen, die mit unserer Flotte konkurrieren; unsere Fähigkeit, günstige Bedingungen für neue Bohraufträge oder Verlängerungen einzugehen und auszuhandeln; unsere Fähigkeit, endgültige Verträge erfolgreich auszuhandeln und abzuschließen und andere übliche Bedingungen in Bezug auf Absichtserklärungen und Vergabeschreiben, die wir für unsere Bohrschiffe erhalten, zu erfüllen; die mögliche Stornierung, Neuverhandlung, Beendigung oder Aussetzung von Bohraufträgen aufgrund von mechanischen Schwierigkeiten, Leistungs- und Marktveränderungen oder anderen Gründen; Kosten im Zusammenhang mit dem Stapeln von Bohranlagen; Downtime und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb von Offshore-Bohrungen, einschließlich außerplanmäßiger Reparaturen oder Wartungsarbeiten, Standortwechsel, Unwetter oder Wirbelstürme; unsere kleine Flotte, womit wir auf eine beschränkte Kundenanzahl angewiesen sind; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftspläne auszuführen; die Auswirkungen unserer abgeschlossenen Chapter-11-Verfahren auf unsere zukünftige Geschäftstätigkeit; und die weiteren Risikofaktoren, die in unserem Jahresbericht 2018 auf Formblatt 20-F, wie bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC am 12. März 2019 eingereicht, sowie in unseren Berichten auf Formblatt 6-K beschrieben sind. Diese Dokumente sind auf unserer Webseite unter www.pacificdrilling.com oder auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Tausend USD, mit Ausnahme von Angaben je Aktie) (ungeprüft) Nachfolger Vorgänger Zeitraum vom Zeitraum vom Dreimonatszeitraum 20. November 01. Oktober Dreimonatszeitraum bis 31. März bis bis bis 31. März 2019 31. Dezember 2018 19. November 2018 2018 Erträge Auftragsbohrungen $ 65.916 $ 28.489 $ 31.073 $ 82.069 Kosten und Ausgaben Betriebsaufwendungen (52.296 ) (19.744 ) (25.050 ) (64.354 ) Vertriebsgemeinkosten 11.246 ) (4.245 ) (9.572 ) (17.204 ) Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (58.899 ) (27.277 ) (38.187 ) (69.920 ) (122.441 ) (51.266 ) (72.809 ) (151.478 ) Betriebsverlust (56.525 ) (22.777 ) (41.736 ) (69.409 ) Sonstige Einnahmen (Ausgaben) Zinsaufwendungen (24.039 ) (10.904 ) (29.046 ) (14.929 ) Sanierungsposten (1.003 ) (1.300 ) (1.743.556 ) (12.032 ) Zinsertrag 1.972 1.008 428 788 Erträge aus Anteilen an nicht konsolidierten Tochtergesellschaften (1.052 ) 392 — — Aufwendungen für nicht konsolidierte Tochterunternehmen, netto (272 ) (1.198 ) — — Sonstige Einnahmen (Ausgaben) (91 ) 526 350 (195 ) Verlust vor Ertragsteuer (81.010 ) (34.253 ) (1.813.560 ) (95.777 ) (Aufwendungen für) Gutschriften aus Ertragsteuer (2.969 ) 6.769 3.261 (274 ) Nettoverlust $ (83.979 ) $ (27.484 ) $ (1.810.299 ) $ (96.051 ) Verlust je Stammaktie, unverwässert $ (1,12 ) $ (0,37 ) $ (84,72 ) $ (4,50 ) Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, unverwässert 75.031 75.010 21.368 21.339 Verlust je Stammaktie, verwässert $ (1,12 ) $ (0,37 ) $ (84,72 ) $ (4,50 ) Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, verwässert 75,031 75.010 21.368 21.339

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusammengefasste konsolidierte Bilanz (in Tausend) (ungeprüft) 31. März 31. Dezember 2019 2018 Aktiva: Liquide Mittel und Bargegenwerte $ 337.173 $ 367.577 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 16.965 21.498 Nettoforderungen 46.895 40.549 Sonstige Forderungen 28.000 28.000 Material und Betriebsstoffe 40.598 40.429 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 16.390 9.149 Summe Umlaufvermögen 486.021 507.202 Sachanlagen, netto 1.901.540 1.915.172 Forderungen gegen nicht konsolidierte Tochterunternehmen 204.790 204.790 Immaterielle Vermögenswerte 53.025 85.053 Anteile an nicht konsolidierten Tochterunternehmen 11.264 11.876 Sonstige Aktiva 29.630 24.120 Summe Aktiva $ 2.686.270 $ 2.748.213 Passiva und Eigenkapital: Verbindlichkeiten $ 13.072 $ 14.941 Antizipative Passiva 17.716 25.744 Aufgelaufene Zinsen 32.279 16.576 Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil 1.443 — Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 64.510 57.261 Langfristige Verbindlichkeiten 1.047.431 1.039.335 Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten Tochterunternehmen 4.381 4.400 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 34.228 28.259 Summe Verbindlichkeiten 1.150.550 1.129.255 Eigenkapital: Stammaktien 750 750 Kapitalrücklage 1.646.557 1.645.692 Eigene Aktien, zum Rückkaufpreis (124 ) — Kumuliertes Defizit (111.463 ) (27.484 ) Summe Eigenkapital 1.535.720 1.618.958 Gesamtsumme Passiva und Eigenkapital $ 2,686,270 $ 2.748.213

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusammengefasste konsolidierte Cashflow-Rechnung (in Tausend) (ungeprüft) Nachfolger Vorgänger Zeitraum vom Zeitraum vom Dreimonatszeitraum 20. November 01. Oktober Dreimonatszeitraum bis 31. März bis bis bis 31. März 2019 31. Dezember 2018 19. November 2018 2018 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Nettoverlust $ (83.979 ) $ (27.484 ) $ (1.810.299 ) $ (96.051 ) Anpassungen zum Abgleich des Nettoverlusts an die Nettobarmittel für die laufende Geschäftstätigkeit: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 58.899 27.277 38.187 69.920 Abschreibung abgegrenzter Erträge (570 ) — (2.890 ) (6.150 ) Abschreibung abgegrenzter Kosten 433 128 1.645 5.007 Tilgung abgegrenzter Finanzierungskosten — — 1.639 — Tilgung der Fremdkapitalprämie, netto (112 ) (38 ) — — Zinszahlungen in Sachleistungen 8.208 3.732 4.477 — Latente Ertragsteuer 2.765 (6.507 ) 7.172 (1.762 ) Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 865 599 932 723 Sanierungsposten — — 1.724.494 4.707 Änderungen der betrieblichen Vermögensstruktur: Forderungen (6.346 ) (11.670 ) 6.096 (8.284 ) Material und Betriebsstoffe (169 ) (122 ) 499 1.109 Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige Vermögenswerte (14.222 ) (11.177 ) (39.254 ) 4.451 Abrechnungsverbindlichkeiten und antizipative Passiva 16.130 (16.490 ) (20.808 ) (12.745 ) Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.013 — — (1.535 ) Nettobarmittel für laufende Geschäftstätigkeit (16.085 ) (41.752 ) (88.110 ) (40.610 ) Cashflow aus Investitionstätigkeit: Investitionsausgaben (17.613 ) (2.697 ) (3.544 ) (3.888 ) Entkonsolidierung der Zonda-Schuldner — — (4.910 ) — Nettobarmittel für Investitionstätigkeit (17.613 ) (2.697 ) (8.454 ) (3.888 ) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: Zahlungen für Aktien, die im Rahmen aktienbasierter Vergütungspläne ausgegeben wurden — (126 ) — — Zahlungen aus Massedarlehen — — (50.000 ) — Zahlungen für langfristige Verbindlichkeiten — — (1.136.478 ) — Erlöse aus Aktienemissionen — — 500.000 — Zahlungen für Finanzierungskosten (1.115 ) (13.525 ) (1.933 ) — Erwerb eigener Aktien (124 ) — — — Nettobarmittel für Finanzierungstätigkeiten (1.239 ) (13.651 ) (688.411 ) — Nettoabnahme liquider Mittel und Bargegenwerte (34.937 ) (58.100 ) (784.975 ) (44.498 ) Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn des Abrechnungszeitraums 389.075 447.175 1.232.150 317.448 Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Ende des Abrechnungszeitraums $ 354.138 $ 389.075 $ 447.175 $ 272.950

Abgleichung von EBITDA und bereinigtem EBITDA

EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen definiert. Das bereinigte EBITDA wird als Erträge vor Zinsaufwendungen, Steuern, Abschreibungen, Erträgen aus Anteilen an nicht konsolidierten Tochterunternehmen, Nettoaufwendungen für nicht konsolidierte Tochterunternehmen und Sanierungsposten definiert. EBITDA und bereinigtes EBITDA stellen keine Alternativen zu Nettogewinn, Betriebsergebnis, Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder anderen Kennzahlen der finanziellen Leistung dar, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung („GAAP“) ausgewiesen werden, und sind nicht als solche auszulegen. Zudem sind unsere Berechnungen von EBITDA und bereinigtem EBITDA möglicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen bilanzierten Werten vergleichbar. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind hier enthalten, weil sie von der Geschäftsleitung zur Bemessung der operativen Tätigkeiten des Unternehmens genutzt werden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass EBITDA und bereinigtes EBITDA den Anlegern nützliche Informationen zur betrieblichen Leistung des Unternehmens bieten.

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusätzliche Angaben – Abstimmung zwischen Nettoverlust und den nicht GAAP-konformen Kennzahlen EBITDA sowie bereinigtes EBITDA (in Tausend) (ungeprüft) Nachfolger Vorgänger Zeitraum vom Zeitraum vom Dreimonatszeitraum 20. November 01. Oktober Dreimonatszeitraum Ende bis bis Ende 31. März 31. Dezember 19. November 31. März 2019 2018 2018 2018 Nettoverlust $ (83.979 ) $ (27.484 ) $ (1.810.299 ) $ (96.051 ) Zuzüglich: Zinsaufwendungen 24.039 10.904 29.046 14.929 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 58.899 27.277 38.187 69.920 Aufwendungen für (Gutschriften aus) Ertragsteuer 2.969 (6.769 ) (3.261 ) 274 EBITDA $ 1.928 $ 3.928 $ (1.746.327 ) $ (10.928 ) Zuzüglich: Erträge aus Anteilen an nicht konsolidierten Tochtergesellschaften 1.052 (392 ) — — Aufwendungen für nicht konsolidierte Tochterunternehmen, netto 272 1.198 — — Sanierungsposten 1.003 1.300 1.743.556 12.032 Bereinigtes EBITDA $ 4.255 $ 6.034 $ (2.771 ) $ 1.104

