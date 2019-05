WE.CONNECT : RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION AVEC ACER

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

WE.CONNECT (Paris:ALWEC) est heureux d’annoncer l’élargissement de sa collaboration avec ACER.

La signature de ce nouveau partenariat portant sur la distribution indirecte exclusive des accessoires gaming PREDATOR et NITRO, intervient après plusieurs années de succès commerciaux fructueux entre les deux entités.

L’EXTENSION D’UNE COLLABORATION REUSSIE AVEC UN PARTENAIRE HISTORIQUE

WE.CONNECT a su développer ces dernières années une relation privilégiée avec ACER qui s’est traduite par un accompagnement sur mesure répondant aux exigences de qualité de la marque.

Satisfaite de la bonne dynamique des ventes générées par WE.CONNECT, ACER a décidé d’étendre son partenariat à un secteur en pleine expansion : les accessoires gaming.

L’offre gaming d’ACER, réputée pour sa qualité et sa fiabilité auprès des gamers du monde entier, des joueurs professionnels et des organisateurs de tournois de circuits internationaux, regroupe les lignes PREDATOR et NITRO composées de PC profilés gaming, de moniteurs 4K, de sièges gaming innovants et d'un ensemble complet d'accessoires spectaculaires.

« L’extension du contrat de distribution avec ACER marque une nouvelle étape dans l’histoire que nous avons tissée avec ce partenaire historique. Ce nouveau gage de confiance vient renforcer notre notoriété et notre rôle de référent sur le marché de la distribution de produits high-tech nouvelle génération. » déclare Moshey Gorsd, Président de WE.CONNECT.

« Afin de faciliter la distribution indirecte de nos accessoires gaming sur le marché français, auprès de toutes les enseignes, nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur l’expertise WE.CONNECT. Cet accord est la suite logique qui vient renforcer notre partenariat de distribution. » précise Angelo D’Ambrosio, Directeur Général d’Acer France.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 1er semestre 2019 : mardi 23 juillet 2019, après Bourse.

A propos de ACER

Créée en 1976, Acer est aujourd'hui l'une des premières sociétés au monde dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication et est présente dans plus de 160 pays. Le groupe Acer, tourné vers le futur, se concentre sur le développement d'un monde où le matériel, les logiciels et les services convergeront afin d’offrir de nouvelles possibilités aux particuliers ainsi qu’aux entreprises. Acer développe des technologies et des services dédiés aux objets connectés, au gaming et à la réalité virtuelle. Ce sont plus 7000 employés d'Acer qui se consacrent à la recherche, au design, au marketing, à la vente et au développement de produits et de solutions avec pour objectif commun d’éliminer les barrières entre les hommes et la technologie.

Pour plus d’information, consultez le site internet www.acer.fr

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 90 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 122 M€ en 2018, en progression de + 30,3% par rapport à 2017.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

Plus d’informations sur www.connect-we.fr