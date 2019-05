Q3 Medical Devices Limited Assina em um Acordo de Distribuição com a Medtronic para seu Stent Biodegradável Biliar e Pancreático

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Q3 Medical Devices Limited ("Q3 Medical") com sede em Dublin, Irlanda, anunciou hoje que assinou um acordo de distribuição com a Medtronic plc para o ARCHIMEDES, o primeiro stent biliar e pancreático totalmente biodegradável concebido como alternativa aos stents plásticos tradicionais.

A Unidade Gastrointestinal e Hepatológica da Medtronic, que faz parte do Grupo de Terapias Minimamente Invasivas e a Q3 Medical, assinou um acordo exclusivo de seis anos para distribuir o stent biodegradável ARCHIMEDES no oeste da UE, EUA e Japão; com direitos para outras regiões. A Q3 Medical continuará a expandir sua presença no Sudeste Asiático, América Latina, Europa Oriental e Oriente Médio.

Normalmente, stents biliares e pancreáticos com dutos são feitos de plástico ou metal, no entanto, o stent ARCHIMEDES é feito de uma combinação de materiais dissolvidos, permitindo diferentes taxas de degradação, dependendo da necessidade do paciente. O uso de materiais degradáveis em um stent diminui novas intervenções que são comuns aos stents atuais, permitindo eliminar o procedimento de remoção dos mesmos, quase sempre feito para stents plásticos e metálicos existentes. O ARCHIMEDES tem a marca CE.

Eric Mangiardi, Presidente e Diretor Executivo da Q3 Medical, declarou: "Estamos animados e felizes por fazer parceria com uma organização de dispositivos médicos com liderança mundial como a Medtronic. Ao assinar este acordo é um passo importante para nosso objetivo de se tornar o desenvolvedor líder mundial de implantes biodegradáveis. Mangiardi afirmou ainda; "A promessa do ARCHIMEDES está baseada em seu potencial de eliminar o segundo procedimento de remoção necessário para stents plásticos tradicionais, o que poderia reduzir bilhões em despesas do sistema global de saúde, melhorando o atendimento ao paciente."

Sobre a Q3 Medical Devices

Q3 Medical Devices Limited é uma holding com sede na Irlanda, com foco na aquisição denovas empresas de dispositivos médicos com receitas anuais de até EUR 10 milhões. A holding, mediante suas operações de expansão em Winsen, Alemanha (QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH, AMG International GmbH); Xangai, China (Q-San); e Charlotte, N.C. (QualiMed-EUA) está concentrada no desenvolvimento, fabricação e distribuição de dispositivos minimamente invasivo para o tratamento de pacientes com doenças cardiológicas, vasculares periféricos e não vasculares.

As empresas de propriedade integral têm foco no contínuo desenvolvimento e comercialização global de suas tecnologias centrais, micro-invasivas, biodegradáveis e de entrega de medicamentos. Os produtos da empresa agora são vendidos em mais de 50 países por meio de suas redes de OEM, rótulos próprios e marcas próprias. A Q3 Medical, por meio de suas subsidiárias integrais, está concentrada em três linhas verticais importantes, nas quais irá competir; implantes biodegradáveis, tecnologias micro-invasivas e plataformas de distribuição de medicamentos.

A Q3 Medical Devices Limited foi formada por um grupo mundial de empreendedores, fabricantes, distribuidores, médicos do setor industrial e investidores com foco no desenvolvimento e aquisição de empresas de dispositivos médicos. A empresa visa Agregar Valor Ajudando Pessoas.

Para mais informação, acesse http://www.q3medical.com/.

"AGREGAR VALOR AJUDANDO PESSOAS"

