Q3 Medical Devices Limited conclut une entente de distribution avec Medtronic pour son stent biliaire et pancréatique biodégradable

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Q3 Medical Devices Limited ("Q3 Medical") basée à Dublin, Irlande, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de distribution avec Medtronic plc pour ARCHIMEDES, le premier stent biliaire et pancréatique entièrement biodégradable conçu comme une alternative aux stents plastiques traditionnels.

L'activité Gastro-intestinale et Hépatologie de Medtronic, qui fait partie du Minimally Invasive Therapies Group, et Q3 Medical ont conclu un accord exclusif de six ans pour la distribution de stents biodégradables ARCHIMEDES en Europe occidentale, aux Etats-Unis et au Japon, avec des droits dans les autres régions. Q3 Medical continuera d'étendre sa présence en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient.

Généralement, les stents de canal biliaire et pancréatique sont en plastique ou en métal, mais le stent ARCHIMEDES est fait d'une combinaison de matériaux décomposables permettant différents taux de dissolution selon le besoin du patient. L'utilisation de matériaux dégradables dans un stent diminue les réinterventions qui sont courantes avec les stents actuels et permet d'éliminer une procédure d'enlèvement, ce qui est presque toujours le cas pour les stents en plastique et en métal. ARCHIMEDES possède le marquage CE.

Eric Mangiardi, président et chef de la direction de Q3 Medical a déclaré : " Nous sommes très heureux d'avoir établi un partenariat avec un chef de file mondial dans le domaine des dispositifs médicaux comme Medtronic. La signature de cet accord est une étape importante vers notre objectif de devenir le leader mondial dans le développement d'implants biodégradables. Mangiardi a ajouté : " La promesse d'ARCHIMEDES est basée sur son potentiel d'éliminer la deuxième procédure de retrait requise pour les stents traditionnels en plastique, ce qui pourrait réduire des milliards de dépenses du système de santé mondial tout en améliorant les soins aux patients ".

A propos de Q3 Medical Devices

Q3 Medical Devices Limited est une société holding basée en Irlande qui se concentre sur l'acquisition de nouvelles activités dans le domaine des dispositifs médicaux avec des revenus annuels pouvant atteindre 10 millions d'euros. La société holding, par le biais de ses activités en expansion à Winsen, en Allemagne (QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH, AMG International GmbH), à Shanghai, en Chine (Q-San) et à Charlotte, en Caroline du Nord (QualiMed-USA), se concentre sur le développement, la fabrication et la distribution de dispositifs peu invasifs pour le traitement des patients présentant des maladies cardiovasculaires, périphériques ou non.

Les sociétés en propriété exclusive se concentrent sur le développement et la commercialisation à l'échelle mondiale de leurs technologies de base, micro-invasives, biodégradables et de libération de médicaments. Les produits de la Société sont maintenant vendus dans plus de 50 pays à travers le monde par le biais de ses réseaux OEM, MDD et marques propres. Q3 Medical, par l'intermédiaire de ses filiales en propriété exclusive, se concentre sur trois produits verticaux clés dans lesquels elle sera en concurrence : les implants biodégradables, les technologies micro-invasives et les plateformes de libération de médicaments.

Q3 Medical Devices Limited a été créée par un groupe mondial d'entrepreneurs, de fabricants, de distributeurs, de médecins de l'industrie et d'investisseurs spécialisés dans le développement et l'acquisition d'entreprises de dispositifs médicaux. L'entreprise se concentre sur la création de valeur en aidant les gens.

