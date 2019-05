Q3 Medical Devices Limited firma un accordo di distribuzione dello stent biliare e pancreatico bioriassorbibile di Medtronic

DUBLINO--(BUSINESS WIRE)--Q3 Medical Devices Limited ("Q3 Medical") con sede a Dublino, Irlanda, ha oggi annunciato la sigla di un accordo di distribuzione con Medtronic plc per ARCHIMEDES, il primo stent biliare e pancreatico totalmente bioriassorbibile del mercato, progettato come alternativa ai tradizionali stent in plastica.

La divisione Gastroenterologia e patologia di Medtronic, parte del Gruppo per le terapie minimamente invasive, e Q3 Medical hanno siglato un accordo esclusivo della durata di sei anni per la distribuzione dello stent bioriassorbibile ARCHIMEDES nell'Europa occidentale, negli Stati Uniti e in Giappone, con diritti in altre regioni. Q3 Medical continuerà a espandere la propria presenza nel Sud-est asiatico e in America Latina, Europa orientale e Medio Oriente.

Solitamente gli stent destinati al dotto biliare e pancreatico sono realizzati in plastica o in metallo, mentre ARCHIMEDES è prodotto con una combinazione di materiali solubili che permettono diversi gradi di bioriassorbibilità, a seconda delle esigenze del paziente. L'uso di materiali autodissolventi negli stent permette di ridurre il numero dei reinterventi comunemente effettuati con gli stent correnti e consente potenzialmente di eliminare le procedure di rimozione degli stent quasi sempre necessarie, al momento attuale, con i dispositivi in plastica e in metallo. ARCHIMEDES è dotato del marchio CE.

Eric Mangiardi, presidente e amministratore delegato di Q3 Medical, ha dichiarato: "Siamo estremamente soddisfatti, e siamo molto fortunati ad aver sottoscritto un accordo di partenariato con un'organizzazione leader nei dispositivi medicali come Medtronic. La firma di questo accordo rappresenta un importante passo avanti verso il nostro obiettivo: diventare lo sviluppatore leader a livello mondiale di impianti bioriassorbibili". Mangiardi ha poi proseguito: "La promessa di ARCHIMEDES si basa sulla potenziale eliminazione della seconda procedura interventistica di rimozione richiesta dagli stent tradizionali in plastica, con il possibile taglio di miliardi di costi nei sistemi sanitari mondiali e il concomitante miglioramento della cura dei pazienti".

Informazioni su Q3 Medical Devices

Q3 Medical Devices Limited è una holding con sede in Irlanda specializzata nell'acquisizione di imprese innovative nel settore dei dispositivi medicali con ricavi annui fino a 10 milioni di euro. Tramite le sue attività in espansione di Winsen, in Germania (QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH, AMG International GmbH), Shanghai, in Cina (Q-San) e Charlotte, N.C. (QualiMed-USA), questa holding si concentra sulle fasi di sviluppo, produzione e distribuzione di dispositivi minimamente invasivi per il trattamento dei pazienti affetti da patologie cardiache, vascolari periferiche e non vascolari.

Le sue società controllate al 100% sono focalizzate sullo sviluppo continuativo e sulla commercializzazione globale delle rispettive tecnologie di base, microinvasive, bioriassorbibili e di somministrazione dei farmaci. I prodotti dell'azienda sono attualmente venduti in oltre 50 paesi del mondo attraverso le reti OEM, di marchi privati e di proprietà. Q3 Medical e le sue controllate al 100% si concentrano sui tre mercati verticali strategici in cui mira a competere: impianti bioriassorbibili, tecnologie microinvasive e piattaforme di somministrazione farmaci.

Q3 Medical Devices Limited nasce per iniziativa di un gruppo globale di imprenditori, produttori, distributori, personale medico del settore e investitori focalizzato sullo sviluppo e sull'acquisizione di aziende che operano nel campo dei dispositivi medicali. Il motto della società è 'Creare valore aiutando le persone'.

Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.q3medical.com/.

