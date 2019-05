Median Technologies: Négociations en cours avec la Banque Européenne d’Investissement pour la conclusion d’un accord de prêt accompagné de l’émission de Bons de Souscription d’Actions

SOPHIA ANTIPOLIS, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Median Technologies (Paris:ALMDT), The Imaging Phenomics Company®, annonce des négociations en cours avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) en vue de la signature d’un partenariat financier qui permettra à la société d’accélérer son programme d’investissements pour sa plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® sur les prochaines années.

Cet accord financier permettra à la société d’emprunter jusqu’à 35 millions d’euros en trois tranches au cours des prochaines années, sous réserve de la réalisation d’un ensemble de critères de performance qui ont été convenus.

Le déblocage de la première tranche de 15 millions d’euros devrait donner lieu à l’attribution de 800.000 bons de souscription d’actions et, dans l’hypothèse où la deuxième tranche de 10 millions d’euros serait appelée, son déblocage donnerait lieu à l’attribution de 300.000 bons de souscription d’actions complémentaires, dont le prix d’exercice serait variable en fonction de critères. Le total pourrait représenter jusqu’à 8,3 % du capital.

Les négociations sont à un stade avancé, cependant la mise en place de ce financement est encore conditionnée à la finalisation du processus de validation interne de la BEI, à la satisfaction des exigences documentaires de la Banque, ainsi qu’à un vote favorable de l’Assemblée Générale de Median sur l’émission des bons de souscription d’actions. L’assemblée générale aura lieu fin juin 2019.

Median Technologies fera un communiqué de presse complémentaire le jour de la signature définitive du contrat qui devrait avoir lieu au début du troisième trimestre 2019.

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour l’analyse et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie et notre plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l’expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d’évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth. Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com