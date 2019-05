PPG schützt und verschönert die Welt durch mehr Nachhaltigkeit

In 2018, PPG embedded additional sustainable practices into its operations, introduced new sustainably advantaged products for customers, achieved a record low in injury cases across the company, advanced its global community engagement initiatives, and further advanced its diversity and inclusion efforts.

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE: PPG) hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht für 2018 veröffentlicht, in dem Leistungen und Fortschritte des Unternehmens bei der Verwirklichung seiner Nachhaltigkeitsziele bis 2025 dargestellt werden, die Teil seiner Mission sind: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™ – Wir schützen und verschönern die Welt.

Im vergangenen Jahr implementierte PPG weitere nachhaltige Praktiken in seinem Unternehmen, führte neue, nachhaltige Produkte für Kunden ein, erreichte unternehmensweit den bislang niedrigsten Stand bei Verletzungsfällen, erweiterte seine weltweiten sozialen Initiativen und intensivierte seine Anstrengungen für mehr Diversität und Inklusion. Der Bericht ist verfügbar unter unter sustainability.ppg.com.

„Unsere engagierten Mitarbeiter richten die globalen Betriebsabläufe immer umfassender auf unsere Nachhaltigkeitsziele aus“, berichtet Michael H. McGarry, Chairman und CEO bei PPG. „Bei PPG streben wir danach, unseren ambitionierten Zielen immer besser gerecht zu werden. Die Fortschritte bei der Nachhaltigkeit im Jahr 2018 sind ermutigend und inspirieren uns, neue Entwicklungschancen zu erkennen und letztlich die ambitionierten Ziele für 2025 zu erreichen, die wir für unser Unternehmen anvisieren.“

PPG hat 2018 eine Reihe neuer Nachhaltigkeitsziele auf den Weg gebracht, die das Unternehmen dahin führen sollen, das Nachhaltigkeitskonzept immer tiefer in den Geschäftsalltag zu integrieren und die Fortschritte zu messen. Zu den wichtigsten Entwicklungsfortschritten bei PPG im Jahr 2018 gehören:

Erhaltung und Schutz der Umwelt: PPG verpflichtet sich, Ressourcen effizient zu nutzen und nachhaltiges Wirtschaften innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette durchzusetzen, um die Umwelt zu erhalten und zu schützen, in der das Unternehmen tätig ist. PPG erreichte diese Fortschritte:

32 % des Umsatzes entfallen auf nachhaltig begünstigte Produkte und Prozesse, etwa dem Autolackierverfahren mit niedriger Aushärtungstemperatur, bei dem Kunden 39 % weniger Energie verbrauchen.

29 % der Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte generieren keine Prozessabfälle, die auf Mülldeponien entsorgt werden müssten.

28 % Verbesserung der Überlauf- und Ausschussrate

7 % weniger Wasserverbrauch

6 % weniger Abfall

Verschönerung unserer Umgebung: PPG und die PPG Foundation arbeiten eng mit Mitarbeitern, Bürgerinitiativen und anderen Interessengruppen zusammen, um die Vision des Unternehmens zu verwirklichen, Farben und Helligkeit in die Leben von Menschen zu bringen. Im Jahr 2018 konnten PPG und die PPG Foundation Folgendes erreichen:

Abschluss des 200. COLORFUL COMMUNITIES®-Projekts seit dem Programmstart im Jahr 2015 – ein bedeutender Meilenstein des Unternehmens, das den Alltag von 5,2 Millionen Menschen in 30 Ländern verbessern konnte.

Weltweite Spenden von insgesamt über 9 Mio. US-Dollar

Fast 25.000 Arbeitsstunden von Freiwilligen

Wertschätzung unserer Mitarbeiter: PPG hat die Pflicht zu garantieren, dass seine Mitarbeiter sicher, gesund und engagiert sind und ihre vielfältigen Talente, die sie in das Unternehmen einbringen, gewürdigt werden. 2018 wurden folgende Fortschritte erzielt:

20 % der Top-Management-Positionen wurden von Frauen besetzt, wobei der Anteil der weiblichen Beschäftigten an der Belegschaft einen kontinuierlichen Anstieg verzeichnete.

PPG erzielte eine 10-prozentige Verringerung der Verletzungsrate und der Krankheitsquote.

Videos und Infografiken sowie nähere Informationen über die Nachhaltigkeits-Fortschritte von PPG, erhalten Sie unter sustainability.ppg.com.

