IBC和電信管理論壇將在數位轉型世界高峰會上進行媒體-電信融合專案示範

紐澤西州帕西帕尼--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--透過合作來推動數位轉型的產業協會電信管理論壇(TM Forum)和全球最具影響力的媒體、娛樂和科技展IBC公佈了三個聯合概念驗證催化劑專案的細節，這些專案將於2019年5月14至16日在法國尼斯舉辦的數位轉型世界(Digital Transformation World)高峰會上展示。

催化劑是協同開發的概念驗證專案。這些專案將各種規模的企業集合在一起，打造創新的解決方案以因應共同的挑戰，同時展示如何利用主要的電信管理論壇最佳實務和標準來達成這一目標。

這三個獨特的媒體-電信融合催化劑專案是IBC和電信管理論壇合作的首批成果，雙方的合作旨在推動電信和媒體產業之間的開放式創新。作為數位轉型世界高峰會上展示的32個專案中的特色專案，它們納入當今最複雜的業務和科技挑戰，包括5G、資料管理、虛擬實境和擴增實境、邊緣運算、人工智慧，以及符合法規要求的業務流程自動化。

三大媒體-電信催化劑為：

5G旅遊體驗

該催化劑探索創建彈出式網路的方法，以透過mmWave連接向遠端光纖接續點傳輸高通量廣播。該專案研究如何為探索英國羅馬浴場(Roman Baths)區域的用戶提供豐富且引人入勝的視訊體驗，並支援行動裝置查看某個場所的往昔歲月。支持者：Aardman Entertainment、英國廣播公司研發部；參與者：布里斯托大學、Cambridge Communications Systems Ltd.、Zeetta Networks Ltd.

該催化劑探索創建彈出式網路的方法，以透過mmWave連接向遠端光纖接續點傳輸高通量廣播。該專案研究如何為探索英國羅馬浴場(Roman Baths)區域的用戶提供豐富且引人入勝的視訊體驗，並支援行動裝置查看某個場所的往昔歲月。支持者：Aardman Entertainment、英國廣播公司研發部；參與者：布里斯托大學、Cambridge Communications Systems Ltd.、Zeetta Networks Ltd. 監管實務人工智慧索引

該催化劑將探索利用AI智慧地自動識別無線廣播內容的方法，以衡量和報告外部監管機構設定的法規遵循指標，以及準確衡量內部編輯、創意和技術標準。支持者：美聯社、半島電視臺、愛爾蘭電視電臺；參與者：Metaliquid、QCRI、Tech Mahindra、V-Nova

該催化劑將探索利用AI智慧地自動識別無線廣播內容的方法，以衡量和報告外部監管機構設定的法規遵循指標，以及準確衡量內部編輯、創意和技術標準。支持者：美聯社、半島電視臺、愛爾蘭電視電臺；參與者：Metaliquid、QCRI、Tech Mahindra、V-Nova 使用人工智慧壓縮的行動新聞採集

該催化劑致力於為現場行動記者改進智慧性和加快直播和預錄內容的播出，進而為新聞編輯室和媒體記者提供支援。它利用人工智慧和技術，透過先進的壓縮技術來改善頻寬利用率。支持者：美聯社、半島電視臺、愛爾蘭電視電臺；參與者：V-Nova

電信管理論壇合作與創新執行副總裁Andy Tiller表示：「電信與媒體和娛樂之間的融合已經為我們的成員開啟令人興奮的機會，與一些全球一流的媒體公司合作以解決緊迫的業務挑戰。這三項專案真正展示了合作的力量如何幫助為兩大產業面臨的問題找出獨特的真實解決方案 ——不僅改變企業，也改變消費者體驗。」

IBC總監Imran Sroya表示：「隨著科技顛覆和融合的步伐加快，針對跨產業創新、合作和更廣泛數位轉型之快速發展的媒體-電信催化劑模式已證明是顛覆性的方法。我們對首批三個催化劑專案的進展甚感滿意，也期待本月在數位轉型世界高峰會和9月在阿姆斯特丹舉辦的IBC上展示這些專案。」

請在2019年5月14至16日於法國尼斯舉行的數位轉型世界高峰會上進一步瞭解電信管理論壇的催化劑專案。數位轉型世界高峰會以5G時代的智慧運作為重點，展示企業如何掌握機會並在快速演進的數位時代中保持競爭力。點選此處查看最新活動議程：https://dtw.tmforum.org/agenda/

–完–

關於電信管理論壇

電信管理論壇(TM Forum)是由來自180個國家的850多家成員公司組成的協會。我們推動合作和集體解決問題，以擴大通訊和數位服務提供者及其全球供應商生態系統的業務成功率。現在，我們的重點是支援成員公司度過他們獨特的數位轉型歷程，提供實用且經過驗證的資產和工具來加速執行，並提供平臺以促進合作解決問題和創新。更多資訊請造訪www.tmforum.org。

關於IBC

IBC是全球最具影響力的媒體、娛樂和科技展，每年吸引逾170個國家的55,000多名參與者。IBC將備受推崇的同儕審查會議與超過1,700家業界一流供應商參展的先進科技展結合在一起。除了一流的展覽和會議之外，IBC還主辦IBC Daily、IBCTV和IBC365活動。

IBC365不僅帶來業界知名新聞記者對於全年熱門話題和主要趨勢的見解和觀點，而且提供富有見解的白皮書、同儕審查技術論文、參與度高的網路研討會和龐大的影音庫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。