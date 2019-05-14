IBC和电信管理论坛将在数字转型世界峰会上进行媒体-电信融合项目演示

新泽西州帕西帕尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--通过合作推动数字化转型的行业协会电信管理论坛(TM Forum)和全球最具影响力的媒体、娱乐和技术展览会IBC公布了三个联合概念验证催化剂项目的细节，这些项目将于2019年5月14至16日在法国尼斯举办的数字转型世界(Digital Transformation World)峰会上展示。

催化剂是协同开发的概念验证项目。这些项目将各种规模的企业集合在一起，打造创新的解决方案以应对共同挑战，同时展示如何利用主要的电信管理论坛最佳实践和标准实现这一目标。

这三个独特的媒体-电信融合催化剂项目是IBC和电信管理论坛合作的首批成果，双方的合作旨在推动电信和媒体产业之间的开放式创新。作为数字转型世界峰会上展示的32个项目中的特色项目，它们直面当今最复杂的业务和技术挑战，包括5G、数据管理、虚拟现实和增强现实、边缘计算、人工智能，以及符合法规要求的业务流程自动化。

三大媒体-电信催化剂为：

5G旅游体验

该催化剂致力于探索创建弹出式网络的方法，以通过mmWave连接向远端光纤存在点传输高通量广播。该项目研究如何为探索英国罗马浴场(Roman Baths)区域的用户提供丰富且引人入胜的视频体验，并支持移动设备查看某个场所的往昔岁月。支持者：Aardman Entertainment、英国广播公司研发部；参与者：布里斯托尔大学、Cambridge Communications Systems Ltd.、Zeetta Networks Ltd.

该催化剂致力于探索创建弹出式网络的方法，以通过mmWave连接向远端光纤存在点传输高通量广播。该项目研究如何为探索英国罗马浴场(Roman Baths)区域的用户提供丰富且引人入胜的视频体验，并支持移动设备查看某个场所的往昔岁月。支持者：Aardman Entertainment、英国广播公司研发部；参与者：布里斯托尔大学、Cambridge Communications Systems Ltd.、Zeetta Networks Ltd. 监管实践人工智能索引

该催化剂将探索使用AI智能地自动识别无线广播内容的方法，以衡量和报告外部监管机构设定的合规指标，以及准确衡量内部编辑、创意和技术标准。支持者：美联社、半岛电视台、爱尔兰电视电台；参与者：Metaliquid、QCRI、Tech Mahindra、V-Nova

该催化剂将探索使用AI智能地自动识别无线广播内容的方法，以衡量和报告外部监管机构设定的合规指标，以及准确衡量内部编辑、创意和技术标准。支持者：美联社、半岛电视台、爱尔兰电视电台；参与者：Metaliquid、QCRI、Tech Mahindra、V-Nova 使用人工智能压缩的移动资讯采集

该催化剂致力于通过为现场移动记者改进智能性和加快直播和预录内容的播出，为新闻编辑室和媒体记者提供支持。它利用人工智能和技术，通过高级压缩技术来提高带宽利用率。支持者：美联社、半岛电视台、爱尔兰电视电台；参与者：V-Nova

电信管理论坛协作与创新执行副总裁Andy Tiller表示：“电信与媒体和娱乐之间的融合已经为我们的成员提供令人兴奋的机会，与一些全球领先的媒体公司合作以应对紧迫的业务挑战。这三个项目真正展示了协作的力量如何帮助找到针对两大行业面临的问题的独特现实解决方案 ——改变企业和消费者体验。”

IBC总监Imran Sroya表示：“随着技术颠覆和融合的步伐加快，面向跨行业创新、合作和更广泛的数字转型的、飞速发展的媒体-电信催化剂模式已被证明是一种颠覆性的方法。我们对首批三个催化剂项目的进展甚感满意，也期待本月在数字转型世界峰会和9月在阿姆斯特丹举办的IBC上展示这些项目。”

了解有关电信管理论坛在2019年5月14至16日法国尼斯举行的数字转型世界峰会上推出的催化剂项目的更多详情。数字转型世界峰会专注于5G时代的智能运营，展示企业如何抓住机遇并在快速演进的数字时代中保持竞争力。点击此处查看最新活动日程：https://dtw.tmforum.org/agenda/

–完–

关于电信管理论坛

电信管理论坛(TM Forum)是一个由来自180个国家的850多家成员公司组成的协会。我们推动协作和集体解决问题，以最大限度地提高通信和数字服务提供商及其全球供应商生态系统的业务成功率。现在，我们的重点是支持成员公司度过他们独特的数字化转型之旅，提供实用且经过验证的资产和工具来加速执行，并提供平台以促进协作解决问题和创新。更多信息请访问www.tmforum.org。

关于IBC

IBC是全球最具影响力的媒体、娱乐和技术展会，每年吸引逾170个国家的55,000多名参与者。IBC将备受推崇的同业评审会议与展出超过1,700家业界领先供应商的一流技术的展会结合在一起。除了一流的展览和会议之外，IBC还主办IBC Daily、IBCTV和IBC365活动。

IBC365不仅带来由业界知名的新闻记者对于全年热点话题和主要趋势的见解和观点，而且提供富有见解的白皮书、同业评审技术论文、参与度高的网络研讨会和庞大的视频库。

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