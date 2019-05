Masimo e Mindray anunciam parceria expandida

NEUCHATEL, Suíça e SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--Masimo (NASDAQ: MASI) e Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (SZSE: 300760) anunciou hoje que entraram em um acordo de compra e licença, conforme o qual a Mindray oferecerá aferição com SET® da Masimo por meio de oximetria de pulso Motion and Low Perfusion™ (em movimento e com baixa perfusão), não invasiva, verificação contínua de saturação de oxigênio (SpO 2 ), frequência cardíaca (FC) e índice de perfusão (IP), em seus dispositivos de monitoramento. Equipamentos da Mindray com a SET® estarão disponíveis a partir de agora em países selecionados na Europa, Oriente Médio, Rússia e na Comunidade dos Países Independentes, Ásia-Pacífico (exceto China) e inclusive na Austrália e Índia.

Com a invenção da tecnologia de extração de sinais (Signal Extraction Technology®, SET®), a Masimo estabeleceu um novo padrão para oximetria de pulso com a introdução da habilidade de aferição em movimento e com baixa perfusão. Em um estudo de comparação entre várias tecnologias de oximetria de pulso, a SET® demonstrou a maior sensibilidade e especificidade em identificar eventos de dessaturação e em evitar eventos de dessaturação falsa durante essas condições.1 A SET® também abriu novas fronteiras no monitoramento sob condições desafiadoras: resultados de estudos mostraram que a SET®, combinada com avaliação clínica, ajudou médicos a reduzirem a retinopatia de prematuridade (RDP) em neonatos,2 a melhorar a triagem de cardiopatia congênita crítica (CCC) em recém-nascidos,3 e por meio de monitoramento contínuo de pacientes em enfermarias pós cirúrgicas, reduziu transferências para a UTI e ativações de equipes de emergência rápidas. 4-6 No geral, mais de cem estudos independentes e objetivos mostraram que a SET® supera outras tecnologias de oximetria de pulso.7 A Masimo continua a aprimorar a SET® e anunciou recentemente que as especificações de precisão de SpO 2 foram melhoradas em até 1,5% em condições de movimento e sem movimento para pacientes adultos, pediátricos e bebês (com mais de 3 kg) com sensores RD SET™. Agora, os benefícios da SET® da Masimo também estão disponíveis para médicos que usem dispositivos Mindray em muitos países fora dos Estados Unidos, onde a Mindray ofereceu a oximetria de pulso com SET® em dispositivos da Datascope (que começou a oferecer a SET® em 1998) desde a aquisição da Datascope em 2008.

A Mindray é uma líder mundial no fornecimento de dispositivos e soluções médicas. Os produtos e serviços da Mindray podem ser encontrados em locais de atendimento médico em mais de 190 países e mais de mais de 1,1 milhão de monitores Mindray foram usados ou estão em uso ao redor do mundo, o que representa a terceira maior participação de mercado de monitoramento de paciente no mundo. Monitores de pacientes agora disponíveis com oximetria de pulso SET® da Masimo integrada incluem o BeneVision N da Mindray e o BeneView série T para uso em ambientes de alta acuidade e as séries ePM, iPM e iMEC para uso em uma variedade de situações clínicas, entre outros dispositivos.

Jon Coleman, presidente vendas globais, serviços profissionais e assuntos médicos da Masimo comentou: “Estamos empolgados por termos chegado a esse acordo com a Mindray, assim, mais pacientes, médicos e hospitais podem se beneficiar do desempenho sem igual da oximetria de pulso SET® da Masimo.”

Yang Ting, gerente geral de vendas e marketing internacional, monitoramento de paciente e suporte à vida, disse: “Estamos muito felizes em expandir nossa colaboração com a Masimo da América do Norte para mais regiões, pois assim nossos clientes terão acesso à extraordinária tecnologia SpO 2 da Masimo. Isso é prova de nosso compromisso contínuo em trazer tecnologias médicas avançadas para pessoas que precisam e em fazer com que assistência médica melhor esteja acessível a todos.”

Sobre a Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) é uma empresa médica global que desenvolve e produz uma vasta gama de tecnologias líderes no setor, o que inclui soluções inovadoras de aferição, sensores, monitores de pacientes, automação e conectividade. Nossa missão é melhorar os resultados do paciente e reduzir o custo do tratamento. A SET® da Masimo, por meio de oximetria de pulso Motion and Low Perfusion™, introduzida em 1995, mostrou em mais de cem estudos independentes e objetivos que supera outras tecnologias de oximetria de pulso.7 A SET® da Masimo também demonstrou ajudar médicos a reduzir a retinopatia de prematuridade em neonatos,2 aumentou a detecção de CCC em recém-nascidos3 e, ao ser usada para monitoramento contínuo com o sistema Patient SafetyNet™ em enfermarias de pós cirurgia, reduziu custos e ativações de resposta de emergência rápidas.4-6 Estima-se que a A SET® da Masimo seja usada em mais de cem milhões de pacientes e hospitais líderes e outros locais de assistência médica ao redor do mundo8 e que seja a oximetria de pulso principal em nove de cada dez hospitais listados no Rol de honra de notícias e relatório dos melhores hospitais do mundo nos Estados Unidos em 2018-2019.9 A Masimo continua a aprimorar a SET® e anunciou em 2018 que a precisão de SpO 2 em sensores RD SET™ em condições de movimento foi melhorada significativamente, o que proporcionou aos médicos mais confiança de que os valores de SpO 2 dos quais eles dependem refletem com precisão o estado fisiológico do paciente. Em 2005, a Masimo introduziu a tecnologia rainbow® de CO-oximetria de pulso, permitindo o monitoramento não invasivo e contínuo dos componentes sanguíneos que anteriormente só podiam ser verificados invasivamente, inclusive a hemoglobina total (SpHb®), teor de oxigênio (SpOC™), carboxihemoglobina (SpCO®), metemoglobina (SpMet®), os índices Pleth Variability Index (PVi®), RPVi™ (rainbow® PVi) e o Oxygen Reserve Index (ORi™). Em 2013, a Masimo introduziu o monitoramento de paciente Root® e a Connectivity Platform (plataforma de conectividade), construídos do zero para serem o mais flexíveis e expansíveis possível para facilitar a adição de outras tecnologias de monitoramento da Masimo ou de terceiros; adições fundamentais da Masimo incluem o equipamento de monitoramento de função cerebral de próxima geração SedLine®, oximetria regional O3® e capnografia ISA™ com tubos de amostragem NomoLine®. A família de Pulse CO-Oximeters®) de monitoramento pontual inclui dispositivos projetados para uso em diversas situações clínicas e não clínicas, incluindo tecnologia sem fio e usáveis, tais como Radius-7®, dispositivos portáteis como Rad-67™, oxímetros de pulso de dedo como o MightySat® Rx e dispositivos disponíveis para uso, seja em um hospital ou em casa, como o Rad-97™. As soluções de automação e conectividade hospitalar da Masimo estão baseadas na plataforma Iris® e incluem Iris Gateway™, Patient SafetyNet, Replica™, Halo ION™, UniView™, e Doctella™. Outras informações sobre a Masimo e seus produtos estão disponíveis no site www.masimo.com. Os estudos clínicos publicados sobre os produtos da Masimo estão disponíveis em www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi e RPVi não receberam liberação FDA 510(k) e não estão disponíveis para venda nos Estados Unidos. A marca comercial Patient SafetyNet é usada sob licença da University HealthSystem Consortium.

Sobre a Mindray

Fundada em 1991, a Mindray é líder mundial no fornecimento de dispositivos e soluções médicas. Fortemente comprometida com nossa missão de “avançar tecnologias médicas para tornar a assistência médica mais acessível”, a Mindray se dedica à inovação nas áreas de Monitoramento de paciente e Suporte à vida, diagnósticos In-Vitro e Sistema de imagiologia médica. A Mindray possui uma rede global sólida de pesquisa e desenvolvimento, marketing e serviço. Inspirada pelas necessidades dos clientes, a Mindray adota tecnologias avançadas e as transforma em inovações acessíveis, trazendo a assistência médica para mais perto. Ao mesmo tempo que melhor a qualidade de vida, a Mindray ajuda a reduzir seu custo, tornando-a mais acessível para uma parcela maior da população mundial. Hoje, os produtos e serviços da Mindray podem ser encontradas em locais que prestam assistência médica em mais de 190 países e regiões. Na China, os produtos e soluções da Mindray podem ser encontrados em mais de 110.000 instituições médicas e em 99% dos hospitais terciários classe A.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas conforme definido na seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em conexão com a Lei de Reforma de Controvérsias de Títulos Privados de 1995. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações associadas à potencial eficácia do Masimo SET®. Essas declarações prospectivas têm como base as expectativas atuais quanto a eventos futuros que nos afetam e estão sujeitas a riscos e incertezas, todos de difícil previsão e muitos deles além do nosso controle, podendo fazer com que nossos resultados sejam materialmente diversos e adversos em relação àqueles expressos em nossas declarações prospectivas, como resultado de diversos fatores de risco que incluem, entre outros: riscos associados às nossas suposições quanto à capacidade de repetição dos resultados clínicos; riscos associados à nossa convicção de que as tecnologias exclusivas de medição não invasiva da Masimo, inclusive a SET® da Masimo, contribuem para resultados clínicos positivos e para a segurança dos pacientes; riscos associados à nossa convicção de que as inovações médicas não invasivas da Masimo oferecem soluções economicamente acessíveis e vantagens exclusivas; além de outros fatores mencionados na seção “Fatores de risco” dos nossos relatórios mais recentes protocolados na Comissão de Títulos e Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC), os quais podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Apesar de acreditarmos que as expectativas refletidas em nossas declarações prospectivas sejam razoáveis, não sabemos se nossas expectativas serão corretas. Todas as declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência precedentes. Advertimos os leitores a não confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que dizem respeito apenas à data de hoje. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar, corrigir ou esclarecer tais declarações ou os “Fatores de risco” descritos em nossos mais recentes relatórios protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), seja ou não como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

