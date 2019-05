IBC et TM Forum présenteront leurs projets de convergence médias-télécoms au Digital Transformation World

PARSIPPANY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--TM Forum, l'association industrielle promouvant la transformation numérique grâce à la collaboration, et IBC, l'événement le plus influent au monde consacré aux médias, au divertissement et aux technologies, ont dévoilé en détail trois projets Catalyst de faisabilité, qui seront présenté dans le cadre du Digital Transformation World à Nice, en France, du 14 au 16 mai 2019.

Les projets de faisabilité Catalysts sont mis au point de manière collaborative. Ces projets rassemblent de grandes et de petites entreprises afin de créer des solutions novatrices permettant de relever des défis communs et démontrant comment mettre à profit les meilleures pratiques et les normes de TM Forum.

Ces trois projets Catalyst de convergence médias-télécoms sont les premiers fruits de la collaboration entre IBC et TM Forum promouvant une innovation transparente entre les secteurs des télécoms et des médias. Figurant parmi les 32 projets qui seront présentés lors du Digital Transformation World, ces trois projets portent sur certains des défis commerciaux et technologiques les plus pointus à l'heure actuelle, notamment la 5G, la gestion des données, la réalité virtuelle et augmentée, l'information de pointe, l'IA et l'automatisation des processus commerciaux pour la conformité réglementaire.

Les trois projets Catalysts pour la convergence médias-télécoms sont:

Expérience touristique 5G

Ce projet Catalyst étudie les différentes manières de créer un réseau éphémère pour permettre la diffusion haut débit vers des points distants de présence de fibre via une connexion mmWave. Le projet étudie comment fournir aux utilisateurs des expériences vidéo riches et intéressantes durant l'exploration de thermes romains au Royaume-Uni, en permettant à un appareil mobile de visiter les lieux comme ils étaient dans le passé. Responsables: Aardman Entertainment, BBC R&D; Participants: Bristol University, Cambridge Communications Systems Ltd., Zeetta Networks Ltd.

Indexation IA pour les pratiques réglementaires

Ce projet Catalyst étudie les différentes façons d'automatiser de manière intelligente l'identification de contenu en direct grâce à l'IA afin de mesurer la performance par rapport aux indicateurs de conformité fixés par des organes de réglementation externes, et de mesurer avec précision les normes éditoriales, créatives et techniques internes. Responsable: Associated Press, Al Jazeera, RTE; Participants: Metaliquid, QCRI, Tech Mahindra, V-Nova

Collecte d'actualités sur mobile à l'aide de la compression équipée d'IA

Ce projet Catalyst vise à optimiser l'efficacité des salles de presse et des journalistes grâce à des solutions intelligentes améliorées pour le reporter sur le terrain, et des délais de diffusion écourtés pour les contenus en direct et enregistrés. Le projet s'appuie sur l'IA et des techniques d'amélioration de l'utilisation de la bande passante grâce à des méthodes avancées de compression. Responsables: Associated Press, Al Jazeera, RTE; Participant: V-Nova

"La convergence entre les télécoms, les médias et le divertissement a apporté à nos membres des opportunités prometteuses pour travailler au côté de certains des plus grandes sociétés de médias au monde en vue de résoudre des défis commerciaux urgents", déclare Andy Tiller, vice-président exécutif en charge de la collaboration et de l'innovation chez TM Forum. "Ces trois projets montrent véritablement comment la puissance de la collaboration a contribué à trouver des solutions de monde réel aux problèmes auxquels les deux secteurs sont confrontés: transformer les opérations, mais aussi l'expérience du consommateur."

"À l'heure où la cadence de la disruption et de la convergence technologique prend de la vitesse, le modèle Catalyst de convergence des médias et des télécoms pour l'innovation transversale, les partenariats et la transformation numérique élargie, fournit déjà une approche qui change la donne", déclare Imran Sroya, directeur d'IBC. "Nous sommes ravis des progrès réalisés par les trois premiers projets Catalyst et à l'idée de les présenter lors du Digital Transformation World ce mois-ci, et à l'IBC d'Amsterdam, en septembre."

Pour en savoir plus sur le programme Catalyst de TM Forum, rendez-vous au Digital Transformation World à Nice, en France, du 14 au 16 mai 2019. En mettant l'accent sur des opérations intelligentes pour un monde connecté à la 5G, le Digital Transformation World est l'occasion de découvrir comment saisir des opportunités et rester compétitif dans un monde digital en rapide évolution. Cliquez ici pour obtenir l'agenda de l'événement: https://dtw.tmforum.org/agenda/

À propos du TM Forum

TM Forum est une association composée de clients de plus de 850 entreprises membres dans 180 pays. Nous favorisons la collaboration et la résolution collective des problèmes pour maximiser la réussite commerciale des fournisseurs de services de communication et numériques, et de leur écosystème de distributeurs dans le monde entier. Aujourd’hui, nous mettons l’accent sur le soutien aux membres pendant qu’ils effectuent leur propre parcours de transformation numérique, en fournissant des actifs pratiques et éprouvés, des outils pour accélérer l’exécution, ainsi que des plateformes pour faciliter la résolution de problèmes en commun et l’innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tmforum.org.

À propos de l’IBC

L’IBC est le salon mondial de référence de l’industrie des médias, du divertissement et des technologies.Il attire plus de 55.000 visiteurs de plus de 170 pays et combine une conférence évaluée par les pairs très réputée et une exposition présentant plus de 1.700 grands fournisseurs de technologies de pointe. En plus de l'exposition et de la conférence de niveau mondial, IBC inclut également IBC Daily, IBCTV et IBC365.

IBC365 offre la vision et l’opinion des principaux journalistes du secteur à longueur d'année sur les sujets d'actualité et les principales tendances, ainsi que des livres blancs pointus, des documents techniques révisés par des pairs, des webinaires très attrayants et une vaste vidéothèque.

