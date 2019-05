Mercer Park Brand Acquisition Corp. est coté sur NEO

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--NEO a le plaisir d'annoncer que les unités à droit de vote limité de catégorie A de Mercer Park Brand Acquisition Corp. ("Mercer Park") commenceront à être négociées aujourd'hui sur NEO avec le symbole BRND.U. Récemment créée, la société d'acquisition à vocation spécifique ("SAVS") a levé 402 000 000 USD durant son premier appel public à l'épargne, et se concentrera sur des entreprises évoluant dans les industries des produits de marque du cannabis et/ou adjacents du cannabis, et sur des entreprises ayant des capacités stratégiques supplémentaires, comme la distribution, la fabrication ou le développement de produits. L'objectif de Mercer Park est d'acquérir une ou plusieurs entreprises pour une valeur cumulée estimée entre 300 millions USD et 800 millions USD.

Il s'agit de la deuxième SAVS de Mercer Park à être cotée sur NEO, après Cannabis Strategies Acquisition Corp. (NEO:CSA.A, CSA.RT, CSA.WT), et la quatrième SAVS spécialisée dans le cannabis à être cotée sur NEO. Les autres SAVS sont Canaccord Genuity Growth II Corp.(NEO:CGGZ.UN), et Canaccord Genuity Growth Corp. ("Canaccord Genuity"). Canaccord Genuity a récemment finalisé son opération admissible autorisant la cotation de Columbia Care (NEO:CCHW, CCHW.WT), qui fut la première cotation de NEO avec une valorisation dépassant un milliard de dollars.

Les investisseurs peuvent négocier BRND.U via leurs canaux de placement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les opérateurs de plein exercice. La NEO Bourse comprend désormais plus de 70 cotations d'entreprise et de FNB, et représente plus de 10 pour cent du volume totale de courtage au Canada. Cliquez ici pour un aperçu exhaustif de tous les titres cotés sur NEO.

Neo Exchange Inc. est le marché boursier canadien de prochaine génération mettant au premier plan les investisseurs, les entreprises cherchant à lever des capitaux et les opérateurs. Pleinement opérationnel depuis juin 2015, la NEO Bourse offre actuellement une plateforme de négociation innovante pour tous les titres canadiens, ainsi qu'une plateforme de cotation à valeur ajoutée pour les sociétés levant des capitaux et les produits d'investissement, avec des avantages uniques en matière de liquidités, transparence et efficience.

