Demonstração de projetos de convergência de Mídia-Telecom pela IBC e pelo TM Forum na Digital Transformation World

PARSIPPANY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--O TM Forum, a associação da indústria que conduz a transformação digital através da comunicação e a IBC, o mais influente show de mídia, entretenimento e tecnologia do mundo, revelou os detalhes de três projetos conjuntos de catalisadores de prova de conceito a serem demonstrados na Digital Transformation World em Nice, na França, de 16 a 14 de maio de 2019.

Catalysts são projetos de prova de conceito desenvolvidos de forma colaborativa. Esses projetos reúnem empresas grandes e pequenas para criar soluções inovadoras para desafios comuns, demonstrando como isso pode ser alcançado, aproveitando as principais práticas e padrões do TM Forum.

Esses três projetos exclusivos da Catalyst de convergência de Mídia-Telecom os primeiros resultados da colaboração entre a IBC e o TM Forum, visando impulsionar a inovação aberta entre as indústrias de telecomunicações e mídia. Destacados entre os 32 projetos demonstrados no Digital Transformation World, eles incorporam alguns dos desafios empresariais e tecnológicos mais complexos da atualidade, incluindo 5G, gerenciamento de dados, realidade virtual e aumentada, computação de borda, IA e automação de processos de negócios para conformidade normativa.

Os três Catalysts da Mídia-Telecom são:

Experiência de turismo com 5G habilitado

Este Catalyst explora maneiras de criar uma rede pop-up para fornecer transmissão de alto rendimento a pontos distantes de presença de fibra por meio da conexão mmWave. O projeto investiga como fornecer experiências baseadas em vídeo ricas e envolventes para usuários que exploram uma área das Termas romanas de Bath, no Reino Unido, e permite que um dispositivo móvel visualize um local como teria sido no passado. Patrocinadores: Aardman Entertainment, participantes de pesquisa e desenvolvimento da BBC: Universidade de Bristol, Cambridge Communications Systems Ltd., Zeetta Networks Ltd.

Indexação de IA para a prática regulatória

Este Catalyst está explorando maneiras de automatizar de forma inteligente a identificação de conteúdo no ar usando IA para medir e relatar as métricas de conformidade definidas por órgãos reguladores externos, bem como para a medição precisa de padrões editoriais, criativos e técnicos internos. Patrocinadores: Associated Press, Al Jazeera, RTE; Participantes: Metaliquid, QCRI, Tech Mahindra, V-Nova

Recolhimento de notícias móveis usando compactação com alimentação IA

Este Catalyst está trabalhando para capacitar redações e jornalistas através de inteligência aprimorada para o repórter externo no campo e tempo de transmissão mais rápido para conteúdo ao vivo e pré-gravado. Ele aproveita a IA e as técnicas para melhorar a utilização da largura de banda por meio de técnicas avançadas de compactação. Patrocinadores: Associated Press, Al Jazeera, RTE; Participante: V-Nova

"A convergência entre telecomunicações e mídia e entretenimento abriu oportunidades animadoras para nossos membros trabalharem ao lado de algumas das principais empresas de mídia do mundo para resolver os principais desafios de negócios", afirmou Andy Tiller, vice-presidente executivo de colaboração e inovação do TM Forum. “Esses três projetos realmente mostram como o poder da colaboração ajudou a encontrar soluções únicas do mundo real para problemas enfrentados por ambas as indústrias - não apenas transformando negócios, mas também a experiência do consumidor”.

“À medida que o ritmo da interrupção e convergência de tecnologia acelera, o modelo de catalisador rápido do Catalyst Media-Telco para inovações intersetoriais, parcerias e transformação digital mais ampla já está provando uma abordagem de mudança de jogo”, afirmou Imran Sroya, diretor da IBC. “Estamos muito satisfeitos com o progresso dos três primeiros projetos Catalyst e esperamos apresentá-los no Digital Transformation World este mês e na IBC em Amsterdã, em setembro”.

Saiba mais sobre o programa Catalyst do TM Forum na Digital Transformation World em Nice, na França, de 14 a 16 de maio de 2019. Com foco em operações inteligentes para um mundo 5G, a Digital Transformation World mostra como as empresas podem aproveitar oportunidades e permanecer competitivas em um mundo digital em rápida evolução. Clique aqui para a última agenda do evento: https://dtw.tmforum.org/agenda/

Sobre o TM Forum

O TM Forum é uma associação de mais de 850 empresas clientes em 180 países. Impulsionamos a colaboração e a solução coletiva de problemas para maximizar o sucesso dos negócios de provedores de serviços de comunicação e digitais e seu ecossistema de fornecedores em todo o mundo. Atualmente o nosso foco é apoiar os membros à medida que eles navegam em suas jornadas exclusivas de transformação digital, fornecendo ativos e ferramentas práticas e comprovadas para acelerar a execução e as plataformas para facilitar a solução colaborativa de problemas e a inovação. Saiba mais em www.tmforum.org.

Sobre a IBC

A IBC é a feira de mídia, entretenimento e tecnologia mais influente do mundo, atraindo mais de 55.000 participantes de mais de 170 países e combinando uma conferência altamente respeitada e revisada por pares com uma exposição que mostra mais de 1.700 fornecedores líderes de mercado em tecnologia de ponta. Além da exposição e conferência de classe mundial, a IBC também engloba o IBC Daily, a TV IBC e o IBC365.

O IBC365 proporciona pontos de vista e opiniões durante todo o ano sobre os principais tópicos e tendências dos jornalistas mais importantes do setor, além de documentos técnicos, artigos técnicos, webinars altamente envolventes e uma extensa biblioteca de vídeos.

