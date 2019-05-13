美國和盧森堡簽署太空合作諒解備忘錄

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--盧森堡大公國和美國於今日簽署諒解備忘錄(MoU)，將促進並大幅加強兩國在太空領域的合作。盧森堡副總理兼經濟部長Étienne Schneider和美國商務部長Wilbur Ross分別代表盧森堡和美國簽署備忘錄。

憑藉此諒解備忘錄，盧森堡和美國將建立更加正式的對話，分享專業知識和交換資訊。該諒解備忘錄將透過一系列新的商業和投資機會來促進兩國太空產業的持續成長，同時隨著兩國帶領國際社會推廣對商業友善的監管架構，進而加強政策協調。此外，備忘錄還旨在確認具有共同利益的專案以鞏固合作，例如在民用太空探索、科學、研發、地球觀測、太空狀況感知和通訊等領域。因此，該諒解備忘錄將進一步促進太空的研究、探索、開發和利用，不僅僅是兩國政府，同時也涉及研究機構和民間部門的太空企業。

盧森堡副總理兼經濟部長Étienne Schneider表示：「備忘錄提供了平臺，由此盧森堡和美國能夠共同推進太空領域的合作與專案。和美國類似，盧森堡是第一個建立法律架構來承認可以利用太空資源的歐洲國家。與美國簽署該協議是我們在透過SpaceResources.lu行動計畫提升國際合作方面又向前邁出的重要一步。」

美國商務部長Wilbur Ross表示：「美國和盧森堡在太空領域都有豐厚的歷史，對於未來太空領域不可抵擋地朝著商業化發展擁有共同的願景。該備忘錄為各項太空活動加強合作奠定了基礎，包括研究、探索、國防和太空商業。它還有助於我們就監管改革和太空垃圾等重要太空問題進行合作。正因為如此，備忘錄盡可能最廣泛地涵蓋了兩國將要進行的各項太空活動，為下一波重要的經濟成長提供助力。」

美國駐盧森堡大使Randy Evans表示：「這一大膽的計畫預示著我們的雙邊關係將開啟嶄新的篇章。盧森堡和美國在太空領域的雄心壯志首屈一指。兩國攜手合作，我們的太空企業、科學家和政策專家將為子孫後代謀求更大的發展和更多的突破。太空領域的成長巨大，將為未來許多重大活動提供平臺。攜手合作要比單打獨鬥更具成效。」

此新聞稿由盧森堡經濟部、美國商務部和美國駐盧森堡大使館聯合發佈。

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