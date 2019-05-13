美国和卢森堡签署太空合作谅解备忘录

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--卢森堡大公国和美国于今日签署一项谅解备忘录(MoU)，将促进并大大深化两国在太空领域的合作。卢森堡副首相兼经济大臣Étienne Schneider和美国商务部长Wilbur Ross分别代表卢森堡和美国签署备忘录。

凭借此谅解备忘录，卢森堡和美国将建立更加正式的对话，分享专业知识和交换信息。该谅解备忘录将通过一系列新的商业和投资机会促进两国各自太空产业的持续发展，同时随着两国带领国际社会推进建立商业友好的监管框架，进而加强政策协调。此外，备忘录还旨在通过确认具有共同利益的项目来巩固合作，例如在民用太空探索、科学、研发、地球观测、太空态势感知和通信等领域。因此，该谅解备忘录将进一步促进太空的研究、探索、开发和利用，不仅仅是两国政府，同时也涉及研究机构和私人太空企业。

卢森堡副首相兼经济大臣Étienne Schneider表示：“备忘录提供了一个平台，借此卢森堡和美国能够共同推进太空领域的合作与项目。和美国类似，卢森堡是第一个建立法律框架来承认可以利用太空资源的欧洲国家。与美国签署该协议是我们在通过SpaceResources.lu行动提升国际合作方面又向前迈出的重要一步。”

美国商务部长Wilbur Ross表示：“美国和卢森堡在太空领域都有着厚重的历史，对于未来太空领域不可抵挡地朝着商业化发展拥有共同的愿景。该备忘录为围绕各项太空活动加强合作奠定了基础，包括研究、探索、国防和太空商业。它还有助于我们就监管改革和太空垃圾等重要太空问题进行合作。正因为如此，备忘录尽可能最全面地涵盖了两国将要开展的各项太空活动，为下一轮重要的经济发展助力。”

美国驻卢森堡大使Randy Evans表示：“这一大胆的计划预示着我们双边关系将翻开崭新的篇章。卢森堡和美国在太空领域的雄心壮志首屈一指。通过合作，我们的太空企业、科研人员和政策专家将为子孙后代谋求更大的发展和更多的突破。太空领域的成长力巨大，将为未来许多重大活动提供平台。携手合作要比单打独斗更具成效。”

此新闻稿由卢森堡经济部、美国商务部和美国驻卢森堡大使馆联合发布。

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