Hiperdist s'associe à Pelco Networks pour distribuer ses solutions en Afrique de l'Ouest et de l'Est

Dubaï, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Le distributeur régional à valeur ajoutée Hiperdist, dont le siège est à Dubaï, a annoncé un partenariat stratégique avec Pelco pour les régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est.

Santosh Sansare, Directeur Général de Hiperdist, a déclaré : "Nous sommes satisfaits de collaborer avec Pelco, l'un des leaders en matière de technologies de sécurité dans le monde. Pelco est un atout inégalé à notre portefeuille de partenaires en croissance constante".

Pelco par Schneider Electric est un spécialiste pionnier en solutions et services de vidéosurveillance développés, notamment les caméras, les systèmes d’enregistrement et de gestion, les logiciels et les services.

Pour sa part, Saqib Khan, Directeur des Affaires chez Hiperdist, a décrit les solutions de Pelco. Il a souligné : "Pelco offre une série d’options couvrant différents secteurs tels que le Pétrole et le Gaz, les Services bancaires et les Finances, les Aéroports, et autres. Le Pétrole et le Gaz par exemple est l'un des secteurs les plus essentiels où la sécurité s'avère primordiale, et constitue la plus importante infrastructure. Malheureusement, ces secteurs sont également des cibles attractives pour le sabotage, le terrorisme, les manifestations et les autres incursions".

Il a en outre expliqué : "Le secteur du Pétrole et du Gaz a donc besoin d’une solution de sécurité qui automatise la surveillance et l’identification des menaces tout au long du périmètre, et dans les bâtiments extérieurs, et dont la mission consiste à informer la direction de sécurité de tout incident survenant qui nécessite une intervention immédiate. La vaste gamme de produits de Pelco, tels que VideoXpert VMS et Xtralis ADPRO IntrusionTrace, aide à protéger les infrastructures importantes des personnes non autorisées, dans tous les environnements et quelles que soient les conditions météorologiques".

Hiperdist est un distributeur de technologies pionnier couvrant plusieurs marchés et segments d'applications. Il est déjà fortement positionné au Moyen-Orient, en particulier sur le marché des Émirats Arabes Unis, et tient à s'élargir davantage en Afrique et acquérir des marques de pointe sur le marché, telles que Pelco.

Concernant le partenariat avec Pelco, Santosh a souligné : "Le marché du Moyen Orient réussit à se réinventer constamment. Au fur et à mesure que les technologies évoluent, les organisations de la région font face à une multitude de défis qui nécessitent des solutions innovantes. À l'avenir, les technologies novatrices seront au centre de notre approche d'affaires à facettes multiples. Notre stratégie consiste à nous concentrer sur les 'nouvelles solutions innovantes' de marques bien établies. Nous aspirons à renforcer la présence de tels produits au Moyen-Orient et en Afrique et les distribuer davantage sur plusieurs marchés".

