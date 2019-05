Greene, Tweed fait l’acquisition de la gamme de connecteurs fibre optique de Lancer Systems

KULPSVILLE, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Greene, Tweed, un important fabricant mondial de connecteurs électriques, de joints d’étanchéité et de solutions haute performance réalisées en thermoplastique et composite, a racheté l’ensemble du portefeuille de connecteurs fibre optique de la société Lancer Systems.

Cette acquisition permet à Greene, Tweed de fournir un portefeuille complet de solutions pour la transmission de données dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la défense.

Les connecteurs fibre optique de Lancer sont spécifiés par les plus importantes sociétés de services parapétroliers pour leurs applications en tête de puits et sont aussi utilisés dans d’autres applications critiques comme les joints tournants pour éoliennes. L’acquisition inclut Fiber Optic Extreme®, un système de connexion optique capable de supporter des pressions de fonctionnement de 1,700 bar et des températures allant jusqu’à 175°C.

« Les connecteurs fibre optique de Lancer complètent notre portefeuille de connecteurs électriques Seal-Connect® leader du marché », a déclaré Brent Regan, vice-président et directeur général de la division Énergie de Greene, Tweed. « Elle permet à Greene, Tweed d’offrir des solutions de connexion électriques et de transmission de données complètes pour tout un éventail d’applications fonctionnant dans des conditions extrêmes, et offre de nombreuses possibilités de développement de nouvelles solutions d’acquisition de données en temps réel. »

À propos de Greene, Tweed

Greene Tweed est un fabricant mondial de joints et matériaux élastomères, thermoplastiques et composites haute performance. Combinant plus de 150 ans d’expertise technique et une connaissance approfondie des marchés aéronautique, de l’énergie et de l’industrie des semi-conducteurs, Greene Tweed collabore avec ses clients pour développer des solutions techniques qui répondent à des critères de performance toujours plus exigeants et réduisent le coût total de possession.

Les produits Greene Tweed sont vendus et distribués dans le monde entier. Pour de plus amples informations, contactez Greene Tweed au +1 215 256 9521 ou visitez notre site Internet à l’adresse www.gtweed.com.

À propos de Lancer Systems

Lancer Systems crée des solutions innovantes à base de céramique et composite destinées aux environnements les plus hostiles. Les produits Lancer sont principalement destinés aux secteurs de la défense, de l’aérospatiale, du gaz naturel et du pétrole. Pour de plus amples informations, contactez Lancer au 610.973.2600 ou visitez son site Internet à l’adresse http://www.lancer-systems.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.